FBI khám xét văn phòng luật sư riêng của Tổng thống Trump

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 08:20 AM (GMT+7)

Ông Cohen hợp tác với FBI và giao hàng ngàn tài liệu quan trọng cho đơn vị điều tra.

Ông Cohen tại văn phòng.

Hãng tin Reuters đưa tin, ngày 9.4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tới văn phòng của ông Michael Cohen và thực hiện lệnh khám xét. Toàn bộ tháp Rockefeller Plaza đã bị phong tỏa khi cảnh sát có mặt và thực hiện khám xét.

Tờ Washington Post cho biết ông Cohen đang bị điều tra vì lừa đảo ngân hàng và vi phạm chính sách tài chính trong cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ.

Tờ New York Times cho biết cuộc khám xét văn phòng của Conhen không liên quan tới vụ điều tra can thiệp bầu cử do Nga thực hiện năm 2016. Tuy nhiên, thông tin mà ông Cohen cung cấp sẽ được công bố như một phần của cuộc điều tra.

Luật sư Ryan của ông Cohen nói rằng thân chủ của mình hợp tác với FBI và giao hàng ngàn tài liệu quan trọng cho đơn vị điều tra. Theo Reuters, vụ khám xét thực hiện do yêu cầu của Công tố viên đặc biệt Robert Muller. Ông Cohen nói rằng hành động trên là “rất không phù hợp và không cần thiết”.

Ngôi sao phim "người lớn" Clifford dính líu tới bê bối của ông Trump.

Ông Cohen là tâm điểm chú ý khi từng thỏa thuận “mua sự im lặng” của diễn viên phim “người lớn” Stephanie Clifford. Cô này từng tuyên bố có quan hệ tình cảm với ông Trump năm 2006. Vụ việc được dàn xếp sau khi Clifford nhận về 130.000 USD trước cuộc tranh cử năm 2016.

Sau khi biết tin, ông Donald Trump nói rằng việc khám xét văn phòng ông Cohen là “hành động đáng hổ thẹn”. Tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng công tố viên đặc biệt Muller là người “quá thành kiến”.

Hiện nay, ông Muller đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Nhiều ý kiến cho rằng ông Trump được sự hậu thuẫn của Nga để chiến thắng trong cuộc bầu cử gây tranh cãi cách đây 1 năm. Moscow liên tiếp phủ nhận cáo buộc và cho rằng đây là âm mưu chính trị của Mỹ.