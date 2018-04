“Hot girl 7 thứ tiếng” Khánh Vy chia sẻ bí quyết để nói tiếng Anh như gió

Thứ Năm, ngày 13/07/2017 14:00 PM (GMT+7)

Từng “gây bão” mạng xã hội với clip nói 7 thứ tiếng, sở hữu bảng thành tích “khủng” giải thưởng môn Tiếng Anh và hiện là MC một số chương trình về tiếng Anh, Trần Khánh Vy đã có buổi livestream chia sẻ với các bạn trẻ bí quyết để học giỏi ngoại ngữ.

Trần Khánh Vy bắt đầu được biết đến nhờ clip nói 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy và tiếng Việt hồi tháng 6.2016. Sau đó, thông tin về nữ sinh Nghệ An này liên tục được cập nhật và khiến nhiều người khâm phục bởi những thành tích học tập đáng nể, đặc biệt là khả năng “bắn” tiếng Anh như gió của mình.

Đặc biệt, gần đây, cô nàng sinh viên năm nhất chuyên ngành chính trị quốc tế của Học viện ngoại giao càng quen mặt với khán giả hơn khi trở thành người dẫn chương trình bản tin quốc tế của VTC, tham gia đưa tin và phỏng vấn sao Hollywood trong sự kiện họp báo phim bom tấn tại Nhật Bản. Ngoài ra, Khánh Vy còn mới đảm nhận vai trò MC của hai chương trình về tiếng Anh trên VTV là Crack’em up và Pre show của 8 IELTS.

Do trình tiếng Anh “siêu cấp vô địch” (giải 3 HSG Quốc gia, IELTS 7.5, tự tin dẫn chương trình, tham gia talkshow tiếng Anh…) rất nhiều người tò mò muốn biết bí quyết học ngoại ngữ của “hot girl nói 7 thứ tiếng”. Vì vậy, trên trang cá nhân với 200.400 người theo dõi, ngày 12/7, Khánh Vy đã có buổi livestream để chia sẻ một số tip “nhỏ mà có võ”của mình:

Học tiếng Anh qua YouTube

Đối với Khánh Vy, xem các chương trình truyền hình, MV nhạc (Black Pink As if it’s your last, Ellen Show, Jimm Fallon, Gigi Hadid…) hay “chat chit” giao lưu bằng tiếng Anh trên Facebook với bạn bè là thú vui trau dồi tiếng Anh hiệu quả. Do vậy, điện thoại - vật bất ly thân của cô - luôn phải kết nối internet để tranh thủ lên xem các kênh YouTube hay online Facebook bất cứ lúc nào. Chả thế mà cô nàng rất rành gói cước 3G nhanh - bổ - rẻ. Khánh Vy bật mí, dân nghiền YouTube và Facebook như cô khoái nhất là gói Video Data và Facebook data của MobiFone.

Học mọi lúc mọi nơi

Đối với Khánh Vy, học Tiếng Anh là quá trình liên tục và liên tục. Dù đi học, đi làm, ở trường, trên đường, thời gian nào trống cũng một lòng hướng đến nó qua nghe nhạc, xem phim, xem bản tin...

Bắt đầu từ căn bản, ngữ pháp đi trước, giao tiếp theo sau

Theo Khánh Vy, cái gì cũng phải đi từ vỡ lòng rồi nâng dần level. Không học tốt căn bản, thì khó có thể giỏi vững chắc. Ngoài ra, muốn phát âm ngon nghẻ, càng phải kiên trì đọc từ nào ra từ ấy ngay từ đầu. Đặc biệt, Khánh Vy ủng hộ việc học ngữ pháp trước, giao tiếp sau.

Khánh Vy coi điện thoại là vật bất ly thân, “nguồn sống bất tận” vì vừa giúp cô kết nối với thế giới vừa là phương tiện giúp luyện tiếng Anh đắc lực

Nói một mình để luyện kỹ năng Speaking

Ngay cả khi không có ai tiếp lời, Khánh Vy cũng vẫn học được Speaking bằng cách độc thoại. Cô cho rằng đây là cách “nhất cử lưỡng tiện”, vừa phát âm hay hơn, nói tự nhiên hơn lại vừa tăng tuổi thọ, làm cho bản thân mình vui vẻ hơn.

Khánh Vy chia sẻ bí kíp luyện tiếng Anh trong buổi live stream ngày 12/7

Muốn giao tiếp tiếng Anh giỏi, cần giao tiếp ngon lành bằng tiếng mẹ đẻ trước

Dù học ngôn ngữ mới nào cũng cần luyện giao tiếp tự nhiên và tự tin bằng tiếng mẹ đẻ trước đã. Sau đó nên chú ý vào ngôn ngữ hình thể, giao tiếp bằng mắt để tăng sự tự tin của bản thân. Ngoài ra, Khánh Vy cũng cho rằng để nói tiếng Anh tốt cần phải luyện tập rất nhiều. Đặc biệt, “hot girl 7 thứ tiếng” khẳng định chắc nịch rằng một năm hoàn toàn đủ để bứt phá môn tiếng Anh.

