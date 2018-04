Làm cách này 2 lần/ngày, bé ho đờm, khò khè lâu mấy cũng hết

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Uống tới ngày thứ 4-5 thì đàm giảm rõ rệt đàm ho, mấy ngày sau thì bé dễ thở hẳn, không còn khò khè nữa

“Nghe mấy mẹ chia sẻ Bảo Khí Nhi Plus có Cỏ Xạ Hương (Thyme) từ Châu Âu và Húng Chanh Ấn Độ giúp giảm viêm hô hấp, viêm phế quản, giảm đàm ho, khò khè hiệu quả lắm. Mình liền mua ngay 4 hộp về cho con dùng thử. Bé uống xong chị thấy sửng sốt lắm ấy…” – chị Nhung (Đồng Nai) kể.

Cỏ Xạ Hương (Thyme)

Chị Nhung ( sinh năm 1976) – địa chỉ: E25, tổ 15, Khu Phố 1,Phường Trảng Dài,Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai là mẹ của 2 bé Công Đức – 13 tuổi và Minh Thư – 5 tuổi (Nick Facebook: https://web.facebook.com/profile.php?id=100007970140033 – Điện thoại: 061 389 6935) tâm sự:

“Bé Minh Thư nhà mình tuy béo mập nhưng sức đề kháng lại rất yếu. Cứ trở trời, giao mùa, trời đang mưa rồi nắng hoặc đang nắng rồi mưa đột ngột là bé cũng bị ho sù sụ suốt. Bé phải nghỉ học riết thôi.”

“Nhiều khi bé viêm quá nóng sốt. Há cái họng nó ra là nó đỏ sưng, đỏ loét ra vậy. Sáng dậy, đàm ra cả bọc đặc dày luôn. Hai tháng 1 lần, hai mẹ con cứ đưa nhau đi bệnh viện vì viêm hô hấp hoài.”

Bé Minh Thư sinh nhật 5 tuổi

“Bữa đó mình đọc báo thấy các mẹ dùng và mách nhau Bảo Khí Nhi Plus có cây Cỏ Xạ Hương từ châu Âu giúp giảm nhanh đờm đàm, ho, khò khè, giảm tái phát viêm hô hấp cho bé hiệu quả lắm. Nắng mưa, ngày nóng, đêm lạnh suốt vậy mà con các con mẹ uống xong thấy hết triệu chứng. Mà mình tìm hiểu thì đúng là bên châu Âu các mẹ dùng Cỏ Xạ Hương trị viêm hô hấp cho con phổ biến lắm. Thế là mình mua cho con 4 hộp Bảo Khí Nhi Plus về dùng luôn”.

Bé uống Bảo Khí Nhi Plus tới ngày thứ 4-5 thì đàm giảm rõ rệt đàm ho, mấy ngày sau thì bé dễ thở hẳn, không còn khò khè nữa. Mà Bảo Khí Nhi Plus từ thảo dược an toàn nên cho bé uống đều đặn hàng ngày luôn, mỗi ngày 2 gói chia 2 lần. Uống hết 4 hộp mình thấy tháng đầu tiên con chưa có bị đợt viêm cấp nào. Mình mừng lắm mình mua tiếp cho con uống đủ 6 tháng như hướng dẫn để phòng tái phát bệnh hiệu quả nhất.”

Chị Nhung và gia đình

“Đến nay bé Thư gần như không tái phát. Đến nỗi các cô giáo ở trường còn phải ngạc nhiên. Hồi trước Thư cứ ho, đàm, viêm hô hấp, đi viện suốt, các cô giáo ở trường đều xót. Cô hiệu trưởng còn hỏi mình dùng biện pháp gì hay vậy và còn bảo mình mang vỏ hộp Bảo Khí Nhi Plus lên cho cô xem để cô giới thiệu cho mọi người ở trường."

"Ở các nơi khác mình không biết, nhưng ở gần nhà mình có nhà thuốc lớn lắm, nhiều lần mình ra mua Bảo Khí Nhi Plus mà hết hàng, không có hàng. Cô bán hàng bảo sản phẩm tốt, nhiều mẹ mua lắm. Có 1,2 lần mình ra mua mà hết thế nên giờ mỗi lần đi mua, mình toàn mua 4-5 hộp về dùng. Mùa này thời tiết thất thường lắm, các mẹ nên mua cho con uống luôn đi."

Các mẹ có thể liên hệ vơi Chị Nhung qua SĐT: 061 389 6935 để được chị chia sẻ kinh nghiệm dùng sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus nhé!

>> Xem chi tiết sản phẩm mẹ Nhung đã sử dụng TẠI ĐÂY

>> Xem thông tin và điểm bán Bảo Khí Nhi Plus TẠI ĐÂY

*** Dược sỹ tư vấn miễn cước: 1800 6643

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định

• Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

• Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

• Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh