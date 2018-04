Top 5 iPhone cũ giá từ dưới 3 triệu, đáng mua trong tháng 4 tại Di Động Việt

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sức nóng của các dòng iPhone cũ vẫn không ngừng thuyên giảm. Các model đã vài năm tuổi vẫn có sức cạnh tranh cực lớn với những đối thủ trong cùng phân khúc, trải dài từ iPhone 6 đến iPhone 7 Plus cũ.

Tại Di Động Việt, giá bán của các dòng iPhone cũ đang thấp hơn thị trường khá nhiều nhưng chất lượng trải nghiệm ổn định, mạnh mẽ. Đơn cử, giá iPhone 6 cũ bản Lock đang ở mức 2,87 triệu, trong khi bản quốc tế chạm đáy ở mức 4 triệu, ngay cả model hút khách iPhone 7 Plus quốc tế cũng đang chỉ có giá 11,67 triệu cho bản 32GB like new.

Các dòng iPhone cũ luôn được người tiêu dùng Việt Nam ưu ái bởi tình cảm dành cho thương hiệu Apple danh tiếng

iPhone 6 đủ màu, giá thấp kỷ lục

Theo ghi nhận, giá iPhone 6 cũ đang ở mức 2,87 triệu cho bản Lock và 4,1 triệu cho bản quốc tế, thấp hơn thời điểm cận Tết đến 1,5 triệu. Ghi nhận tại Di Động Việt model này đang có đủ các màu tùy chọn màu xám, bạc và vàng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

iPhone 6 là thế hệ iPhone đầu tiên được trang bị màn hình 4.7inch

Với trang bị chip Apple A8 và RAM 1GB, máy vẫn xử lý tốt các tác vụ thường ngày.Ưu điểm của iPhone 6 cũ còn là thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài từ nhà sản xuất. Cho đến thời điểm hiện tại, model vẫn đủ điều kiện cập nhật lên phiên bản iOS 11.3 mới nhất.

iPhone 6 Plus quốc tế cũ giá hơn 5 triệu

iPhone 6 Plus là mẫu iPhone có màn hình lớn nhất và giá bán rẻ nhất hiện nay. Phiên bản iPhone 6 Plus 16GB quốc tế hình thức 99% đang ổn định ở mức 5,87 triệu, phù hợp với ngân sách của đa số người tiêu dùng.

Bên cạnh màn hình 5.5inch, iPhone 6 Plus cũ còn được trong bị viên pin 2915mAh lớn hơn iPhone 6. Ngoài ra, chất lượng lượng ảnh chụp từ camera iPhone 6 Plus cũng được đánh giá cao hơn khi được tích hợp thêm tính năng chống rung quang học OIS.

iPhone 6S về mức 5 triệu phổ thông

Giá niêm yết của iPhone 6S phiên bản Lock và quốc tế đang lần lượt là 4,27 triệu và 5,37 triệu. Ngưỡng giá này đã đưa model về phân khúc phổ thông, dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Mặt khác, iPhone 6S cũ tại Di Động Việt được tuyển chọn rất kỹ về cả hình thức lẫn chất lượng và làm hài lòng người tiêu dùng.

iPhone 6S nhỏ nhắn nhưng sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội cùng mức giá dễ thở.

Vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế cũ nhưng iPhone 6S lại đem đến nhiều tính năng mới mẻ như 3D Touch, Live Photo. Hiệu năng của máy cũng rất đáng khen, hệ điều hành iOS ổn định, màn hình đẹp và có jack tai nghe 3.5mm.

iPhone 6S Plus giá 7 triệu, full phụ kiện

iPhone 6S Plus cũ đến tay khách hàng trong trạng thái nguyên bản, cam kết vẻ ngoài đẹp không kém gì máy mới, đã trải qua quá trình kiểm nghiệm chất lượng kĩ càng. Giá iPhone 6S Plus phiên bản quốc tế cũng vừa giảm về còn 7,27 triệu đồng, đã bao gồm đầy đủ phụ kiện cáp, sạc, tai nghe và ốp lưng kèm theo máy.

Điểm cộng trên iPhone 6S Plus cũ đến từ thời lượng pin ấn tượng, màn hình 5,5inch rộng rãi, bảo mật vượt trội, 3D Touch tiện ích. Bên trong là bộ vi xử lý Apple A9, RAM 2GB, camera 12MP hỗ trợ chống rung quang học dư sức mang lại trải nghiệm tối ưu trong 2-3 năm tới.

Tính năng 3D Touch hỗ trợ người dùng rất nhiều trong quá trình trải nghiệm.

Giá iPhone 7 Plus về mức 11 triệu, rẻ bằng nửa máy mới

Hiện tại, giá bán iPhone 7 Plus chỉ ở mức 11,67 triệu đồng đối với phiên bản quốc tế cũ bộ nhớ trong 32GB. Theo ghi nhận, mức niêm yết này chỉ bằng khoảng một nửa giá bán của phiên bản mới trên kệ chính hãng, trong khi trải nghiệm là tương đương.

Vượt mặt các model kế nhiệm, iPhone 7 Plus cũ đang là mẫu iPhone đáng mua nhất hiện nay.

Tổng thể iPhone 7 Plus cũ đáp ứng tốt yêu cầu về mặt thẩm mỹ lẫn trải nghiệm của người dùng. iPhone 7 Plus sở hữu bộ vi xử lý khủng Apple A10, hệ điều hành iOS khép kín có khả năng tối ưu hóa ấn tượng và camera kép xóa phông ảo diệu. Đây còn là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị thanh RAM lên đến 3GB, giúp cải thiện khả năng chạy đa nhiệm đáng kể.

Ngoài các mẫu iPhone cũ đang được yêu thích, độc giả có thể lựa chọn mua những mẩu smartphone đang có giá tốt khác như: Samsung Galaxy Note 5 giá 4,97 triệu đồng; LG V20 giá 4,47 triệu đồng; LG G6 giá 5,47 triệu đồng; Samsung Galaxy S7 Edge giá 6,37 triệu đồng.

Các dòng iPhone cũ tại Di Động Việt đều được áp dụng chính sách bảo hành mặc định trong 6 tháng, dùng thử miễn phí 7 ngày, bao test trong 33 ngày và bảo hành pin 1 đổi 1 miễn phí trong 12 tháng.

Đặc biệt, các độc giả khi mua hàng tại Di Động Việt, cung cấp mã: LXEGW sẽ được giảm thêm 100 ngàn đồng cho tất cả các sản phẩm có hóa đơn trên 3 triệu.

Di Động Việt là nhà bán lẻ điện thoại có trên 9 năm tuổi cùng 1 chuỗi 8 cửa hàng tại TP.HCM và Đà Nẵng. Với ưu thế vượt trội về chính sách hậu mãi cùng với chất lượng sản phẩm; Di Động Việt đang là lựa chọn hàng đầu dành cho khách hang nào muốn mua cho mình 1 chiếc iPhone cũ chất lượng.

