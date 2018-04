Những món ăn giúp quý ông sung mãn và làm chủ trong "chuyện ấy"

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, những quý ông thường xuyên ăn những thực phẩm này có khả năng tình dục mạnh mẽ hơn những người khác.

Các nhà khoa học của Trường đại học Grenoble, Pháp đã thực hiện một nghiên cứu trên 114 người đàn ông trong độ tuổi từ 18- 44, về mối liên hệ giữa chế độ ăn cũng như sở thích trong ăn uống của họ với nhu cầu và khả năng tình dục của họ. Theo đó, những người có sở thích ăn các loại gia vị cay nóng thường có mức độ hormon testosterone - quyết định ham muốn tình dục - cao hơn những người không thích hoặc sợ ăn cay. Những người không ăn cay dễ bị trầm cảm, hay có tâm trạng lo lắng hơn. Vậy để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ trên giường cũng như có thể làm chủ và kéo dài cuộc yêu như mong muốn hãy thử áp dụng những biện pháp dưới đây của các chuyên gia dinh dưỡng:

Ăn tỏi

Tỏi là một loại gia vị giúp kích thích tình dục tuyệt vời. Nó được xem là một loại thuốc bổ cho đời sống vợ chồng, đặc biệt ở những ông chồng yếu chuyện ấy hoặc đang ở thời kỳ giảm ham muốn tình dục. Theo TS Bhakru, tỏi có thể giúp kéo dài cuộc giao ban của bạn, đồng thời giảm bớt tình trạng “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền” do một số lý do như mệt mỏi, giảm ham muốn thậm chí là ở người kiệt sức do ham mê tình dục quá mức. Đó là do tỏi làm máu lưu thông tốt hơn, tăng cường khả năng miễn dịch, và sức chịu đựng của cơ thể. Có thể nghiền hai hoặc ba nhánh tỏi và ăn hàng ngày rất tốt cho sinh lý nam.

Hành tây

Nên thêm loại thực phẩm này vào bữa ăn của bạn nếu muốn cải thiện chức năng tình dục. Bởi đây là loại thực phẩm rất tốt để cải thiện chứng rối loạn cương dương ở nam giới, nó giúp nam giới giữ được mức độ cương cứng lâu hơn. Hành tây rất giàu chất dinh dưỡng tự nhiên như kali, vitamin C, axit folic, kẽm, selenium, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác, đặc biệt trong hành tây có quercetin và A. prostaglandin giúp làm tăng nhu cầu tình dục. Nên chọn ăn loại màu trắng là tốt nhất.

Cà rốt

Đối với những người thường xuyên mệt mỏi, hoặc bị xuất tinh sớm, cà rốt là thực phẩm vàng chữa trị căn bệnh này. Vì vitamin và khoáng chất trong cà rốt giúp tăng cường lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục nam. Đặc biệt khi kết hợp với trứng làm tăng hiệu quả hỗ trợ trong hoạt động tình dục. Bạn có thể thử dùng 150g cà rốt nấu với 1 quả trứng, cùng với một chút mật ong, ăn liên tục trong vòng 1-2 tháng sẽ cho hiệu quả( trừ trường hợp bạn có chỉ định hạn chế trứng thì nên ăn cách ngày) .

Đậu bắp

Trong đậu rất giàu kẽm, protein và các chất xơ, đều là những thành phần rất tốt cho sức khoẻ nam giới cũng như sức khỏe tình dục. Để giúp cải thiện đời sống tình dục, đây là loại thực phẩm lý tưởng mà bạn nên sử dụng. Y học cổ truyền của Ấn Độ (Ayurvedic) còn sử dụng rễ của cây đậu bắp này chữa bệnh yếu sinh lý. Ngoài ra quả của nó cũng làm tăng cường khả năng tình dục, thậm chí còn có hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường.

Măng tây

Măng tây có rất nhiều vitamin, potassium và những dưỡng chất làm tăng năng lượng cho cơ thể, giúp cơ thể dẻo dai hơn. Để xua đi những mệt mỏi và tăng cường thể lực, không gì tốt và hữu ích hơn măng tây. Trong măng tây chứa nhiều dưỡng chất có khả năng tăng ham muốn tình dục nhất là vitamin B6 trong thực phẩm này có vai trò quan trọng trong việc sản xuất testosterone (hormon làm tăng ham muốn tình dục). Đặc biệt nền y học cổ truyền của Ân Độ còn coi măng tây như một phương thuốc bí truyền để chữa các rối loạn chức năng tình dục bao gồm yếu sinh lý, bất lực hoặc xuất tinh sớm.

Gừng

Gừng là một trong những loại gia vị đem lại kích thích tình dục mạnh mẽ.nhẩt. Các bác sĩ tình dục cho biết, sở dĩ nam giới bị bất lực là do các mạch máu ở bộ phận sinh dục nam bị suy giảm hoặc hư hỏng, máu không thể đến được những nơi cần thiết để tạo độ cương nhất định. Do đó gừng có thể là một giải pháp hữu hiệu. Nó giúp gia tăng sự giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông. Nước ép gừng rất tốt cho những người mắc bệnh bất lực, xuất tinh sớm và di tinh. Nên uống gừng trước khi đi ngủ rất tốt cho cơ thể và tăng cường chức năng tình dục ở nam giới.

Chà là khô

Quả chà khô không chỉ giúp cho đàn ông mà nó còn có thể hỗ trợ chức năng tình dục ở phụ nữ. Quả chà là cung cấp rất nhiều năng lượng, nó làm gia tăng hàm lượng sắt cho cơ thể, chống chịu được với các hoạt động hao tổn sức lực như hoạt động tình dục. Y học phương Đông từ xa xưa đã sử dụng chà là để chữa bệnh cho những người gặp trục trặc về vấn đề cương cứng. Ngoài ra nó còn có thể chữa chứng thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ. Chà là ngoài sắt, selen còn có rất nhiều kali – rất tốt gia tăng khả năng hoạt động tình dục. Có thể ăn quả chà là để bồi đắp sức khỏe tình dục của bạn hàng ngày.

Nho khô

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, nhờ có arginine , nho khô trở thành loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tình dục. Arginine tác dụng giống như thuốc viagra, một loại thuốc điều trị liệt dương ở nam giới, nó giúp cơ thể sản xuất oxít nitric, nhờ đó máu được lưu thông dễ dàng hơn, trong đó có sự lưu thông máu cả ở bộ phận sinh dục nam. Ngoài ra lượng đường cao trong nho khô còn giúp cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể con người. Nho khô còn có hàm lượng lớn selen, đây là khoáng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe tình dục. Mặc dù selen không có khả năng gia tăng số lượng tinh trùng nhưng nó được chứng minh giúp cải thiện chất lượng “con giống”, làm tăng mức độ di biến động của tinh trùng, tăng khả năng thụ thai.