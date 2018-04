Motobike Care Day 2018 lần đầu tiên ở Đà Lạt, dịch vụ miễn phí từ linh kiện chính hãng

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Trong hai ngày 7 và 8/4 -2018 vừa qua, tại thành phố Đà Lạt, lần đầu tiên diễn ra ngày hội Chăm sóc xe máy miễn phí. Theo đó, người sử dụng xe có thể đến quảng trường Lâm Viên của thành phố này để được chăm sóc, bảo dưỡng xe miễn phí và nhận quà tặng từ chương trình.

Ứng dụng thành quả cách mạng công nghệ 4.0 (Industry 4.0) vào việc chăm sóc xe tham gia sự kiện

Xe được chăm sóc, chủ xe được tặng quà

Ngày hội Chăm sóc xe máy – Motorbike day 2018 đánh dấu lần hợp tác thứ tư của bốn hãng linh kiện nổi tiếng từ Nhật Bản là ắc quy GS, bugi NGK, dầu nhờn Idemitsu và lốp IRC.

Trong sự kiện này, bốn hãng phụ tùng uy tín đến từ Nhật Bản thể hiện tâm huyết mang chất lượng đỉnh cao đến cho khách hàng thông qua dịch vụ chăm sóc xe toàn diện.

Tham gia chương trình, người dân tại Đà Lạt và các vùng phụ cận được chăm sóc bốn bước cho “xế yêu” của mình.

Bước 1: Chăm sóc, bảo dưỡng và tư vấn về ắc quy. Ở hạng mục này, nhân viên GS sẽ đo điện áp, kiểm tra mức dung dịch bình, châm nước cho ắc quy… cho xe.

Bước 2: Kiểm tra tình trạng dầu nhớt bằng công nghệ đặc biệt chỉ có ở Idemitsu. Công đoạn này giúp khách hàng nắm bắt tình trạng nhớt xe và đưa ra quyết định có nên thay nhớt hay chưa.

Bước 3: Kiểm tra, chăm sóc bugi. Động thái này giúp khách kiểm tra và vệ sinh bugi cho xe khởi động dễ dàng và vận hành êm ái. Theo tiêu chuẩn, đế “lái xe an toàn”, người dùng xe máy nên chú ý thay bugi mỗi 8.000km.

Bước 4: Kiểm tra, chăm sóc lốp, kiểm tra độ sâu gai lốp, áp suất lốp. Đây là công đoạn khá quan trọng vì xe máy tại Việt Nam nói chung và địa hình Đà Lạt nói riêng thường xuyên vận hành trên những cung đường nội thành không được êm ái cũng như đường nông thôn gồ ghề. Việc kiểm tra lốp, chắm sóc lốp đúng cách giúp cho người lái và người đi cùng an toàn hơn khi tham gia lưu thông.

Trong tất cả công đoạn này, những đơn vị tham gia đều cử nhân viên, chuyên viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm để phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, vì là “chính hãng” nên những tiêu chuẩn an toàn về xe, về vận hành và kể cả kiến thức giao thông cũng được tư vấn cho khách.

Gần 50 nhân sự kỹ thuật đến từ 4 hãng Nhật Bản chăm sóc xe cho khách tham gia tại Đà Lạt

Bên cạnh những hoạt động tư vấn và chăm sóc xe, chương trình còn tích hợp nhiều hoạt động bên lề để thực sự biến thành ngày hội cho cộng đồng. Theo đó, các trò chơi như Ai là triệu phú, Mê cung điện NGK, Sự lựa chọn thông minh, Ghép hình tìm nhớt, Trúc xanh… sẽ là những hoạt động thú vị và cũng là cơ hội dễ dàng để khách tham gia nhận quà tặng từ ban tổ chức.

Theo ban tổ chức, sự kiện có khoảng 3.000 khách tham gia với hơn 1.000 xe gắn máy tại Đà Lạt và vùng phụ cận.

Think Bike - Ý thức lái xe, lần đầu tiên tại Việt Nam

Motorbike Care Day 2018 đã đi qua ba năm, diễn ra tại hơn thành phố, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, Đà nẵng, Vĩnh Long, Nha Trang. Chương trình đã tiếp cập và hỗ trợ cho trên 10.000 chiếc xe của người dùng Việt. Bên cạnh đó, rất nhiều kiến thức về chăm sóc và vận hành xe, nhiều thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông được đưa ra.

Năm nay với việc đồng hành cùng chính phủ, thông điệp Think Bike là một điểm mới hoàn toàn về tuyên truyền an toàn giao thông khi lưu thông bằng xe hai bánh tại Việt Nam.Bên cạnh đó, việc vận dụng công nghệ trong các khâu từ tổ chức chương trình đến thực tế “chẩn đoán khám bệnh” cho xe máy của người dùng là cũng là một nét nới trong không khí Industry 4.0. Có thể thấy, MotorBike Care Day 2018 thể hiện sự quyết tâm của các nhà sản xuát đến từ Nhật Bản trong sự hợp tác để người dùng Việt có thể tiếp cận nhiều hơn đến dịch vụ, chất lượng từ những nhà sản xuất linh phụ kiện tên tuổi hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện này, khách hàng tham gia hoàn toàn có cơ hội nhận một mũ bảo hiểm để đi xe máy từ nhà tài trợ. Đó là một trong những điểm chính yếu của thông điệp “Think Bike – Ý thức lái xe”.

Hình ảnh nữ tài xế Grab tham gia ủng hộ “THINK BIKE”

Đây được xem là một thông điệp về an toàn giao thông lần đầu tiên tổ chức cho cộng đồng, kết hợp rất nhiều “hạng mục” trong tuyên truyền an toàn giao thông bởi sự cố vấn, tham gia từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Cụ thể, “Think Bike” muốn truyền đi những thông điệp để người tham gia lưu thông ý thức và hiểu rõ những kiến thức, kỹ năng để an toàn cho mình và cho người khác. Trên thực tế, những thông điệp này không phải là quá khó để nhận biết, nó là đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không rượu bia khi lái xe, không bóp còi, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không vượt đèn đỏ, giữ tốc độ an toàn, giữ khoảng cách an toàn… Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức đủ và hiểu đúng hoặc hiểu nhưng chưa thực hiện. Vì lý do đó, Motorbike Care Day càng ý nghĩa hơn khi kết hợp giữa chăm sóc xe miễn phí và tuyên truyền an toàn giao thông.

Theo bảng số liệu BI của ban tổ chức, khoảng 18% người tham gia sự kiện thừa nhận có sử dụng điện thoại khi đang lái xe, 6.8% có hơi men và 6.2% chạy quá tốc độ cho phép.

Đặc biệt, ban tổ chức chương trình còn phối hợp cùng thành phố Đà Lạt, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng).

Đại diện thành phố Đà Lạt, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, ông Tú thay mặt Quỹ Vì Người Nghèo nhận phần quà từ ban tổ chức