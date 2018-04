Tận hưởng quyền năng mùa hè tại Vinpearl Land

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 10:41 AM (GMT+7)

Còn gì tuyệt vời hơn khi đón nắng hè trên hòn đảo kỷ lục của Việt Nam với hàng trăm trò chơi, hạng mục đỉnh cao như tại các khu vui chơi – giải trí nổi tiếng của thế giới, khám phá vườn thú bán hoang dã lớn nhất Việt Nam… đồng thời có cơ hội trở thành chủ nhân của 6.666 giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng mỗi tuần.

Khám phá không giới hạn đảo thiên đường của mùa hè

Có lẽ đã đến lúc người Việt Nam không cần phải ao ước đi nước ngoài để thỏa thích vui chơi Disneyland, Universal Studios… Chỉ cần đến Vinpearl, du khách đã lạc vào thiên đường trải nghiệm bất tận của niềm vui và hạnh phúc trong mùa hè này với hàng loạt ưu đãi: Ở 3 trả 2; “đặc quyền” vui chơi giải trí bất tận miễn phí tại Vinpearl Land và Vinpearl Safari dành cho tất cả du khách lưu trú Vinpearl từ 2 đêm liên tiếp tại Nha Trang, Hội An và Phú Quốc.

Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp như tất cả các khách sạn quốc tế, Vinpearl còn tự hào kiến tạo những điểm đến hoàn hảo với đầy đủ hệ sinh thái, dịch vụ, cùng tổ hợp vui chơi – giải trí đáp ứng một cách trọn vẹn các nhu cầu riêng tư nhất của du khách.

Điểm nhấn truyền cảm hứng và tạo nên tình yêu thiên nhiên cho hàng nghìn du khách của Vinpearl chính là Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật Vinpearl Safari, là vườn thú mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới tại Vinpearl Phú Quốc.

Tại đây, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian thiên nhiên xanh mát, bầu bạn cùng những người bạn quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới: Hổ Belgan, Sư tử Châu Phi, Linh dương Đông Phi, Linh dương Nyala, Linh dương Impala, Linh dương đen ấn độ, Chồn đất châu phi, Bò sừng dài, Vooc bạc, Vượn má vàng…

Ngay tại miền Trung, trên đảo kỷ lục Vinpearl Nha Trang đã có Vịnh phao nổi lớn nhất thế giới, Đồi Vạn hoa - Công viên siêu thực vật 5 châu duy nhất tại Việt Nam, Top 10 vòng quay cao nhất thế giới với Vinpearl Sky Wheel (Bánh xe Bầu trời), Vườn Quý Vương; Công viên nước ngọt trên đảo quy mô lớn nhất thế giới; hệ thống Thủy Cung hiện đại nhất Việt Nam; Hệ thống xe trượt núi Vinpearl Alpine Coaster đầu tiên trên đảo tại châu Á và dài nhất Đông Nam Á...

Với hệ thống trò chơi hiện đại bậc nhất thế giới, không gian đảo ngọc trong xanh, dịch vụ trọn vẹn và đẳng cấp... Vinpearl sẽ là điểm đến của niềm vui và những phút giây hạnh phúc bất tận của du khách bên gia đình, người thân.

Vui say trải nghiệm, đong đầy may mắn

Chặng đường trải nghiệm tràn ngập niềm vui và cảm xúc của Vinpearl Land hiện đã vươn xa từ Nha Trang đến Phú Quốc, Hội An và Hà Nội (Thủy cung Times City). Với mục tiêu kiến tạo những điểm đến tuyệt vời mang bản sắc Việt Nam, các tổ hợp vui chơi giải trí Vinpearl Land tại Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An là những quần thể vui chơi – giải trí đầy sắc màu. Đặc biệt, từ tháng 4/2018, du khách đến với Vinpearl sẽ còn được đắm chìm trong cơn mưa giải thưởng tri ân vô cùng giá trị dành cho chủ thẻ VINID với ngày “Thứ Sáu may mắn” trong chương trình “365 Ngày vui” do tập đoàn Vingroup tổ chức.

Giải đặc biệt của tuần lễ đầu tiên là một kỳ nghỉ trong mơ siêu cao cấp tại villa Tổng thống đẹp lộng lẫy sát bên bờ biển với nội thất sang trọng, bể bơi ngoài trời xanh mát, thoáng đãng, đi kèm những trải nghiệm đẳng cấp. Voucher dành cho 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) với những dịch vụ “siêu sang chảnh” như các nguyên thủ quốc gia.

Các giải thưởng còn lại của tuần 1/tháng 4 bao gồm: 05 Giải Nhất; 60 Giải Nhì; 300 Giải Ba là voucher nghỉ dưỡng tương ứng tại Vinpearl Nha Trang, Nam Hội An và Vinpearl City Hotel; 6.300 Giải Khuyến khích trị giá 50 điểm VINID mỗi giải được tích lũy trực tiếp vào điểm thẻ…

Cùng với chiếc thẻ VinID trong tay, khách hàng sẽ có một mùa hè đầy quyền năng. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 4/2018, khách hàng đặt mua voucher nghỉ dưỡng của toàn hệ thống Vinpearl qua cổng thương mại điện tử Adayroi sẽ nhận được những gói khuyến mãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Hàng nghìn voucher ưu đãi hấp dẫn sẽ được Vinpearl dành tặng cho khách hàng nghỉ dưỡng. Lần đầu tiên khách hàng vừa được Ở 3 trả 2, giảm giá 50% dịch vụ spa, vui chơi không giới hạn miễn phí tại Vinpearl Land; hoặc Ở 1 tặng 1; mua 2 tặng 1...

Tùy hình thức, các voucher sẽ được áp dụng rộng rãi tại 18 khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế của Vinpearl. Với thế mạnh của thương hiệu kiến tạo nhiều điểm đến tích hợp tại những danh thắng du lịch bậc nhất Việt Nam cùng hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ và trọn vẹn bao gồm: nghỉ dưỡng - ẩm thực - vui chơi, giải trí - thể thao - spa…, khách hàng chắc chắn sẽ có một mùa hè vô cùng may mắn và tưng bừng niềm vui khi sở hữu tấm thẻ VINID màu nhiệm./.

“365 NGÀY VUI” là chương trình khuyến mại ưu việt đặc biệt áp dụng từ 1.4.2018 dành riêng cho các chủ thẻ VinID trên cả nước. Theo đó, mỗi tháng VinID sẽ dành hơn 4 tỷ khuyến mại trực tiếp vào các sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn và 4 tỷ cho các chương trình bốc thăm với hàng ngàn giải thưởng giá trị.

Chương trình áp dụng cho các chủ thẻ VinID có phát sinh giao dịch mua sắm trong tuần với tổng hóa đơn trị giá từ 500.000 đồng/ tuần trở lên và mã số tham gia dự thưởng chính là 16 số ghi trên thẻ VinID.