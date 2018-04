The New Monaco - Vinhomes Imperia: Chất từng mét vuông sống

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Giữa lòng khu đô thị phức hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng, tiểu khu The New Monaco được biết đến như “viên ngọc quý của vùng đất đế vương” ở vị trí giao cắt giữa 3 dòng sông. Tiểu khu này sở hữu các biệt thự, dinh thự với phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ công quốc xa hoa Monaco.

Trong thế giới của hàng tiêu dùng xa xỉ, những món đồ tinh hoa nhất thường gắn với cái tên “hàng thửa” (còn gọi là “bespoke”) bởi đấy là kết quả của sự đầu tư công sức cầu kỳ giữa người làm ra món đồ và khách đặt. Ở lĩnh vực bất động sản, theo quan sát hai năm gần đây, số lượng các dự án ở phân khúc hạng sang, cao cấp không nhiều nhưng đều đang đi sâu về chất lượng tới mức trau chuốt vô cùng. Trong tháng 4, Hải Phòng ghi nhận tiểu khu The New Monaco như một trong những cái tên đáng chú ý của xu hướng này.

The New Monaco được xem là một thành viên mới nhất của khu đô thị Vinhomes Imperia vốn được đánh giá cao bởi vị trí đắc địa, mật độ cây xanh lớn, hệ thống tiện ích đẳng cấp đồng bộ, chất lượng xây dựng và chất lượng an ninh hàng đầu Hải Phòng. Song song với đó, gần 300 căn biệt thự đầu tiên vừa được bàn giao thành công tại khu đô thị càng khiến giới đầu tư săn lùng và quan tâm tới phân khu này.

“Hàng thửa” cho nhu cầu sống đẳng cấp

The New Monaco được quy hoạch tỉ mỉ, kỳ công để cư dân có thể hưởng trọn lối sống sinh thái ngập tràn. Mỗi cơ ngơi tại đây hứa hẹn sẽ mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của gia chủ. (Hình ảnh mang tính minh họa)

Trên bản đồ quy hoạch khu đô thị, The New Monaco hưởng lợi kép về vị trí khi không chỉ tọa lạc tại nơi giao hoà 3 con sông: sông Thượng Lý, sông Cửa Cấm và sông đào cảnh quan, mà còn nằm trọn trong khu vực biệt lập và yên tĩnh nhất khu đô thị. Đặc biệt, từ The New Monaco, cư dân không chỉ dễ dàng tiếp cận những tiện ích nội khu đẳng cấp như trường liên cấp Vinschool, phòng khám đa khoa Vinmec, tòa tháp khách sạn 45 tầng…, mà còn được hưởng thụ hàng loạt tiện ích mới được quy hoạch bổ sung cho phân khu này như khu vui chơi trẻ em, BBQ, khu tập gym ngoài trời, vườn cây,…

“Vợ chồng tôi rất thích ở chỗ hiện đại nhưng phải thật gần với thiên nhiên và yên tĩnh, vì nhà có cả người già lẫn trẻ con. Riêng tôi và ông nội đều mê chơi thể thao nên khi chọn được The New Monaco, tôi rất vui vì khu này không gian thoáng đãng, nhiều tiện ích, cân bằng được đủ các tiêu chuẩn của cả nhà”, anh Đ. Đức (45 tuổi), một doanh nhân Hải Phòng cho biết.

The New Monaco nằm tại nơi giao hòa của 3 dòng sông nên có thể phục vụ rất tốt thú vui ngắm cảnh, nghỉ dưỡng của cộng đồng cư dân thượng lưu. (Hình ảnh mang tính minh họa)

Giải thích việc The New Monaco hút giới đầu tư cá nhân, anh Hàn Hải, môi giới một sàn bất động sản lâu năm tại Hải Phòng khẳng định một trong những điểm tích cực của dự án nằm ở danh mục sản phẩm biệt thự và dinh thự đa dạng. Theo Chủ đầu tư Vinhomes, chỉ riêng trong tiểu khu The New Monaco có tới 3 loại hình sản phẩm: đơn lập, song lập, dinh thự cùng 10 mẫu thiết kế mặt ngoài, lấy cảm hứng từ vương quốc xa hoa Monaco. Do đó, mỗi căn biệt thự vì thế sẽ đặc trưng bởi kiến trúc trang nhã, phóng khoáng như những “cung điện” thu nhỏ. Đặc biệt kiến trúc với thức cột và mái vòm được khách hàng Hải Phòng đánh giá cao bởi những đường nét này mang lại cho The New Monaco dáng dấp của một dinh thự sang trọng, bề thế thực sự với nhiều loại diện tích khác nhau.

“Khách hàng của tôi, đặc biệt là nhóm khách ngoại và khách kiều bào rất hài lòng vì mức độ cầu toàn của Chủ đầu tư với dự án Vinhomes Imperia. Ở Hải Phòng hiếm có dự án cao cấp nào có nhiều loại hình sản phẩm biệt thự, dinh thự để khách được linh hoạt chọn như Vinhomes Imperia. Đặc biệt, việc Chủ đầu tư bàn giao thô sẽ giúp cho khách hàng thoải mái sáng tạo không gian sống, cũng như tối ưu hóa công năng phù hợp với nhu cầu của gia đình”, anh Hải cho biết.

Sống “sang, xịn” và… an toàn

Hải Phòng chưa có nhiều dự án khu đô thị làm tốt bài toán ngập úng vào mùa mưa và chất lượng xây dựng được đầu tư kỹ lưỡng. Hiện Vinhomes Imperia được đánh giá là một trong những dự án đi đầu về chất lượng xây dựng nhờ hệ thống kè cốt kiên cố. Trong đó, phân khu The New Monaco được trang bị bờ kè cao 3,5m, rộng mặt 2,5m: phía trong xây đá hộc và có con tiện bao bọc toàn bộ dự án; phía ngoài gồm đá hộc xếp khan hoặc trạc bê tông, kè đắp đất, mặt ngoài hoàn thiện gạch bê tông.

Ngoài ra dân Vinhomes Imperia nói chung và cư dân The New Monaco nói riêng còn được thụ hưởng đặc quyền sống an toàn, an ninh nhờ hệ thống an ninh đa lớp đã gắn liền với các khu đô thị Vinhomes nhiều năm qua: barrier, chốt kiểm soát, camera hồng ngoại 24/7 và đội ngũ an ninh túc trực.

Theo Chủ đầu tư Vinhomes, “viên ngọc quý” The New Monaco của khu đô thị Imperia Hải Phòng chỉ có vỏn vẹn 130 căn biệt thự, dinh thự. Trong tháng 4/2018, khách hàng mua The New Monaco sẽ được hưởng chính sách bán hàng hấp dẫn như được hỗ trợ vay vốn tới 65% giá trị biệt thự, ân hạn nợ gốc 18 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Khi mua từ căn thứ 2 trở lên, khách hàng hoặc người thân được ưu đãi 1% vào giá bán. Trường hợp thanh toán trước hạn 100% giá trị biệt thự được chiết khấu 10,5%/năm cho 95% giá trị biệt thự và 12%/năm cho 5% theo thủ tục đặt cọc. Đặc biệt, 30 khách hàng đầu tiên mua biệt thự The New Monaco sẽ được tặng gói nội thất trị giá 300 triệu đồng cho các căn song lập nếu cam kết về ở trước 30/09/2019; 500 triệu đồng cho các căn đơn lập, dinh thự nếu cam kết về ở trước 31/12/2019.

Tìm hiểu thêm tại website http://imperia.vinhomes.vn/ hoặc Hotline: 1800 1179.