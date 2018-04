Tự tử từ áp lực học tập: Hậu quả của giáo dục chú trọng thi cử

“Cha mẹ nào cũng đều muốn tốt cho con, con tôi dại dột...” Trước khi nhảy lầu tự tử, H.T.C học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Khuyến (TP Hồ Chí Minh) đã viết thư tuyệt mệnh để lại. Điều này khiến dư luận hoài nghi do áp lực căng thẳng của thành tích học tập, là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của em này. Căn nhà của C. nằm ở vị trí trung tâm tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Những người thân trong gia đình, ngay cả những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Khuôn mặt hốc hác, vì thương con, ông T. (bố của C) tâm sự, gia đình luôn động viên con trong cuộc sống, cũng như học tập. Do muốn C. có điều kiện học tập, sau khi học hết cấp 2, gia đình đã xin cho em vào học tại trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (TP Hồ Chí Minh). Quá trình đi học ở TP Hồ Chí Minh, hai vợ chồng ông T. thường xuyên đón xe vào thăm con. Dư luận cho rằng, do cha mẹ đặt nặng thành tích học tập nên đã vô tình gây áp lực, đã trở thành gánh nặng tâm lí lên đầu con trẻ. Khi mục đích không đạt được, phút giây bồng bột, thiếu kiềm chế khiến C. đã ra đi mãi mãi. “Vấn đề gây sức ép hay không thì tự gia đình tôi tự biết. Trên thế giới này, có hàng tỷ người… cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái. Con tôi dại dột, và đã mất rồi… gia đình phải chấp nhận điều đó, biết làm sao được”, bố C. cho biết. Một người hàng xóm cho biết, gia đình C. có 3 người con và được xem là hộ có điều kiện về kinh tế. “Bố mẹ C. tính tình hoà đồng với hàng xóm. Nhưng do nghề buôn bán, nên gia đình C. sáng đi rất sớm… tới tối mới về, nên cũng ít khi có điều kiện gặp gỡ với hàng xóm”, một người dân ở phường An Lạc tâm sự. Vũ Long