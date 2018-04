Đưa văcxin sởi-rubella do VN sản xuất vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 07:30 AM (GMT+7)

Đến nay, văcxin sởi-rubella do Việt Nam sản xuất đã có 19 tỉnh, thành triển khai; 50.000 trẻ đã được tiêm và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng.

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia cho biết, từ đầu tháng Việt Nam chính thức sử dụng văcxin sởi-rubella (MR) sản xuất trong nước trên quy mô toàn quốc cho trẻ từ 18 tuổi trong tiêm chủng mở rộng'>chương trình tiêm chủng mở rộng.

Đến nay, đã có 19 tỉnh, thành triển khai; 50.000 trẻ đã được tiêm và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng nào.

Trước đó, tháng 3, văcxin này đã được tiêm thí điểm tại 4 tỉnh, thành cho hơn 7.000 trẻ. Kết quả cho thấy, tính an toàn tương tự như văcxin sởi -rubella do Ấn Độ sản xuất đã sử dụng trong giai đoạn 2014 - 2016. Văcxin do Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Văcxin và Sinh phẩm Y tế (Polyvac) thuộc Bộ Y tế sản xuất.

Đây là văcxin MR đầu tiên được sản xuất thành công tại Việt Nam trong dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ. Dự án được Polyvac triển khai từ tháng 5/2013 và thực hiện trong gần 5 năm với ngân sách khoảng 700 triệu yên Nhật. Việt Nam là một trong 25 quốc gia thế giới và là nước thứ 4 tại Châu Á sản xuất thành công văcxin MR, sau Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc.

Giai đoạn 2014-2016, Việt Nam đã triển khai thành công chiến dịch tiêm văcxin sởi-tubella cho hơn 23 triệu trẻ em dưới 19 tuổi trên toàn quốc do Ấn độ sản xuất. Điều này đã góp phần kiểm soát dịch bệnh sởi, rubella với số ca mắc trong năm 2017 thấp nhất trong 10 năm gần đây. Sau đó, văcxin này chính thức được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam. Trung bình mỗi năm có khoảng 1,5 triệu trẻ được tiêm miễn phí văcxin này, tỷ lệ trên 90%. Liệu trình chích ngừa: Trẻ được tiêm mũi sởi đơn khi 9 tháng tuổi, 18 tháng tuổi trẻ được tiêm mũi sởi - rubella.