1 lần “gõ Google”: Mẹ Hà Nội đã giúp con ngủ ngon, hết quấy khóc

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 13:38 PM (GMT+7)

“Ban đêm con còn chợp mắt được 1 lúc chứ ban ngày thì gần như không ngủ, cứ quấy khóc ré lên khiến cả nhà vô cùng mệt mỏi”- chị Hương chia sẻ. Nhưng chỉ nhờ 1 lần “gõ Google”, chị đã giúp con ngủ ngon sâu giấc tự nhiên, hết hẳn quấy khóc.

Tên bé: Đoàn Minh Ngọc Ngày sinh: 23/9/2017 Tên mẹ: Hoàng Thị Hương (31 tuổi) Địa chỉ: Đề Trụ 8, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội. Tình trạng của bé: khó ngủ, ngủ ít (10 tiếng/ngày), ngủ không sâu giấc, hay giật mình.

Con khóc đến lặng người, dỗ kiểu gì cũng không nín, không chịu ngủ

“Con người ta mới sinh thì ngủ rất nhiều, có khi ngủ cả ngày, ngoài những lúc ọ ẹ đòi bú mà con nhà mình thì hoàn toàn ngược lại” – chị Hương tâm sự.

Bé Minh Ngọc quấy khóc nhiều, ít ngủ ngay từ khi mới sinh

Bé Đoàn Minh Ngọc 2 tháng tuổi, con gái chị Hoàng Thị Hương (31 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) kể từ khi mới sinh ra đã ngủ rất ít, khó ngủ, ngủ không sâu giấc và quấy khóc gần như cả ngày. 20 ngày đầu tiên, bé ngủ rất ít, một ngày tính ra chỉ ngủ được khoảng 8-9 tiếng. Ban đêm, bé ngủ được tầm 7-8 tiếng nhưng còn ban ngày thì bé gần như không ngủ, khóc suốt, dỗ kiểu gì cũng không nín và không thể đặt được bé vào nôi hoặc giường. Điều này khiến chị Hương vô cùng mệt mỏi.

“Lên mạng tìm hiểu thì người ta bảo là phòng ngủ không yên tĩnh, rồi do bé bị thiếu vitamin D3, canxi, rồi thì do bé đói, bỉm ướt, … Nhưng vitamin D3 mình cũng đã bổ sung cho bé từ lúc mới sinh, rồi cũng không phải do bé đói hoặc bỉm ướt đâu vì mình cũng cho bé bú và thay bỉm liên tục cho bé, … Dù đã thử mọi cách nhưng tình trạng của con vẫn không hề biến chuyển. Bé vẫn ngủ chập chờn và đặc biệt là ban ngày không ngủ tí nào” – chị Hương tâm sự.

Trước khi sinh, chị cũng tìm hiểu nhiều về cách chăm trẻ và sinh lý giấc ngủ của trẻ sơ sinh. Chị được biết, trẻ chưa được 1 tháng đêm cần ngủ 8-9 tiếng, còn ngày ngủ tầm 8 tiếng thì mới phát triển được. Nhưng bé nhà chị thì ngày gần như không ngủ, ban đêm thì ngủ chập chờn, lâu lâu lại khóc óe lên. Điều này khiến chị vừa lo, vừa mệt mỏi. Lo vì bé ngủ không đủ giấc sẽ không tăng cân đều. Mệt mỏi vì phải bế rong bé cả ngày, mà chị thì vừa mới sinh, stress vô cùng.

Hạnh phúc mỉm cười mang tên “SONNO bimbi”

Dù đã tìm hiểu mọi thông tin, dù đã áp dụng mọi cách nhưng tình trạng của bé vẫn không cải thiện. Nhưng không vì thế mà chị bỏ cuộc. Mỗi ngày chăm con là mỗi ngày chị tự nhủ “bằng mọi cách phải giúp con ngủ ngon, phát triển tốt”.

Chị Hương vui vẻ chia sẻ về giải pháp giúp bé Ngọc ngủ ngoan

Và rồi may mắn đã mỉm cười với chị, một lần tìm hiểu trên Google, chị gõ “trẻ giật mình, quấy khóc”, chị vô tình đọc được 1 bài tư vấn về cách giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon. Chị vào tiếp các bài khác đọc thêm thì biết đến sản phẩm SONNO bimbi. Chị cũng tìm hiểu và được biết sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược, lại được sản xuất tại Ý nên chị cũng tin tưởng mua về dùng thử cho con.

Giải pháp từ google giúp cải thiện tốt tình trạng quấy khóc cho con gái chị Hương

Chị Hương chia sẻ thêm: “Mỗi ngày, mình cho con uống 10-15 giọt Sonno, sau 3 ngày tình trạng của con đã bắt đầu được cải thiện. Thay vì trước đó, bé gần như không ngủ thì giờ bé đã ngủ được những giấc từ 0,5-1h ban ngày và có khi lâu hơn nếu có mẹ nằm cạnh. Trước kia, bé chỉ ngủ chập chờn ban đêm thì giờ bé đã ngủ được nhiều hơn và đặc biệt không còn quấy khóc nữa, chỉ là giấc ngủ chưa thực sự sâu thôi.

Chị tiếp tục kiên trì sử dụng cho con, sau 7 ngày, thì tình trạng khóc thét của bé đã chấm dứt hẳn, giấc ngủ của bé giờ đã được tầm 2h mỗi giấc. Tính ra, giờ ban ngày con ngủ được tầm 7-8 tiếng và ban đêm con ngủ được tầm 8-9 tiếng buổi, tổng thời gian ngủ của con cũng được tầm 16-17 tiếng mỗi ngày. Trộm vía con ngủ được nên bé cũng bú ngoan hơn và tăng cân cũng tốt hơn”.

Nhớ lại khoảng thời gian trước mà rùng hết cả mình: “cứ ngày ngày 2 mẹ con bế nhau rong khắp nhà, rồi ông bà, hàng xóm lúc dòm ngó, xì xào vì để con khóc đến lặng”.

