Đua xe F1 - Thử nghiệm Bahrain GP: Ferrari đã thay đổi cục diện cuộc chơi?

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

(Tin F1, đua xe F1) Trước sức mạnh của Sebastian Vettel, đội đua Ferrari quyết tạo ra sự đột biến tại đường đua Bahrain GP.

Sau hai tuần lễ kể từ chiến thắng mang đậm tính chất may mắn của nhà đương kim vô địch Sebastian Vettel tại chặng đua mở màn Australian GP, chặng đua tiếp theo của mùa giải Formula 1 – 2018 đã chính thức khởi động vào chiều muộn ngày 06/4/2018 (giờ Việt Nam) tại trường đua Bahrain International Circuit.

Như đã phân tích từ các kỳ trước, thời gian diễn ra buổi đua phân hạng và buổi đua chính thức từ chiều muộn (giờ địa phương) nên nhiệt độ đường đua sẽ có sự thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh. Trong khi đó hầu hết các buổi chạy thử nghiệm lại diễn ra từ đầu giờ chiều, chính vì thế việc tính toán và tung hết các gói thông số để chạy thử nghiệm lấy thông số là điều cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và kết quả tại ngày đua chính thức.

Daniel Ricciardo xuất sắc nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP1

Bước vào phiên chạy thử nghiệm FP1, bộ đôi tay đua thuộc đội đua Red Bull được thử nghiệm gói khí động học mới dành riêng cho chặng đua này và bất ngờ đã xảy ra. Sự bất ngờ này mang tính tích cực và làm hài lòng ban lãnh đạo đội đua này. Mặc dù tay đua Max Verstappen phải sớm tạm dừng phiên chạy thử nghiệm do gặp phải sự cố, tuy nhiên tay đua Daniel Ricciardo lại có một phiên chạy thử nghiệm FP1 rất thành công.

Sau nhiều lần tinh chỉnh, các thông số cài đặt đã cho ra một kết quả khả quan, phù hợp với đường đua. Trước khi kết thúc phiên chạy thử nghiệm FP1, tại vòng chạy thử nghiệm thứ 14, thành tích nhanh nhất một vòng chạy của tay đua Daniel Ricciardo đã vượt lên trên tất cả để trở thành tay đua nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm này.

Sau kết quả đạt được Daniel Ricciardo cho biết rất tin tưởng đội đua Red Bull có thể tạo ra thách thức lớn với phần còn lại trong cuộc đua giành chiến thắng cuối tuần này tại đường đua trên sa mạc Bahrain International Circuit.

Valtteri Bottas của đội đua Mercedes phiên chạy thử nghiệm FP1 thành công không kém người đứng đầu, tuy nhiên phải cần đến 24 vòng chạy đội đua mới có gói thông số tương đối phù hợp nhất cho tay đua. Tuy nhiên khoảng cách chậm hơn chỉ 0,304 giây so với người đứng đầu chưa phải là điều quá lo lắng bởi khoảng cách này dễ dàng bị Mercedes rút ngắn trên những đoạn đường thẳng của đường đua.

Bộ đôi tay đua của đội đua Ferrari có thành tích đủ để chia nhau hai vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng FP1 (BXH FP1). Tuy nhiên nếu nhìn vào thực lực và chiều sâu, đối với họ chẳng có gì đáng phải lo ngại bởi khoảng cách về thành tích của cả hai tay đua so với tay đua đứng đầu BXH FP1 chỉ là con số rất nhỏ và không đáng kể, chỉ bình quân 0,4 giây.

Sau chặng đua mở màn và sau khi kết thúc phiên chạy thử nghiệm FP1 Bahrain GP 2018, người hâm mộ đội đua Mercedes nói chung và Lewis Hamilton nói riêng có có lý do để lo lắng. Phải mất đến 21 vòng chạy thử nghiệm nhưng kết quả gặt hái được không mấy khả quan, chậm hơn người đứng đầu một khoảng cách khá xa đến 1,212 giây. Điều đáng lo lắng hơn chính là lý do khiến chiếc xe bị chậm, sự phù hợp của những bộ lốp với đường đua và nhiệt đua của đừng đua đã làm thành tích của chiếc W09 sa sút.

Tân binh Hass đang là tâm điểm của tranh cãi của giới F1

Bỏ qua những nghi ngờ về (chưa có bằng chứng) về sử dụng trọn bộ thiết kế khung gầm của Ferrari để làm cho chiếc xe đua của mình trở nên mạnh mẽ hơn, một lần nữa tay đua Romain GrosJean của đội đua Haas tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua cả McLaren và Renault kết thúc phiên chạy thử nghiệm FP1 ở vị trí thứ 6. Với kết quả này, một lần nữa sẽ làm gia tăng những mối nghi ngờ dẫn đến có khả năng nâng lên thành những vụ khiếu nại căng thẳng kéo dài ở nhóm giữa McLaren, Renault và Haas trong thời gian sắp tới.

