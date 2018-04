Ra mắt The New Monaco – dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 16:16 PM (GMT+7)

Tháng 4/2018, Vinhomes chính thức ra mắt The New Monaco – khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng. Là phân khu cuối cùng của dự án, The New Monaco được ví như “viên ngọc quý giữa vùng đất đế vương” với vẻ đẹp lộng lẫy và tiện ích đa dạng.

The New Monaco tọa lạc tại vị trí “móng rồng” đắc địa, nơi giao hòa của 3 dòng sông: sông Cấm, sông Thượng Lý và sông đào cảnh quan, mang tới không gian sinh thái và phong thủy hoàn mỹ. Đây cũng là vị trí có tầm nhìn trực diện ra quảng trường ánh sáng đa chức năng rộng 3,18ha và tổ hợp Khách sạn – Thương mại – Giải trí cao 45 tầng, biểu tượng mới của thành phố Cảng.

The Monaco được thiết kế và quy hoạch theo phong cách kiến trúc lộng lẫy, sang trọng của Công quốc Monaco với 130 căn biệt thự tân cổ điển. Các biệt thự được chia thành 3 loại hình: đơn lập, song lập và dinh thự với diện tích từ 191,3m2 - 511,03m2. Điểm đặc biệt là các biệt thự được thiết kế theo 10 mẫu khác nhau nhằm đáp ứng tối đa sở thích và gu thẩm mỹ đa dạng của khách hàng.

The New Monaco được ví như viên ngọc quý giữa vùng đất đế vương Vinhomes Imperia

Bên cạnh vẻ đẹp hoàn mỹ - The New Monaco còn nổi bật bởi những đặc quyền riêng biệt chỉ có tại phân khu như, vườn cây ăn quả, khu BBQ, kid garden, sân golf, outdoor gym, vườn hoa,… Ngoài ra, cư dân còn được thụ hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích đồng bộ và hiện đại của cả khu đô thị như mua sắm, vui chơi giải trí tại TTTM Vincom; rèn luyện sức khỏe tại khu phức hợp thể thao bao gồm sân bóng đá, sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông; vườn hoa, quảng trường, đường dạo, sân bóng rổ, bể bơi ngoài trời… Hiện tại, phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec cũng đã hoàn thiện; trường Trung học, Tiểu học, Mầm non đang thi công phần thô và hoàn thiện cơ bản, công viên The Paris và công viên ven sông Thượng Lý đang dần thành hình.

Cũng như các khu đô thị trên toàn chuỗi Vinhomes, môi trường sống tại The New Monaco được trang bị hệ thống an ninh “đa lớp” 24/7 nhằm mang đến cuộc sống riêng tư, biệt lập gồm: barrier - chốt kiểm soát tại lối vào các khu biệt thự; hệ thống bờ kè và hàng rào bao quanh toàn dự án; hệ thống camera hồng ngoại giúp bộ phận giám sát nhanh chóng phát hiện những bất thường; đội tuần tra thường xuyên kiểm tra tại các khu vực cả trong và ngoài dự án…

The New Monaco hội tụ hệ thống tiện ích lần đầu ra mắt như vườn hoa, kid garden…

Nhân dịp ra mắt, Vinhomes áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn dành tặng những chủ nhân cuối cùng tại khu đô thị Vinhomes Imperia. Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng ngay 3 cây vàng 9999 tương đương với 100 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 30/4; hỗ trợ vay vốn lên đến 65% giá trị biệt thự, đồng thời ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng; ưu đãi 1% khi khách hàng và người thân mua căn thứ 2 trở lên; ưu đãi 9 – 10,5%/năm khi khách hàng thanh toán trước hạn…

Vinhomes Imperia là khu đô thị đẳng cấp đầu tiên tại Hải Phòng, bao gồm 4 phân khu: The Paris, The Manhattan, The Venice và The New Monaco. Trong đó, The Paris, The Manhattan, The Venice đã được bán hết và đang tiến hành bàn giao những căn biệt thự đầu tiên cho khách hàng. Vì thế, The New Monaco chính là cơ hội cuối cùng để sở hữu không gian sống sang trọng, tiện ích tại dự án sinh thái đẳng cấp bậc nhất Hải Phòng.