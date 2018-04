Bí quyết học giỏi tiếng Anh của “hot girl nói 7 thứ tiếng” Khánh Vy

Thứ Tư, ngày 18/10/2017 14:00 PM (GMT+7)

Với khả năng ngoại ngữ của mình (giải 3 HSG Quốc gia, IELTS 7.5, tự tin dẫn talkshow tiếng Anh, tham gia đưa tin và phỏng vấn các sao Hollywood…), “hot girl nói 7 thứ tiếng” Khánh Vy đã chia sẻ một số bí quyết “tăng trình” tiếng Anh cho các bạn trẻ. Một trong những bí quyết đó là học tiếng Anh trên Youtube “mọi lúc mọi nơi” bằng gói Video data trên nền tảng 4G MobiFone.

1. Học tiếng Anh qua YouTube

Đối với Khánh Vy, xem các chương trình truyền hình, MV nhạc (Black Pink As if it's your last, Ellen Show, Jimm Fallon, Gigi Hadid…) trên Youtube hay "chat chit" giao lưu bằng tiếng Anh trên Facebook với bạn bè là thú vui trau dồi tiếng Anh hiệu quả.

2. Học mọi lúc mọi nơi

Đối với Khánh Vy, học Tiếng Anh là quá trình liên tục, liên tục và liên tục. Dù ở đâu, làm gì thì chiếc điện thoại luôn ở bên cạnh cô, chỉ cần có thời gian trống hoặc rảnh rỗi là Khánh Vy nghĩ ngay đến việc rèn luyện tiếng Anh của mình qua việc nghe nhạc, xem phim, xem bản tin... bằng tiếng Anh. Chăm chỉ rèn luyện các kỹ năng mọi lúc mọi nơi là một trong các bí quyết tiến bộ rất nhanh của “hot girl nói 7 thứ tiếng”.

3. Bắt đầu từ căn bản

Theo kinh nghiệm của Khánh Vy, cái gì cũng phải đi từ vỡ lòng rồi nâng dần “level”. Không học tốt căn bản, thì khó có thể giỏi vững chắc. Vì thế trước hết bạn cần phải xác định rõ trình độ ngoại ngữ của mình đang ở đâu, như thế nào. Để từ đó chọn đúng điểm bắt đầu và chọn cho mình cách học phù hợp để xây dựng lại một nền tảng vững chắc là bước rất quan trọng để học tốt tiếng Anh.

Điện thoại là vật bất ly thân, là “nguồn sống bất tận” của Khánh Vy vì nó giúp cô kết nối với thế giới và là phương tiện học tiếng Anh hiệu quả

4. Ủng hộ học ngữ pháp trước, giao tiếp sau

Theo quan điểm của Khánh Vy, cô luôn ủng hộ học ngữ pháp trước, giao tiếp sau. Khi nắm vững ngữ pháp thì bạn dễ dàng nâng trình giao tiếp tiếng Anh của mình lên rất nhiều.

5. Học từ nào chuẩn từ đấy

Khánh Vy chia sẻ, cần nắm chắc từ vựng, hiểu nó, xem xét nên sử dụng nó trong những văn cảnh nào và đặt vào trong từng câu cụ thể mới nhớ lâu được. Ngoài ra, muốn phát âm tốt thì càng phải kiên trì, chắc chắn đọc từ nào ra từ ấy ngay từ đầu. Chuẩn ngay từ đầu thì sau này cũng không có lí do gì để phát âm sai cả.

6. Nói một mình để luyện kỹ năng Speaking

Ngay cả khi không có ai tiếp lời, Khánh Vy cũng vẫn học được speaking bằng cách độc thoại. Cô cho rằng đây là cách “nhất cử lưỡng tiện”, vừa phát âm hay hơn, nói tự nhiên hơn lại vừa tăng tuổi thọ, làm cho bản thân mình vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Đặc biệt, Khánh Vy khẳng định chắc nịch rằng một năm hoàn toàn đủ để bứt phá môn tiếng Anh nếu chăm chỉ rèn luyện và không ngừng trau dồi các kỹ năng đang yếu của bản thân.

Những bíp kíp trên của Khánh Vy nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ.

