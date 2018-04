Gần 1.000 khách hàng trúng vàng khi gửi tiền tại VIB

Được thành lập từ năm 1996, VIB đã trở thành một trong những ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Moody’s. VIB hiện có 162 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc với hơn 5.000 cán bộ, phục vụ 2 triệu khách hàng cá nhân, gần 40.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. VIB cũng đang giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia. VIB được đánh giá là một trong những ngân hàng có chiến lược kinh doanh bền vững, hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ngân hàng được các đối tác, tổ chức lớn trong nước và quốc tế đánh giá cao và trao nhiều giải thưởng uy tín như: Tổ chức The Banker, thuộc nhóm truyền thông Financial Times tại London; IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng thế giới; Tạp chí Global Finance and Banking Review của Anh