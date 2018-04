Cường "đô la" tậu BMW M2 độ chính hãng Dinan hơn 400 triệu đồng

Chủ Nhật, ngày 08/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Xe BMW Sự kiện:

Xuất hiện cùng BMW M2 trong gara của Cường "Đô la" còn có những mẫu siêu khác như Ferrari 488GTB, Mclaren 650S, Porsche 911 GT3 RS.

Trong những ngày đầu tháng 4/2018, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh doanh nhân Cường “Đô la” xuất hiện bên chiếc BMW M2, ngoài ra thì còn có hình ảnh chiếc BMW nằm trong gara của nhà “đại gia phố núi, vì vậy có thể đoán được đây là chiếc xe đầu tiên được tậu trong năm 2018 của Cường “Đô la”.

BMW M2 là mẫu xe mới nhất trong dãi sản phẩm thể thao M Sport của thương hiệu xe Đức, tại Việt Nam BMW M2 khá hiếm dù giá bán không quá đắt đỏ, BMW M2 là mẫu coupe hiệu năng cao mới nhất trong gia đình M-Division của BMW, xe được trang bị khối động cơ 6 xy lanh thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp TwinTurbo cho công suất 370 mã lực và momen xoắn cực đại 465Nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong 4,2 giây.

Tuy nhiên, tất cả những thông số kể trên vẫn chưa đủ làm chủ nhân hài lòng, chiếc xe trong bài viết đã được trang bị gói độ chính hãng Dinan Performance đến từ Mỹ giúp nâng tổng công suất xe lên mức 446 mã lực. Gói độ bao gồm thay thế hệ thống nạp khí và giải nhiệt khí nạp, thay đổi trình điều khiển động cơ (ECU), thay đổi và sử dụng bộ tăng áp turbo lớn, thiết lập lại hệ thống treo của xe... Có thể nói cho đến thời điểm này, đây là chiếc BMW M2 (F87) độ mạnh nhất tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, BMW M2 có giá bán 2,998 tỷ đồng đắt hơn so với đối thủ của nó là: Mercedes CLA45 4Matic có giá 2,279 tỷ đồng. Về công suất nguyên bản, M2 yếu hơn 60 mã lực nếu so với M3 nhưng mạnh hơn 30 mã lực so với 1-Series M Coupe. Xe có trọng lượng khô 1.495 kg và có tỷ số công suất/trọng lượng đạt 244 mã lực/ 1 tấn, chỉ số này trên M3 là 277 mã lực/ tấn.​

Xuất hiện cùng BMW M2 trong gara của Cường "Đô la" còn có những mẫu siêu khác như Ferrari 488GTB, Mclaren 650S, Porsche 911 GT3 RS,....Có thể thấy "đại gia phố núi" vẫn là cái tên cực kỳ hot trong giới chơi xe miền Nam, sau một thời gian dài lắng xuống thì gần dây hoạt động chơi xe của vị đại gia trẻ đã trở lại với việc sắm nhiều siêu xe và mới đây là tham gia hành trình siêu xe Car&Passion tháng 3/2018.