Bohemia Residence: Dự án mang đậm phong cách Vinaconex

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 15:46 PM (GMT+7)

Mua nhà cũng cần “chọn mặt gửi vàng”, vì thế bên cạnh những yếu tố như vị trí, tiện ích của dự án thì uy tín, chất lượng của chủ đầu tư chính là điểm chốt để khách hàng trao gửi niềm tin.

Thực tế cho thấy, bất động sản luôn là thị trường tiềm năng và thu hút rất nhiều giới đầu tư, vì vậy trong những năm trở lại đây có rất nhiều gương mặt đại gia bất động sản nổi lên với mong muốn chiếm lĩnh thị trường. Là một chủ đầu tư không khoa trương. Vinaconex âm thầm sở hữu những mảnh đất vàng, chăm chút từng chi tiết công trình, theo năm tháng tạo dựng uy tín và chiếm trọn niềm tin của khách hàng.

Vinaconex và những dự án khắc ghi tên mình

Trên lĩnh vực đầu tư, Vinaconex tập trung chủ yếu vào các dự án mang tính xã hội cao, góp phần thay đổi hạ tầng khu vực sống với mức giá vừa phải, tạo nên sự hài hòa cho sự phát triển bộ mặt đô thị.

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, Vinaconex luôn khẳng định vị thế người anh cả tiên phong trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Ngay từ năm 1995, dự án đầu tiên của Vinaconex mang tên khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính vụt sáng trở thành hiện tượng về đô thị mới vào thời điểm đó. Với hạ tầng đồng bộ, kết nối hoàn hảo giữa các tầng dịch vụ tiện ích, dự án là sự khởi đầu cho một chuỗi đô thị dọc theo đường Láng Hòa Lạc mở rộng, tạo ra một bộ mặt không gian đô thị rộng lớn phía Tây và Tây Nam Hà Nội . Đồng thời góp phần đưa khu vực này trở thành trung tâm trọng yếu của thành phố, có tầm quan trọng chiến lược về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa.

Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính nhìn từ trên cao

Thành công tiếp nối thành công, Vinaconex tiếp tục viết nên những kỳ tích ở nhiều dự án lớn nhỏ với cương vị chủ đầu tư, Trong đó, dự án 97-99 Láng Hạ với tên gọi Petrowaco Tower cũng đang dần hoàn thiện giai đoạn cuối, góp thêm một bông hoa đẹp trên trục đường Láng Hạ vốn đã là con đường huyết mạch kết nối với nhiều nơi trọng điểm của thành phố. Các dự án Vinata Tower mang phong cách Nhật Bản hay dự án chung cư cao cấp CT4 Vinmeco cũng được ví von là “nét chấm phá” cho bộ mặt đô thị khu vực Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. Chính nhờ sự đầu tư bài bản của Vinaconex lấy uy tín làm trọng, cùng với chất lượng, tiến độ công trình và giá cả phải chăng, mỗi dự án khi đưa ra mở bán đều được mua hết nhanh chóng ngay trong đợt đầu.

Bohemia Residence – dự án mang đậm phong cách Vinaconex

Vừa qua, thị trường bất động sản quận Thanh Xuân tiếp tục sôi động với hàng loạt dự án sắp mở bán, trong đó phải kể đến Bohemia Residence do Công ty Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội (100% vốn Tổng Công ty Vinaconex) làm chủ đầu tư. Cái bắt tay chiến lược giữa Bohemia Hà Nội (chủ đầu tư) và Tổng Công ty Vinaconex (đơn vị thi công) cùng R Design Worldwide (đơn vị thiết kế) đã làm nên cú hích mới mang thương hiệu Vinaconex. Từ thiết kế sắc nét, hài hòa đến chất lượng, tiến độ công trình đều rất đáng được ghi nhận.

Thư viện dành cho cư dân Bohemia Residence

Theo đó, mỗi căn hộ đều được thiết kế tinh tế, hài hòa theo phong cách Singapore, đảm bảo môi trường thân thiện, gần gũi nhất với thiên nhiên. Được biết, theo quy hoạch của thành phố, Bohemia Residence còn có lợi thế tiếp giáp công viên cây xanh và bãi đỗ xe với tổng diện tích lên tới 3000m2, rất thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt, tận hưởng không gian trong lành, xanh mát của cư dân.

Phối cảnh tổng thể dự án Bohemia Residence

Với việc áp dụng công nghệ thi công hiện đại, Vinaconex cũng đáp ứng đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Hiện tại công trình đã xây xong tầng 5 và hoàn thiện 3 tầng hầm để xe, tiếp tục triển khai các tầng căn hộ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý II năm 2019.

Bohemia Residence cũng nổi trội với hạ tầng tiện ích đầy đủ cho cư dân như hệ thống trung tâm thương mại, khu tập gym & spa, bể bơi trong nhà, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng đọc sách cho bé, hệ thống trường mầm non đẳng cấp quốc tế… Các tiện ích đảm bảo an toàn cho cư dân như hệ thống an ninh, 03 tầng hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn hiện đại … cũng được Vinaconex chú trọng đầu tư.

Bohemia Residence là tổ hợp trung tâm thương mại trưng bày sản phẩm, văn phòng cho thuê và nhà ở sở hữu vị trí kim vương nằm tại mặt đường số 2 Lê Văn Thiêm – Phường Thanh Xuân Trung, Quân Thanh Xuân, TP Hà Nội. Tòa tháp có 33 tầng nổi, gồm 4 tầng thương mại dịch vụ và 29 tầng căn hộ. Bohemia Residence có tỉ lệ căn góc chiếm 50% cùng mật độ xây dựng thông thoáng chỉ gồm 8 căn hộ một mặt sàn. Dự án dự kiến sẽ mở bán chính thức vào ngày 21/4/2018.