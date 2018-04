Phòng khám Bảo Thanh Đường – Địa chỉ tin cậy điều trị Bệnh Vẩy Nến

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Càng ngày càng nhiều người mắc bệnh vẩy nến; và cách chữa còn không rõ rệt, đi chữa nhiều nơi không thuyên giảm, trái lại còn bi quan chán nản, nhưng nếu để bệnh vẩy nến lâu dài rất dễ bệnh càng ngày càng trầm trọng và dễ phát sinh thêm các chứng bệnh khớp, tiểu đường, rối loạn cương dương, yếu thận..

Ngồi đối diện với tôi là anh Vinh người Tiền Giang, trông gương mặt anh rất khắc khổ, hai gò má thâm quầng, tiều tụy và xanh xao, toàn thân anh bong vẩy đỏ, tróc từng lớp vẩy, từng lớp này đến lớp khác và ngứa. Tuy trời nóng nhưng người anh lại rét, mặc áo vào thì không chịu được, các khớp đau. Ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, khi chúng tôi đến hỏi thăm, anh không muốn nói nhiều.

Đây không phải là trường hợp cá biệt, bởi một bác sĩ chuyên khoa da liễu nói với chúng tôi, hằng ngày có hàng trăm trường hợp bệnh vẩy nến đến khám bệnh và đây vẫn là căn bệnh 3 không: không chết, không khỏi, không lây – điều mà ông rất day dứt, nhưng phải làm sao đây, khi mà bệnh càng ngày càng nhiều.

Tôi cũng phải sởn da gà khi nhìn thấy những căn bệnh vẩy nến nặng

Vậy mắc bệnh vẩy nến sẽ là dấu chấm hết hay sao? Đi tìm lời giải cho những ai mắc bệnh vẩy nến mà hàng ngày đang khổ sở, bất hạnh và mặc cảm cũng như không tìm thấy đường ra, có giải pháp gì để đặc trị căn bệnh quái ác này không? Theo lời giới thiệu của giới chuyên môn, tôi tìm đến phòng khám đông y Bảo Thanh Đường tại 210 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM, tại phòng khám tôi thấy nhiều bệnh nhân vẩy nến đến chữa tại đây. Anh Cao Xuân An ở Q.3 cho biết: “Tôi đến chữa ở Bảo Thanh Đường đã 3 tháng, trước đây tôi phát bệnh rất nặng từng giọt nến phủ đầy người, các móng ăn sun hết đầu móng tay, móng chân, tóc rụng và ngứa, trước có uống thuốc tây nên người ì ạch, tuy không uống một chút rượu bia nào nhưng bụng to như người uống nhiều bia vậy, đi lại nặng nề, khó nhọc, nhất là lúc leo cầu thang thở dốc và mệt, tôi buồn nản và chán chường như không còn ánh sáng và lối thoát nữa. Khi đến với Bảo Thanh Đường, tôi cũng không có hy vọng là mình đã chữa hết, nhưng đến hôm nay tôi chữa ở Bảo Thanh Đường đã gần hết bệnh rồi”. Anh vừa nói vừa vạch áo để hở hết vùng bụng cho tôi xem, giờ bệnh dường như không còn dấu vết nữa, sức khỏe tốt ra, riêng cái bụng to đùng cũng từ từ nhỏ lại, vừa nói anh vừa cười, đó là nhờ ơn về phương thuốc Bảo Thanh Đường đó.

Thấy anh An nói chuyện với tôi, một anh vừa tới mua thuốc xong tiến tới gần chúng tôi và nói: “ Đúng là thuốc Bảo Thanh Đường hay, khi uống vào không phải phát thêm ra nhiều, mà bệnh từ từ rút đi, nhất là loại thuốc đun lên tắm thấy giảm ngay phần chảy nước và bóc vẩy, các thuốc thoa cảm nhận được sự dễ chịu”.

Tại phòng khám Bảo Thanh Đường, khách nước ngoài cũng rất thích tới khám và dùng thuốc chữa trị bệnh vẩy nến

Những người mắc bệnh vẩy nến, thường để bệnh âm ỷ kéo dài vài năm, có khi chỉ một chút ít trên người, rồi loang lên đầu, tóc rụng. Khi bệnh trầm trọng mới giật mình đi chữa; thì bệnh kéo theo ảnh hưởng các bệnh khác như: khớp, gan, thận, tiểu đường, dạ dày… lúc đó đến với Bảo Thanh Đường, các lương y ở đây xem mạch cho từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn sử dụng thuốc tỉ mỉ và đưa thuốc trị vẩy nến các bệnh liên quan, cho sức khỏe tốt lên thật sự. Khi chữa trị ở Bảo Thanh Đường, người bệnh hoàn toàn yên tâm, vì các loại thuốc bào chế đều 100% từ thảo dược, không có tác dụng phụ.

Bệnh nhân người Nhật đến tư vấn và khám bệnh vẩy nến tại Bảo Thanh Đường.

Tôi ngồi thêm một chút ở phòng khám, một chị trạc 45 tuổi, ăn mặc kiểu văn phòng đến khám da đầu nhiều vẩy và tóc rụng. Chị cho biết: “ Lo không đi chữa sớm, sợ lại đầu nhiều vẩy rồi có ngày bị bệnh nặng thì mệt, còn ở Bảo Thanh Đường này chị biết đã từ lâu rồi, năm 1999 chị cũng cho Ba chị tới chữa vẩy nến rất nặng, ông chỉ sau 3 tháng bệnh cũng đã giảm dần từ đó đến giờ”. Chị ra về cười rất tươi và nói với chúng tôi rằng: “Đây là đông y gia truyền Việt Nam, thuốc có tốt thì mới khẳng định được chính mình”.

Theo các chuyên gia y tế đánh giá bệnh vẩy nến cần chữa trị bằng đông y, căn bệnh vẩy nến theo tổng kết thường có cơ địa người nóng trong, máu phong ngứa nhiều, việc chữa bằng đông y càng có lợi thế làm cho cơ thể mát, hết được chứng phong ngứa bệnh sẽ khỏi, nếu dùng thuốc đông y lâu dài càng cho bệnh khỏi dứt và sức khỏe tốt lên.

Trước lúc ra về, tôi may mắn gặp lương y Nguyễn Thị Hòa, Phó Tổng Giám Đốc Cty Cổ Phần Bảo Thanh Đường, và tôi rất tâm đắc với câu nói của lương y: “nhiều người đi chữa nhiều nơi không hết, càng thêm tâm lý mất hy vọng và chán nản, nhưng chúng tôi có thuốc chữa bệnh vẩy nến, khi người bệnh khỏi đến cám ơn nhà thuốc đấy là niềm vui đích thực của chúng tôi rồi”.

Khám và tư vấn miễn phí tại hệ thống phòng khám Bảo Thanh Đường:

TP.HCM : 210 Lê Lai, Q.1 ĐT: 0283.925.2818

HÀ NỘI : 102 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm ĐT: 0243.942.3585

ĐÀ NẴNG : 60A Lê Hồng Phong ĐT :02363.562.037

NHA TRANG : 31 Nguyễn Thị Minh Khai ĐT :02583.522.005

KIÊN GIANG : 69 Hùng Vương, Rạch Giá ĐT : 01687598610

Sản phẩm có bán rộng rãi trên toàn quốc.

Điện thoại liên hệ: M.Nam: 0126 773 2126 – M. Bắc : 0243 942 3585

Hoặc tham khảo thêm website: http://baothanhduong.com.vn/