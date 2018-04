Jackpot 2 – Power 6/55 “nổ” quá nhiều, vì sao?

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Trong khi giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 chưa một lần tìm được chủ nhân thì giải Jackpot 2 của sản phẩm này liên tục “nổ”, đem đến cơ hội trở thành tỷ phú nhờ trúng số cho nhiều người chơi.

Đầu 2018 có đến 19 “tỷ phú” trúng Jackpot 2

Tính đến tháng 4 năm nay, Jackpot 2 đã “hô biến” giúp 19 người chơi may mắn trở thành tỷ phú với 13 kỳ quay số. Trung bình cứ 1 tuần lại tìm thấy được chủ nhân mới của giải Jackpot 2. Có những lần quay số mở thưởng tìm ra được 2 đến 3 khách hàng sở hữu dãy số may mắn trúng giải thưởng này. Như kỳ quay thứ 68 thuộc loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào ngày 4/1 có đến 3 khách hàng chia nhau Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Hoặc các kỳ quay thứ 70 ngày 9/1, kỳ quay thứ 81 ngày 3/2, kỳ quay thứ 84 ngày 10/2 và kỳ quay thứ 99 ngày 20/3 đều có 2 người chơi cùng trúng thưởng Jackpot 2.

Giá trị của giải Jackpot 2 cũng là những con số linh động đầy bất ngờ. Theo cơ cấu giải thưởng của Power 6/55, khi giá trị Jackpot 1 tại kỳ quay số mở thưởng đã vượt qua con số 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có ai trúng nhưng lại có người trúng giải Jackpot 2, thì người trúng Jackpot 2 này sẽ “ẵm trọn” toàn bộ phần tiền vượt trên 300 tỷ kia cùng với giá trị giải Jackpot 2 ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, giá trị khởi điểm 3 tỷ của Jackpot 2 chưa thể nói lên được đây chỉ là giải “phụ”. Bởi qua nhiều kỳ quay số, Jackpot 2 cũng như Jackpot 1 sẽ liên tục được cộng dồn, đồng thời đến “một ngày đẹp trời” khi Jackpot 2 “nổ”, nó sẽ ôm cả phần vượt trên 300 tỷ của Jackpot 1 vẫn chưa chịu nổ kia.

Anh V.T.C khách hàng ở Cần Thơ may mắn trúng Jackpot 2 trị giá hơn 70 tỷ đồng

Đã có những khách hàng may mắn khi trúng Jackpot 2 tại thời điểm giá trị Jackpot 1 đang lên rất cao. Cụ thể như kỳ quay số 95 ngày 10/3, một người chơi ở Cần Thơ đã nhận thưởng Jackpot 2 cao kỷ lục hơn 70 tỷ đồng. Đó là thời điểm Jackpot 1 đã lên tới 350 tỷ đồng cũng là con số cao nhất từ trước đến nay mà Jackpot 1 đạt được.

Xác suất trúng Jackpot 2 là 1/4,8 triệu - người chơi hoàn toàn có thể mơ thành tỷ phú

Jackpot 2 của Power 6/55 “nổ” liên tục như vậy, tuy khó tin nhưng nếu thử so sánh tỷ lệ trúng Jackpot 1 với Jackpot 2, hoặc so với cả tỷ lệ trúng các giải Jackpot của xổ số tại Mỹ, thì cơ hội trúng Jackpot 2 không quá khó như mọi người vẫn nghĩ.

Theo bảng thống kê phía trên cho thấy xác suất trúng thưởng giải Jackpot 2 của Power 6/55 dễ hơn 54 lần so với giải Jackpot của Mega Millions và 60 lần so với Jackpot của Powerball. Đặc biệt ở xổ số tự chọn Power 6/55, Jackpot 2 lại dễ trúng hơn 6 lần so với Jackpot 1.

Vậy nên, những người chơi Power 6/55 đừng vội buồn khi Jackpot 1 mãi vẫn chưa nổ, vì giải Jackpot 2 vẫn luôn tìm thấy người trúng thưởng bất chấp giải Jackpot ra sao.