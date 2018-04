Có 3/5 dấu hiệu này mà không thải độc là đang "rước họa vào thân"

Chủ Nhật, ngày 13/08/2017 00:00 AM (GMT+7)

Những biểu hiện táo bón lâu ngày, da dẻ sần sùi, da xuất hiện nám sậm màu, hôi miệng,..là biểu hiện thường gặp khi cơ thể đang tích tụ quá nhiều độc tố.

Các loại độc tố trong cơ thể

Độc tố thường được chia làm 2 loại: độc tố bên trong (nội sinh) và độc tố bên ngoài (ngoại sinh)

Độc tố bên trong do lâu ngày tích tụ các gốc tự do, cholesterol, chất bài tiết, mỡ, acid uric, acid lactate. Độc tố bên ngoài gây ra do ô nhiễm không khí, khói bụi, khí thải, chất bảo quản thực phẩm, tàn dư thuốc bảo vệ thực vật sót lại trong các loại rau quả, hàm lượng kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn cho phép trong hóa mỹ phẩm, thực phẩm bẩn…Những độc tố này nếu không được bài tiết ra ngoài đúng cách, ngày qua ngày sẽ tích tụ lại, gây ra một loạt các loại bệnh tật nguy hiểm, giảm chất lượng sức khỏe và cuộc sống.Theo QQ News, khi bạn phát hiện mình có những tín hiệu sau, hãy lưu ý và nên đi kiểm tra sức khỏe.

1. Cơ thể uể oải, thường xuyên mệt mỏi, ì ạch

Thường xuyên ăn uống các loại thực phẩm nhiều mỡ, đạm sẽ tích lũy thêm độc tố trong người. Việc này sẽ gây rối loạn chuyển hóa đường, mỡ trong cơ thể, khiến chúng ta luôn trong tình trạng mệt mỏi, không có sức lực, khó thở mỗi khi vận động, người nóng, đổ nhiều mồ hôi, đau tức vùng eo, đau khớp các chi dưới…

2. Táo bón lâu ngày

Đường bài tiết là một trong những đường quan trọng để đào thải độc tố trong cơ thể. Nếu quá 3 ngày không bài tiết được, chất độc bị hấp thụ ngược lại vào cơ thể và nhiềm độc cho cơ thể. Từ đó gây cản trở nhu động ruột, trong bụng khó chịu, suy giảm chức năng và sức đề kháng cơ thể, hơi thở nặng mùi, mụn nhọt,…

3. Mụn trứng cá, nổi mề đay mẩn ngứa

Lỗ chân lông trên da được kết nối với tuyến dầu dưới da thông qua một ống được gọi là nang. Chất độc, bã nhờn trong cơ thể đi theo các nang để bài tiết ra lỗ chân lông. Độc tố và vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài cùng tế bào da chết sẽ góp phần bít những nang này lại. Khi nang của một tuyến da bị bít lại, mụn sẽ mọc lên.Thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ, căng thẳng lo âu, rối loạn nội tiết, lâu ngày khiến cho các cơ quan nội tạng bị suy giảm chức năng đặc biệt là chức năng thải độc của gan, thận, máu huyết lưu thông kém… dẫn đến hiện tượng nổi mề đay, mẩn ngứa.

4. Da dẻ sần sùi, xuất hiện những vết nám sẫm màu

Có nhiều nguyên nhân gây nám da như nội tiết thay đổi, uống thuốc tránh thai thời gian dài, tổn thương hoặc độc tố tích tụ tại gan, thói quen uống bia rượu, tia cực tím mặt trời chiếu lên vùng da không được bảo vệ…Những tác nhân này được chuyển hóa thành độc tố và biểu hiện lên trên da mặt dưới dạng vết nám sậm màu (theo bách khoa Baidu).

5. Hơi thở nặng mùi

Theo đông y, hơi thở nặng mùi là do độc tố tích tụ trong phổi, tỳ (lá lách) theo đường miệng thoát ra ngoài. Đây là một trong những tín hiệu báo động tỳ phổi bị nóng, tiêu hóa không tốt, ăn nhiều đồ cay nóng, thịt, cá, do ăn uống quá độ trong khi cơ thể không tiêu hóa nổi, cơ thể mệt mỏi, lao lực quá độ, hoặc do các bệnh lý về răng miệng, chế độ vệ sinh không tốt

6. U bướu

Độc tố tích tụ lâu ngày sẽ gây suy giảm chức năng của lục phủ ngũ tạng. Theo quan điểm đông y, đây là nguyên nhân sinh ra các loại u bướu, và các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ cứng động mạch, mỡ máu, xơ gan, cao huyết áp, đột quỵ, liệt nửa người, tăng sinh tuyến vú, u xơ tử cung, đau ngực, khó thở, viêm phế quản…

Một cơ thể muốn được khỏe mạnh, bệnh cạnh việc duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, điều tiên quyết cần được thải độc (detox) đúng khoa học để tống đẩy độc tố ra khỏi cơ thể kịp thời, an toàn và khoa học.

Giải pháp detox thải độc cơ thể tiên tiến với công nghệ từ Thụy Sỹ

Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Y Johns Hopkin đã đưa ra phương pháp detox cơ thể bằng cách bổ sung hoạt chất quý từ thiên nhiên mang tên BroccoRaphanin. Phương pháp này đảm bảo hiệu quả thải độc mạnh mẽ, được các chuyên gia đánh giá cao và nhận vinh danh nhiều lần trên các tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới.

Các giáo sư Đại học Y Johns Hopkin đã tìm ra hoạt chất BroccoRaphanin có khả năng detox cơ thể hiệu quả

Hoạt chất BroccoRaphanin không những giúp tăng cường khả năng thải độc của cơ thể lên gấp nhiều lần mà còn tác động sâu, len lỏi để bảo vệ tới từng tế bào và giúp cuốn sạch tất cả những độc tố tích tụ dai dẳng (như độc tố từ thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, kim loại nặng, hóa chất,…) trong cơ thể.

BroccoRaphanin là nguồn nguyên liệu quý đã được FDA chứng nhận và được phân phối bởi Tập đoàn Frutarom Thụy Sĩ tới hơn 20 quốc gia trên Thế giới. Tại Việt Nam, Hoạt chất này đã được chuyển giao cho Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI để ứng dụng sản xuất sản phẩm thải độc tế bào chuyên biệt DetoxGreen

Sản phẩm đã nhận được sự quan tâm tin dùng của hàng nghìn người dùng, trong đó có cả những người nổi tiếng như Nghệ sĩ Chí Trung, MC Ốc Thanh Vân, Thúy Hằng, Thúy Hạnh,…

Táo quân Chí Trung đã chia sẻ trên facebook cá nhân về hiệu quả của DetoxGreen

DetoxGreen đã trở thành sự lựa chọn của Thúy Hằng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình

Nếu có các dấu hiệu: Mệt mỏi, hay đau đầu, rối loạn tiêu hóa,… có thể cơ thể bạn đã có dấu hiệu độc tố tích tụ, hãy gọi tới số điện thoại các Dược sĩ 18001796 để được tư vấn miễn phí về các phương pháp thải độc hiệu quả.

Số: 01599/2016/XNQC-ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh