Vòng 3 gần 1 mét, các người đẹp Việt diện gì để nóng bỏng mà không phản cảm?

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 13:08 PM (GMT+7)

Phong cách thời trang của SAO Sự kiện:

Vòng 3 hoàn hảo khiến cho các người đẹp quyến rũ hơn, nhưng bên cạnh đó cũng khiến cho các cô gái hạn chế trong việc ăn mặc.

Thời buổi hiện tại, khi thân hình mảnh mai không còn được ưa chuộng, các cô gái chăm chỉ luyện tập để có được một vóc dáng hoàn hào. Rất nhiều người đẹp showbiz Việt cũng áp dụng các phương thức khác nhau để có được số đo 3 vòng đáng mơ ước.

Theo chia sẻ của hầu hết mỹ nhân Việt, việc luyện tập vòng 2 và vòng 3 là điều mà các cô gái chú trọng. Việc sở hữu vòng 3 nẩy nở khiến cho họ trở nên quyến rũ hơn rất nhiều nhưng bên cạnh đó, hạn chế về mặt trang phục cũng là điều đáng nói. Vậy, các mỹ nhân showbiz Việt diện gì khi sở hữu vòng 3 gần 1 mét?

Á hậu Thanh Trang ưu tiên váy để thấy thoải mái nhất

Thanh Trang sở hữu số đo vòng 3 là 99cm. Để có được số đo này, Thanh Trang đã phải rèn luyện trong khoảng thời gian khá lâu. Bản thân Thanh Trang vô cùng tự hào với số đo hình thể của mình, nhưng bên cạnh đó cô cũng tâm sự về những khó khăn khi sở hữu vòng 3 gần 1 mét.

Vòng 3 "nguy hiểm" của Thanh Trang.

Á hậu 2 Miss All Nations 2017 dường như phải thay đổi hết trang phục của mình. Cô rất khó khăn trong việc lựa chọn quần jean vì nếu không khéo thì kiểu trang phục này sẽ trông như "bức tử" cơ thể. Để an toàn, Thanh Trang chọn những chiếc váy xòe đối với thời trang thường nhật, bên cạnh đó cô cũng chọn những chiếc quần thun và váy có độ co giãn.

Thanh Trang ưu tiên những chiếc váy vì theo cô, đây là kiểu trang phục tạo nhiều sự thoải mái nhất.

Angela Phương Trinh chuộng váy ngắn và quần thun co giãn

Gần đây, khi nhắc đến Angela Phương Trinh, người ta nghĩ ngay đến 1 chiếc vòng 3 quá khổ. "Bà mẹ nhí" không giấu diếm quá trình luyện tập khắc nghiệt để có được vòng 3 "đồ sộ" như hôm nay. Ngoài những bức ảnh diện đồ tắm khoe vòng 3, thời trang thường nhật của Angela Phương Trinh vẫn vô cùng đa dạng.

Chiếc quần denim lưng cao, ống loe vừa tôn dáng vừa tạo sự thoải mái.

Cô từng chia sẻ rằng mình không gặp khó khăn gì với vòng 3, nhưng hầu như không thấy Angela Phương Trinh diện những chiếc quần jean skinny mà thay vào đó là váy ngắn và những chiếc quần thun có độ co giãn. Cô cũng rất tự tin khoe rằng với số đo hình thể hiện tại, cô có thể mạnh dạn diện bất cứ kiểu trang phục nào mà mình yêu thích.

Váy ngắn chính là kiểu trang phục mà "bà mẹ nhí" ưu tiên chọn lựa.

Phi Thanh Vân chuộng váy ôm tôn dáng

Sau khi trải qua nhiều cuộc đại phẫu, số đo hiện tại của Phi Thanh Vân hiện tại là 93 - 60 - 104 (cm). Không những không cảm thấy bất tiện mà nữ diễn viên còn vô cùng tự hào với cơ thể hiện tại của mình.

Nữ ca sĩ tự tin diện những kiểu trang phục trẻ trung.

Nữ ca sĩ Da Nâu dường như cũng vô cùng tự tin trong việc lựa chọn trang phục. Hạn chế những bộ cánh hở hang, khoe cơ thể như trước kia, Phi Thanh Vân thường xuyên diện những kiểu trang phục kín đáo và chuẩn mực. Vòng 3 quá khổ cũng không khiến cô quá khó khăn trong việc ăn mặc. Những chiếc váy ôm, khoe trọn cơ thể luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Phi Thanh Vân.

Váy ôm tôn dáng vẫn luôn được Phi Thanh Vân ưa chuộng.

Diệp Lâm Anh diện quần short ngắn

Nổi tiếng với cơ thể nóng bỏng, Diệp Lâm Anh luôn biết cách "đốt mắt" công chúng với những bộ cánh khoe da thịt. Người đẹp Hà Nội sở hữu số đo 88-63-93 (cm), một chỉ số hoàn hảo để Diệp Lâm Anh có thể diện bất cứ kiểu trang phục nào.

Diệp Lâm Anh có hẳn một bộ sưu tập quần ngắn 1 gang tay.

Là một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm, thời trang của Diệp Lâm Anh thể hiện cá tính của cô ngay cả ngoài đời thường chứ không chỉ trên sân khấu. Cô thường chọn lựa những chiếc quần short ngắn để khoe đôi chân dài cũng như vòng 3 của mình.

Diệp Lâm Anh cũng khéo léo chọn những hciếc quần thun co giãn để tạo sự thoải mái.

Người mẫu Thư Dung hạn chế mặc quần

Á quân cuộc thi Người mẫu Việt Nam được chú ý bởi thân hình gợi cảm. Thư Dung mất một khoảng thời gian dài để luyện tập cơ thể. Cô chia sẻ rằng bản thân bị thu hút bởi hình ảnh những người con gái hiện đại có nét đẹp quyến rũ nhưng không kém phần khỏe khoắn.

Phong cách tời trang của Thư Dung có phần nữ tính.

Mặc dù thế nhưng Thư Dung là fan lớn của phong cách thời trang nhẹ nhàng nữ tính. Cô thường chọn cho hình những chiếc váy xòe hoặc ôm để tôn dáng cũng như tạo sự thoải mái cho bản thân. Thư Dung cũng chia sẻ rằng mình hạn chế mặc quần vì lười tìm những chiếc quần có thể tôn dáng nhưng vẫn tạo sự thoải mái.

Người đẹp thậm chí chọn những chiếc váy nữ sinh xếp li để làm trang phục thường nhật.