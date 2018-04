Cơ thể có những dấu hiệu này, bạn hãy nghĩ đến ung thư tụy

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 07:00 AM (GMT+7)

Ung thư Sự kiện:

Ung thư tuyến tụy là căn bệnh thầm lặng bởi nó tấn công và phát triển rất lặng lẽ. Hầu như mọi người không phát hiện ra các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu, cho đến khi thấy cơ thể có điều gì bất thường thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, khó chữa trị. Nó được xếp vào top bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư tụy bắt đầu ở các mô của tuyến tụy nằm ở phần dưới dạ dày. Các tế bào trong tuyến tụy bắt đầu nhân lên khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến khối u ung thư. Ung thư tụy có thể làm suy giảm hai chức năng chính của tuyến tụy là tiết ra các enzyme hỗ trợ tiêu hóa và bài tiết insulin giúp giảm lượng đường trong máu. Căn bệnh này thường ảnh hưởng đến những người trên 45 tuổi. Người trẻ tuổi cũng có nguy cơ mắc bệnh.

Dưới đây là những dấu hiệu sớm của ung thư tụy bạn không nên bỏ qua.

Vàng da hoặc mắt

Thông thường người bị ung thư tuyến tụy thường bị vàng da. Vàng da có thể gây ngứa ở tay chân, chủ yếu là lòng bàn tay và lòng bàn chân. Lý do là tế bào ung thư ngăn chặn các ống dẫn mật, dẫn đến sự tích tụ của mật trong gan.

Đau bụng hoặc đau lưng

Đặt đầu ngón tay lên trên bụng, ngay dưới xương ức. Hãy tưởng tượng ngón tay ấn thẳng ra sau cột sống. Đó chính là vị trí phổ biến mà bệnh nhân ung thư tụy bị đau. Tình trạng đau khó mô tả, nhưng đau ở trong, âm ỉ ở khu vực này hoặc lan ra xung quanh ổ bụng tới lưng là đáng lo ngại và bạn nên đi khám. Ung thư bắt đầu trong cơ thể hoặc đoạn cuối của tụy có thể chèn ép các cơ quan lân cận gây đau. Nếu ung thư lan tới các dây thần kinh xung quanh tụy có thể gây đau lưng.

Nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhờn

Nếu nước tiểu bắt đầu có màu tối (màu nâu hoặc màu gỉ sắt), đó có thể là dấu hiệu của ung thư tụy. Vì bilirubin - một chất được tạo bởi gan và góp phần tạo nên mật, hình thành trong máu – khiếnn nước tiểu có màu tối. Phân có màu đất sét hoặc nhầy cũng là dấu hiệu của bệnh. Điều này có thể do ung thư làm tắc sỏi mật.

Buồn nôn và nôn

Ung thư chèn ép lên phía cuối của dạ dày và có thể gây tắc nghẽn một phần, khiến thức ăn khó đi qua, gây buồn nôn, nôn và đau có thể nặng hơn sau ăn.

Viêm tụy

Viêm tụy không giải thích hoặc kéo dài có thể là do có khối u nhỏ trong tụy. Mặc dù viêm tụy chủ yếu là do sỏi túi mật, thuốc mới hoặc lạm dụng rượu, nếu bạn bị tình trạng này và không có bất cứ yếu tố nguy cơ nào, điều đó có thể là nghiêm trọng hơn và không được chủ quan.

Vệ sinh răng miệng kém

Nếu bạn bị hôi miệng, viêm nướu, răng lung lay, có thể có nguyên nhân khác ngoài vệ sinh kém. Theo các nhà nghiên cứu từ Trung tâm y tế Langone, New York, bệnh nhân ung thư tụy được biết đến là dễ bị bệnh nướu, sâu răng, sức khoẻ răng miệng kém so với những người không bị ung thư tụy. Họ thấy rằng sự có mặt của cùng loại vi khuẩn có liên quan tới những bệnh răng miệng như viêm nha chu khiến những người tham gia có nguy cơ bị ung thư tụy cao hơn 59% so với những người miệng không chứa vi khuẩn này.

Vừa được chẩn đoán bị tiểu đường týp 2

Chẩn đoán tiểu đường không có nghĩa bạn sẽ bị ung thư tụy nhưng nó có liên quan tới tăng nguy cơ mắc bệnh này. Một nghiên cứu của bệnh viện Mayo chỉ ra rằng 40% bệnh nhân ung thư tụy được chẩn đoán bị tiểu đường trong những tháng trước khi chẩn đoán ung thư tụy. Tuyến tụy chịu trách nhiệm tạo insulin, vì vậy, giai đoạn sớm của khối u có thể ảnh hưởng tới khả năng sản sinh insulin, gây ra bệnh tiểu đường.

Giảm cân đột ngột

Đây là một trong những triệu chứng đáng chú ý của ung thư tuyến tụy. Bạn sụt cân khi khối u lan rộng đến các cơ quan khác và làm suy yếu chức năng của nó, dẫn đến tiêu hóa chất dinh dưỡng kém và ăn không ngon. Giảm cân đột ngột là một trong những triệu chứng rõ rệt của ung thư tuyến tụy.

Thay đổi màu nước tiểu

Đối với người bị ung thư tuyến tụy, màu nước tiểu có thể chuyển sang màu cam, nâu. Lý do là khối u phát triển tác động đến mật dẫn đến sự dư thừa bilirubin trong cơ thể. Nó có thể xâm nhập vào nước tiểu và làm cho màu nước tiểu trở nên tối hơn.

Đầy hơi

Sự xuất hiện của khối u có thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa như đầy hơi. Những triệu chứng này xảy ra khi tuyến tụy bắt đầu gây áp lực lên vùng bụng và dạ dày. Đầy hơi là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tụy.

Ăn không ngon

Những người bị ung thư tuyến tụy có xu hướng giảm cảm giác thèm ăn và cảm thấy đầy bụng mặc dù ăn rất ít. Khối u phát triển gây áp lực lên ruột non và do đó ngăn chặn đường tiêu hóa khiến bạn chán ăn, ăn không ngon.