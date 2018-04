Tin nóng võ thuật 9/4: Đại chiến McGregor - Mayweather gặp bước ngoặt

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 06:36 AM (GMT+7)

(Tin boxing - Tin UFC) Thông tin mới nhất mà tờ The Sun đăng tải, bản thân Floyd Mayweather không muốn tái đấu Connor McGregor trong bối cảnh hiện tại.

Sau trận boxing thế kỷ vào tháng 8 năm ngoái, cả McGregor lẫn Mayweather đều muốn tái đấu theo thể thức UFC.

McGregor (trái) không sẵn sàng tái đấu Mayweather

Anthony Joshua sẵn sàng đấu mọi đối thủ. Tay đấm người Anh, Anthony Joshua mới đây giành chiến thắng bằng tính điểm trước Joseph Parker. Hiện hai đối thủ nặng ký đang chờ đợi Joshua trong năm 2018 là Tyson Fury và Deontay Wilder. Trong lần xuất hiện trước truyền thông, Joshua khẳng định anh đã sẵn sàng trở thành nhà vô địch tuyệt đối của làng boxing thế giới.

Rio Ferdinand mệt mỏi. Cựu trung vệ MU, Rio Ferdinand vẫn bất lực trong nhiệm vụ tìm kiếm đối thủ đầu tiên. Huyền thoại của bóng đá Anh gia nhập làng boxing thế giới được gần một năm, tích cực chuẩn bị cho trận đấu chào sân boxing. Dù vậy, không có nhiều đối thủ phù hợp với Rio Ferdinand.

Huyền thoại vẫn tiếp tục kế hoạch nghỉ hưu. Michael Bisping, huyền thoại của làng UFC thế giới, tái khẳng định kế hoạch giải nghệ vào ngày 27/5, sau khi kết thúc giải UFC diễn ra ngày 27/5 tại Liverpool. Nhà cựu vô địch thế giới cho hay, ở tuổi 39, rất khó để Michael Bisping duy trì thành tích của mình trong quá khứ.

Nữ võ sỹ huyền thoại cãi nhau với chồng đối thủ. Alicia Fox, nữ võ sỹ hạng nặng có màn tranh cãi kịch liệt với Travis Browne, chồng của Ronda Rousey. Sự việc này xảy ra ngay trước cửa khách sạn Hyatt Regency Hotel in New Orleans và nếu không có sự can thiệp của các nhân viên khách sạn, có thể họ đã dùng nắm đấm để nói chuyện.