Mẹo giảm tê bì chân tay ở người tiểu đường – tránh nguy cơ dẫn đến tàn phế

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Tê bì chân tay là biểu hiện sớm nhất của biến chứng thần kinh ở người đái tháo đường do tình trạng đường máu cao kéo dài gây tổn thương (tắc, hẹp) các mạch máu nhỏ nuôi dây thần kinh. Khoảng 60% – 70% người bệnh tiểu đường gặp phải và mang theo nguy cơ hoại tử, cắt cụt chi.

Tê bì tay chân - biểu hiện sớm của biến chứng thần kinh ở người đái tháo đường

Triệu chứng tê bì chân tay xuất phát từ những tổn thương của hệ thống thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Khi đường huyết tăng cao trong thời gian dài sẽ làm quá trình oxy hóa ở trong cơ thể bạn diễn ra mạnh mẽ. Quá trình này làm gia tăng các gốc tự do, làm tổn thương tới hệ thống mạch máu và các dây thần kinh trong toàn cơ thể. Các sợi thần kinh bị tổn thương và nuôi dưỡng kém là nguyên nhân dẫn đến bệnh l‎ý thần kinh do đái tháo đường.

Tê bì tay chân – biểu hiện của biến chứng thần kinh do đái tháo đường

Biểu hiện tê bì thường bắt đầu ở nơi xa tim nhất là các đầu ngón tay, ngón chân, sau đó là cả bàn tay và bàn chân của bạn. Bạn có thể thấy xuất hiện thêm nhiều triệu chứng khác như ngứa ran, bỏng rát, đau đớn như có kim châm hoặc bị chuột rút, đôi khi có cảm giác như kiến bò ở tay…

Những lúc co mạch thì chân tay hơi tím lại. Người bệnh nhân bì ra thì không có cảm giác đau hay nóng lạnh, giả dụ như sờ vào hạt gạo, hạt sạn trên bàn thì không nhận biết được. Đặc biệt là đau cả lúc nghỉ ngơi, nhưng lại giảm đi khi vận động. Các triệu chứng đau hay tê tự phát vào ban đêm, không có chu kỳ, không khu trú khiến bạn khó chịu và mất ngủ.

Hậu quả hoại tử chi, cắt cụt chi – nỗi ám ảnh của người tiểu đường

Hậu quả đầu tiên của biến chứng thần kinh và mạch máu sớm nhất ở đái tháo đường đó là người bệnh phải chịu thiệt thòi, đau đớn, tê buốt, giảm chất lượng cuộc sống.

Nếu không để ý điều trị sớm, chứng tê bì đó sẽ nặng dần lên khiến người bệnh mất dần cảm giác, người bệnh không may va quệt vào vật gì đó sắc nhọn gây xước, rách da thì nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao, đó là do đái tháo đường làm giảm dòng máu tới các chi. Khi nhiễm khuẩn lan rộng tới xương dẫn đến hoại tử, nếu không chữa được sẽ phải cắt cụt chi dẫn tới tàn phế.

Biến chứng tê bì chân tay dẫn đến hoại tử chi, cắt cụt chi

Nếu phải cắt cụt chi ở bệnh nhân đái tháo đường, vết thương sau cắt rất khó lành mà còn có thể bị hoại tử tiếp và sẽ phải cắt cụt nhiều hơn, tháo khớp cao hơn. Có thể ban đầu chỉ là cắt cụt ngón chân, tiếp theo là cắt cụt bàn chân, rồi đến tháo khớp gối,… Như vậy, để bảo đảm sức khỏe và tuổi thọ cho bệnh nhân đái tháo đường, không bao giờ được quên việc điều trị sớm và dự phòng sớm các biến chứng thần kinh và mạch máu.

Giảm tê bì tay chân, ngăn ngừa nguy cơ hoại tử chi, cắt cụt chi dẫn đến tàn phế nhờ bài thuốc kết hợp Kim thạch hộc và Giảo cổ lam

Các bước điều trị đầu tiên là theo dõi và kiểm soát đường máu ở giới hạn cho phép. Việc làm giảm đường huyết, đưa đường huyết về ngưỡng an toàn là mục tiêu tiên quyết. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp cải thiện và làm chậm tiến triển của biến chứng tê bì tay chân, cũng như các biến chứng nguy hiểm khác của bệnh tiểu đường.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang – có chứa Kim thạch hộc và Giảo cổ lam, giúp hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu (đường huyết), từ đó làm giảm chứng tê bì tay chân cho người đái tháo đường, giúp ngăn ngừa nguy cơ hoại tử chi, cắt cụt chi dẫn đến TÀN PHẾ

Đánh giá từ các khách hàng đã sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang cho thấy, thông thường khi dùng với liều 4 viên/ngày theo đúng lộ trình của sản phẩm, kết hợp chế độ dinh dưỡng thích hợp, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và tuân thủ phác đồ điều trị thuốc tây được bác sĩ chỉ định đưa đường huyết về ngưỡng an toàn, bạn sẽ cảm nhận được các triệu chứng tê bì tay chân sẽ giảm dần, từ đó phòng ngừa được nguy cơ biến chứng hoại tử chi, cắt cụt chi dẫn đến tàn phế.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang – Có chứa Kim thạch hộc và Giảo cổ lam và các vị thuốc quý khác hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu từ đó giảm tê bì tay chân và biến chứng do tiểu đường

Vì sao người tiểu đường đang tê bì tay chân nên chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang?

3 lý do người tiểu đường nên sử dụng Vương Đường Khang:

- Chứa cao Kim thạch hộc, Cao Giảo cổ lam và các cao dược liệu quý khác được bào chế từ cao chiết xuất 100% dược liệu Việt Nam, an toàn lành tính với người Việt

- Hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng tiểu đường, dùng tốt cho người tiểu đường có các triệu chứng tê bì tay chân do tiểu đường.

- Người bị tiểu đường có thể dùng thường xuyên, kết hợp với thuốc tây để nân cao phác đồ điều trị.

Bạn đọc đặt mua Vương Đường Khang bằng cách:

Tra cứu Điểm bán Vương Đường Khang: BẤM ĐỂ XEM

Đặt mua Online Vương Đường Khang: BẤM ĐỂ MUA (miễn phí giao hàng tại nhà trên toàn quốc và thu tiền tại nhà)

Tổng đài tư vấn bệnh Đái tháo đường miễn cước: 1800.6933 (chúng tôi sẽ gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ)