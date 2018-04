Hé lộ điểm đến “đỉnh nhất” Việt Nam hè 2018

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 12:00 PM (GMT+7)

Trải nghiệm “Cú rơi thế kỷ” từ độ cao 80 m, chiêm ngưỡng động vật quý hiếm hai bên sông từ trên thuyền, khám phá Đảo dân gian với các làng nghề truyền thống, tìm hiểu nông nghiệp công nghệ cao; thử sức với sân gôn tuyệt đẹp và nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế… Đây là những điểm nhấn không thể bỏ lỡ trong mùa hè 2018 tại quần thể Vinpearl Nam Hội An sẽ khai trương vào cuối tháng tư tới.

Vinpearl Nam Hội An là một quần thể liên hoàn, gồm Khách sạn, Tổ hợp vui chơi giải trí, Sân gôn bên biển và Trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng đến thời điểm này, Nam Hội An đã cơ bản “nên vóc nên hài” với vẻ đẹp khác biệt so với chuỗi Vinpearl hiện tại.

Điểm check in thơ mộng nhất

Khu vui chơi đẳng cấp nhất Nam Hội An đang hoàn thiện từng ngày

Là điểm nhấn của cả quần thể, Tổ hợp vui chơi giải trí Vinpearl Land Hội An mang vẻ đẹp ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với Cổng chào là những… chiếc thuyền khổng lồ, tái hiện không khí sầm uất của thương cảng Hội An xưa.

Bước qua cổng chào là khu vực Bến cảng đã đi vào công đoạn cuối cùng, mang hình vóc văn hóa dân tộc qua các thời kì với kiến trúc giao thoa Đông – Tây đặc trưng. Từ quả đồi mô phỏng truyền thuyết thành Cổ Loa hình trôn ốc đến cầu Thê Húc, Nhà tròn, Nhà Rường Huế, Nhà rông Ba Na, Nhà sàn dài Ê đê…

Vinpearl River Safari, mô hình vườn thú bán hoang dã bên sông có một không hai đang gấp rút hoàn thành

Từ bến cảng văn hóa, du khách có thể đón những chuyến thuyền khám phá, xuôi theo dòng sông lững lờ để ngắm nhìn những động vật hoang dã dạo chơi dọc bên bờ. Đây là mô hình River Safari độc đáo lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động, chắc chắn các hạng mục này sẽ là một trong những điểm check in được ưa chuộng nhất của cộng đồng mạng.

Các trò chơi mạo hiểm “must try”

Tour khám phá Vinpearl Nam Hội An không thể không “điểm danh” khu vui chơi cảm giác mạnh với nhiều trò chơi phiên bản giới hạn trên toàn thế giới như: Phi Thuyền Gió Lốc - Tourbillon, Vòng xoay siêu tốc - Super Chaos, Cú Rơi Thế Kỉ - Swiss Tower…

Tháp - Swiss Tower cao nhất Việt Nam sẽ mang đến cảm giác sợ hãi lẫn thăng hoa tột cùng cho người chơi khi lao từ đỉnh 80 m xuống

Tàu lượn siêu tốc – Speed Coaster như tại các công viên giải trí lớn nhất thế giới đang được hoàn thiện để đón các du khách có “trái tim dũng cảm” và “cái đầu lạnh”

Cây dây văng – Tree Swing cũng là hạng mục “phải thử” khi đến Vinpearl Nam Hội An

Bên cạnh khu vui chơi, lần đầu tiên tại Quảng Nam Đà Nẵng sẽ có công viên nước với quy mô cực lớn nhất và các trò chơi hiện đại đang được khẩn trương hoàn thiện và đón khách vào 28/4

Trải nghiệm tầm nhìn xanh

Vinpearl Nam Hội An cũng là quần thể du lịch – nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam sở hữu mô hình tổ hợp độc đáo, tích hợp cả mô hình nông nghiệp công nghệ cao với khu nhà kính VinEco.

Hiện khu nhà kính đang gấp rút triển khai những khâu cuối cùng để mang đến một màu xanh mát mắt, tạo ra trải nghiệm du lịch nông nghiệp thú vị cho du khách

Từ VinEco, màu xanh sẽ nối tiếp ra sân gôn Vinpearl Golf 18 hố đầy thử thách với bẫy cát đặc biệt lớn và các hồ nước được bố trí xen kẽ trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hưởng thụ 5 sao quốc tế

Khu vực khách sạn – resort về cơ bản đã hoàn thiện với không gian kiến trúc tân cổ điển sang trọng.

Phối cảnh khu villas đẳng cấp 5 sao Vinpearl Nam Hội An

Tất cả các căn biệt thự và gần như toàn bộ phòng khách sạn đều có tầm nhìn hướng biển.

Được biết, cả quần thể sẽ được khai trương và đi vào vận hành từ 28/4/2018. Với rất nhiều điểm nhấn độc đáo đang từng ngày hoàn thiện, Vinpearl Nam Hội An chắc chắn sẽ là điểm đến đỉnh nhất của mùa hè 2018!