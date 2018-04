Công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỉ đồng từ tiền ảo iFan do ai lập?

Ngày 10-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an và Công an TP HCM, cho biết vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân là nhà đầu tư tiền ảo iFan và Pincoin bị lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng. Công ty bị tố lừa đảo qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo đa cấp là Công ty CP Modern Tech, là công ty nào?

Văn phòng nơi Modern Tech đăng ký tại số 68 Nguyễn Huệ nhưng thực chất không hoạt động. Ảnh: Thái Phương

Theo tìm hiểu, Công ty CP Modern Tech có đăng ký hoạt động trụ sở tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal (số 68 đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Ngành nghề kinh doanh chính và đã được cấp phép của Modern Tech gồm: Hoạt động thiết kế chuyên dụng, lập trình máy vi tính, xuất bản phần mềm, đại lý, môi giới, đấu giá, buôn bán máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, hoạt động tư vấn quản lý, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính…

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cho biết theo đăng ký kinh doanh của Modern Tech tại cơ quan này, đại diện pháp luật và giám đốc doanh nghiệp này ông Hồ Xuân Văn (sinh năm 1988, hiện ngụ Quận 2, TP HCM). Vốn điều lệ của công ty này đăng ký 100 tỉ đồng. Theo danh sách cổ đông sáng lập của công ty gửi cơ quan quản lý, ngoài ông Hồ Xuân Văn là đại diện pháp luật còn 7 cổ đông sáng lập khác, với mức vốn góp từ 12-15 tỉ đồng.

Modern Tech chính thức hoạt động từ ngày 30-10-2017. Đến ngày 7-4, một ngày trước khi xảy ra việc hàng loạt nhà đầu tư tập trung trước trụ sở công ty đăng ký (số 68 Nguyễn Huệ, Quận 1) tố cáo Modern Tech lừa đảo thông qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo đa cấp, theo thông báo công khai của cơ quan quản lý, mã số thuế của công ty này đã tạm ngưng hoạt động. Một thông tin khác, ngày 10-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cho biết công ty này vẫn chưa đăng ký giải thể.

Văn phòng của Modern Tech thuê tại tòa nhà 68 Nguyễn Huệ là văn phòng ảo, thực chất không hoạt động. Địa chỉ đăng ký được xác định là của Công ty CP Replus. Từ tháng 10-2017 đến nay, không có nhân viên nào của công ty này đến đây làm việc, không có khách hàng đến liên hệ, giao dịch; cũng không có thư từ, công văn của đối tác gửi đến.

Sau khi có sự việc hàng loạt nhà đầu tư kéo đến trụ sở Modern Tech tố bị lãnh đạo công ty lừa đảo 32.000 người với tổng số tiền lên tới 15.000 tỉ đồng qua hình thức huy động đầu tư tiền ảo Ifan và Pincoin, Công ty CP Replus đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng đối với Modern Tech kể từ ngày 8-4 vì vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Trong khi đó, Theo một số nạn nhân thì công ty Modern Tech hiện đã chuyển địa chỉ văn phòng về đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an và Công an TP HCM cho biết đến giờ chưa nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân trong vụ việc bị lừa đảo 15.000 tỉ đồng. Nếu tiếp nhận đơn, những đơn vị này sẽ chính thức mở cuộc điều tra. Dù vậy, trước diễn biến ngày 8-4 khi có nhiều người đến trụ sở công ty Modern Tech giăng băng-rôn tố cáo bị lừa đảo, công an quận 1 và công an TP cho biết cũng đã nắm bắt tình hình, đề phòng những diễn biến phức tạp tại khu vực trung tâm.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cũng cho biết đang theo dõi diễn biến vụ việc và sẽ phối hợp với cơ quan công an khi cần để hỗ trợ, làm rõ vụ việc.