Kết quả top 6 tay đua nhanh nhất FP1 Bahrain GP 2018:

Phiên chạy thử nghiệm FP2 bắt đầu diễn ra vào cuối giờ chiều (giờ địa phương), lúc này toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng tại đường đua Bahrain International Circuit đã được bật lên.

Phiên chạy này luôn được các đội đua tập trung sử dụng các gói thử nghiệm nhiều nhất bởi sau khi ghi nhận được rất nhiều thông số từ phiên chạy thử nghiệm trước họ sẽ tính toán để tìm ra những gói thống số cài đặt phù hợp nhất, tối ưu nhất cho chiếc xe đua của mình. Đặc biệt tại đường đua này còn phải tính đến sự phù hợp khi chiếc xe gặp phải sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Kimi Raikkonen xuất sắc nhanh nhất phiên chạy thử nghiệm FP2

Với những gì diễn ra, sự nghi ngờ về sức mạnh thật sự của đội đua Ferrari đã gần như được đánh tan. Mặc dù phải tạm dừng tại phiên chạy thử nghiệm này khi đã gần hết thời gian diễn ra phiên chạy thử nghiệm FP2 do lốp trước bên trái thiếu an toàn, tuy nhiên sau 32 vòng chạy, thành tích cao nhất một vòng chạy vẫn thuộc về tay đua Kimi Raikkonen của đội đua Ferrari. Người động đội Sebastian Vettel xếp ngay sau đó nhưng cũng chẳng khác gì tay đua đứng đầu bởi thành tích chỉ chậm hơn 0,011 giây so với Kimi Raikkonen.

Mặc dù đã phải vật lộn với phiên chạy thử nghiệm này nhưng bộ đôi tay đua của đội đua Mercedes vẫn phải thúc thủ trước Ferrari và chỉ giành được hai vị trí tiếp theo trên BXH FP2. Ngoài kết quả không mấy khả quan ấy, điều đáng để ý hơn cả chính là khoảng cách về thành tích so với đối thủ chính Ferrari là tương đối lớn, chậm hơn đến hơn 0,6 giây mỗi vòng chạy. Điều này dẫn đến trong phiên chạy thử nghiệm FP3 (ngày thứ 7) đội đua Mercedes còn quá nhiều việc phải làm, trong đó bài toán khó giải nhất và cũng là yếu điểm chưa khắc phục hoàn toàn được của Mercedes trong thời gian qua: sự thích nghi của lốp với các gói thông số.

Đương kim vô địch Lewis Hamilton khá chật vật ở phiên chạy thử nghiệm FP2

Nếu như ở phiên chạy thử nghiệm trước, Daniel Ricciardo đã có thành tích khá tốt gây nên sự bất ngờ thì tại phiên chạy thử nghiệm FP2 này, trật tự đã được lập lại và hai vị trí vốn có 5, 6 đã thuộc về họ. Mặc dù khoảng cách so với người đứng đầu khá cao (chậm hơn gần 1 giây) nhưng ở phiên chạy thử nghiệm này Red Bull đã kết hợp các gói thông số xe nặng khi kết hợp với gói khí động học mới. Vì vậy mặc dùng chậm hơn đến gần 1 giây nhưng chưa thể so sánh được tính ưu việt so với các đội đua khác.

Kết quả top 6 tay đua nhanh nhất FP2 Bahrain GP 2018:

Phiên chạy thử nghiệm FP1, FP2 ngày thứ 6 chặng đua F1 Bahrain GP 2018 đã kết thúc, kết quả và những gì thực tế diễn ra đã cho thấy làng đua xe F1 đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là cảm nhận về sự mạnh lên trở lại của Ferrari. Nếu những sự tiến bộ là thực chất, cục diện cuộc chơi F1 năm 2018 này sẽ thay đổi hoàn toàn và là tiền đề để mùa giải trở nên hào hứng, hấp dẫn, kịch tính hơn so với những mùa giải gần đây.

Đua phân hạng sẽ chính thức diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 07/04/2018 (giờ Việt Nam). Buổi đua phân hạng sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống truyền hình thể thao Fox Sport.

Cập nhật tin tức mới nhất:

Nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton cùng đồng đội Valtteri Bottas đã phải thay mới hộp số khi chưa quá 6 chặng đua liền. Tiểu ban kỷ luật FIA đã căn cứ điều 23.5a luật thể thao chính thức ra án phạt trừ 5 bậc trên vạch xuất phát tại ngày đua chính thức đối với hai tay đua này.