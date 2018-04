Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Tiền ảo vẫn sôi động

Công an đã nắm tình hình Ngày 10-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an và Công an TP HCM cho biết đến giờ chưa nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân trong vụ việc bị lừa đảo 15.000 tỉ đồng. Nếu tiếp nhận đơn, những đơn vị này sẽ chính thức mở cuộc điều tra. Dù vậy, trước diễn biến ngày 8-4 khi có nhiều người đến trụ sở Công ty Modern Tech giăng băng-rôn tố cáo bị lừa đảo, Công an quận 1 và Công an TP cho biết cũng đã nắm bắt tình hình, đề phòng những diễn biến phức tạp tại khu vực trung tâm.