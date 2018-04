Chef Hải: “Có nhiều nơi kinh doanh vẫn chưa hiểu rõ steak là gì”

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 10:08 AM (GMT+7)

Nhiều người nhắc đến Chef Phạm Tuấn Hải như một vị giám khảo khó tính của MasterChef VietNam, số khác lại nhắc đến anh như một người thầy cực kỳ nghiêm khắc trong gian bếp, thế nhưng có người lại bảo anh là người dễ tính trong cuộc sống thường ngày.

Chef Hải dường như dành cả cuộc đời của mình trong gian bếp với ước muốn làm ra những món ăn ngon phục vụ mọi người. Và giờ đây chính là lúc anh biến ước mơ đó của mình trở thành hiện thực khi quyết định bắt tay với hệ thống giải trí Kingdom để cho ra đời Hi – steak – một quán ăn chuyên về steak với phong cách Á- Âu đúng chuẩn nhưng giá cả lại hợp túi tiền người Việt Nam.

Sự nghiệp của anh thay đổi thế nào sau khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi MasterChef Vietnam?

Thật ra, MasterChefVietnam không khiến cuộc sống của tôi thay đổi mà nó là một phần trong lộ trình để tôi phát triển sự nghiệp của mình. Sau chương trình tôi được nhiều người biết hơn.

Nếu tôi không tham gia MasterChef thì tôi cũng sẽ tham gia chương trình khác.

Vì sao anh lại quyết định mở một quán ăn về steak?

Đây là đam mê của tôi. Hi – Steak cũng là sản phẩm mà tôi theo đuổi đã 2 năm nay và tôi nghĩ đây là sản phẩm mà thị trường đang cần. Steak của Hi – steak là những món ăn kết hợp giữa Âu và Á. Và đó cũng chính là phong cách ẩm thực riêng mà tôi muôn thổi vào đứa con tinh thần này.

Không gian nhà hàng Hi-Steak

Vì sao anh lại chọn steak mà không phải là món ăn khác?

Trước đây, mọi người cứ nghĩ “steak” là thịt bò nhưng thật ra định nghĩa steak là một miếng thịt không xương, được tẩm gia vị, nướng và ăn với sốt. Đó có thể là thịt gà, cá, bò…

Tất nhiên là tôi có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi chọn steak vì đây là đồ nướng, không dầu mỡ. Xu thế bây giờ, thực khách cần những món ăn ít ăn dầu mỡ. Thứ hai, với thời buổi công nghiệp như thế này, người ta có nhu cầu ăn những miếng thịt nhanh gọn. Thứ ba, về xu hướng, thực khách thích ăn những món không quá nhiều và mang hơi hướm phương Tây một chút. Và steak là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Từ một đầu bếp chuyển sang kinh doanh anh gặp những khó khăn gì?

Tất nhiên sẽ có khó khăn vì đầu bếp và kinh doanh là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi vào bếp thì mình phải nấu thật ngon, nhưng khi kinh doanh thì phải làm sao cho thật hiệu quả. Để kết hợp được 2 điều đó quả khó vô cùng. Khi tôi đưa ra quyết định này, tôi đã xác định đây là một thách thức. Mình phải đảm bảo món ăn đó đạt chất lượng, mang đến sự khác biệt cho người ăn về dinh dưỡng lẫn hình ảnh. Nhưng ở vị trí người kinh doanh thì phải thật hiệu quả trong lợi nhuận. Đó là sự khó khăn.

Trong dự án Hi – Steak này, anh hợp tác cùng với ai?

Tôi hiện đang hợp tác cùng hệ thống Kingdom. Vì Kingdom là thương hiệu lớn trong lĩnh vực giải trí nên tôi nhận được sự hỗ trợ lớn từ các bộ phận, phòng ban của hệ thống Kingdom. Tôi nghĩ chỉ với Kingdom tôi mới có thể mạnh dạn phát huy được.

Cái bắt tay của Kingdom và Chef Phạm Tuấn Hải

Steak đang là món ăn khá phổ biển hiện nay, anh có thể bật mí điểm khác biệt của Hi – Steak?

Thật ra chưa hẳn là phổ biến. Có những nơi họ chỉ kinh doanh về thịt bò, có những nơi chưa định nghĩa rõ steak là gì. Về quan điểm của tôi, steak là một món hoàn toàn khác biệt. Những món ăn của tôi thường mang hương vị không hẳn là món Âu, cũng không hẳn là món Á mà nó phù hợp với người dân Việt Nam. Đó chính là nét đặc biệt và độc nhất của steak tại Hi- Steak.

Chef Hải giới thiệu “bánh mặt trời” của nhà hàng Hi-Steak với nữ doanh nhân Anh Thơ

Anh sẽ đưa những chiến lược kinh doanh gì vào khoảng thời gian đầu cho “Hi- Steak”?

Trong 2 tháng đầu, tôi sẽ giảm giá 15% và tặng rất nhiều voucher để mọi người đến thử trong ngày khai trương. Sẽ có ấn phẩm về hệ thống Hi – Steak để mọi người luôn nhớ đến Hi – Steak. Bên cạnh đó, tôi sẽ có những chương trình chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực vào thứ 7, chủ nhật tại Hi – Steak.