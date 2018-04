Tiếc gì 2 phút đọc tin này để con hết ho sù sụ, đàm mũi xanh lè!

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Bé Rock từng tháng nào cũng ho đờm, sổ mũi, sốt cao phải nằm viện, uống kháng sinh “như cơm bữa” từ nhỏ đến tận 2 tuổi. May mắn, chị Nga – mẹ bé đã tìm ra cách ứng phó với ho, sổ mũi cho con “không kháng sinh”. Giờ, Rock đi học khỏe mạnh, theo đuổi ước mơ “yêu nhạc rock” của bố.

Profile:Bé: Võ Tuấn Tài (Bé Rock) Mẹ: Đặng Ngọc Thu Nga Địa chỉ: chung cư Hưng Thịnh, Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An

Nhìn cậu bé 28 tháng tên Tuấn Tài (biệt danh Rock) nhanh nhẹn, khỏe mạnh, ít ai biết rằng chỉ vừa mới 4 tháng trước đây trở về trước, tháng nào Rock cũng ho đờm, sổ mũi liên miên, phải nằm viện.

Chị Nga nhớ lại: “Lúc được 5 tháng, không may Rock bị cảm lạnh rồi ho. 9 tháng con bị viêm tai giữa. Kể từ đó, tháng nào con cũng ho, sổ mũi, ốm bệnh liên miên. Ban đầu con chỉ mới chảy nước mũi trong, sụt sịt, húng hắng ho. Thế nào mà nhanh lắm, chỉ 2 ngày sau, con từ nước mũi loãng thành đặc xanh, ho từ húng hắng thành cơn dài, ho có đờm, quặn cả người, sặc sụa khó thở, rồi sốt cao.”

Trước đây, tháng nào Rock cũng ho đờm, sổ mũi, rồi sốt cao, phải nằm viện (ảnh: NVCC)

Trước có bà ngoại ở gần đỡ đần, nhưng không may bà đột ngột qua đời chị Nga suy sụp tinh thần nhiều. Cũng khoảng thời gian ấy, Rock lại ho suốt mấy ngày rồi sốt cao. Con ho nhiều, họng sưng tấy, cứ ăn vào là nôn. Mẹ vừa đút được vài thìa cháo thì nôn hết cả ra ga giường. Nhìn con ho tím tái mặt mày, chị nấc nghẹn theo từng tiếng ho của con.

Bé Rock là động lực to lớn để chị Nga vượt qua khó khăn (Ảnh: NVCC)

Khi Rock mới 18 tháng, dù sức khỏe của con vẫn chưa ổn định, chị vẫn phải bấm bụng cho con đi lớp. Nhưng vừa mới đi học được 1 tuần, bé Rock đã phải nghỉ vì sốt cao, ho, sổ mũi, viêm họng. Chị tâm sự: “Đến lớp đông các bạn, lớp mà có bạn nào sụt sịt thì y rằng chỉ ngày hôm sau Rock cũng mũi ngắn mũi dài!”

Bé Rock lon ton theo chân mẹ đi học (Ảnh: NVCC)

Con đã hết ho, sổ mũi, không kháng sinh, như có phép lạ!

Lần nào Rock ho, sổ mũi nhiều, đi khám đã thấy bác sĩ chẩn đoán viêm họng dẫn đến viêm phế quản, phải dùng kháng sinh.

Chị Nga trăn trở: “Mình cũng rất chịu khó chăm con. Ngày nào cũng rửa mũi cho con bằng nước muối sinh lý, cho con uống quất hấp mật ong, lá hẹ hấp đường phèn đủ cả, đi ngủ mình còn cẩn thận thoa dầu tràm vào gan bàn chân con để tránh nhiễm lạnh.

Vậy mà không hiểu sao con vẫn ho, sổ mũi liên miên không dứt. Mà lần nào ho, sổ mũi con cũng phải uống kháng sinh. Uống nhiều nên con táo bón, người gầy rạc cả đi!”

Có lần mệt mỏi quá, chị mới kêu than với người bạn. Chị ấy liền mách cho sản phẩm BigBB Plus chứa Kha tử, 100% dược liệu Việt Nam mà con chị dùng rất hiệu quả. Lên facebook của BigBB Plus thì thấy nhiều mẹ khen quá trời. Được chị bạn quả quyết là hiệu quả nên chị mua về cho Rock uống thử.

Bé Rock hiện tại khỏe mạnh, kháu khỉnh

Trước đây mỗi lần cho con uống thuốc “như đi đánh trận” vừa dỗ, vừa quát, có khi còn phải đè con ra ép uống. Nhưng mở gói cốm BigBB Plus ra, chị thấy thơm mùi socola, pha với chút nước thì sánh sánh như cà phê lại hơi ngọt. Chị dỗ dành: “cà phê ngon cực Rock ơi”, không ngờ bé uống một hơi cạn sạch.

Chị vui mừng: “Sau 3 ngày con đã giảm hẳn sổ mũi. Mình vừa cho uống BigBB Plus, vừa kết hợp rửa mũi hàng ngày. Thấy dịch mũi loãng dần ra, đến ngày thứ 3 thì đã khô ráo. Ngày thứ 4 con không còn ho cơn dài nữa mà chỉ húng hắng một chút. Rock khỏi hẳn luôn sau 2 tuần uống”.

Đó là lần đầu tiên Rock khỏi ho, sổ mũi mà không uống thêm viên kháng sinh nào. Sau lần đó, thi thoảng trở trời, hay bị lây bệnh từ các bạn ở lớp, Rock vẫn tái phát ho và sổ mũi. Nhưng cứ vừa chớm là chị Nga lại cho uống ngay BigBB Plus, con dứt luôn sau mấy ngày.

Từ ngày BigBB Plus Rock dứt hẳn ho đờm, sổ mũi nên tươi vui, lanh lợi

Chị tìm hiểu biết rằng, bộ sản phẩm BigBB, bên cạnh BigBB Plus màu hồng dùng trong 2 tuần giúp con giảm ho, sổ mũi cấp, thì còn có cả BigBB màu xanh, giúp con ăn ngon, tăng đề kháng giảm tái phát viêm đường hô hấp, dùng mỗi đợt 3 tháng. Tin tưởng, chị quyết định cho Rock dùng trọn bộ để nâng cao sức khỏe. Đến nay, Rock đã uống BigBB xanh được 3 tháng, trộm vía tần suất tái phát bệnh giảm hẳn, con ăn ngon miệng hơn, có da có thịt “chạm mốc 15 kg”.

Chị Nga hồ hởi khoe: “Giờ Rock đi học ngoan lắm! Ba thích nhạc rock nên mới gọi con là Rock, chẳng biết sau này có theo nghệ thuật không nhưng lắm lúc ra dáng nghệ sĩ lắm nhé!”

* Lưu ý: Hiệu quả của sản phẩm có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc cơ địa của mỗi người.

>> Xem điểm bán sản phẩm BigBB Plus mà chị Nga đã mua: TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn nhi: 1800 6855 (miễn phí cước gọi)

>>Website: bigbb.vn

(*) Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.