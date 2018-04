Thân nhân được xóa án tích, thí sinh được thi vào trường Công an?

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 Sự kiện:

Nếu thân nhân từng chịu án tù đã được xóa án tích, thí sinh vẫn được xét tuyển vào ngành công an.

Trong chương trình tư vấn trên VTV, trung tá Nguyễn Thị Hoài (phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Học viện Cảnh sát Nhân dân) nói về nhiều điểm mới trong việc tuyển sinh vào khối ngành công an năm 2018.

Trước câu hỏi “thí sinh có người thân trong gia đình từng chịu án tù có được xét tuyển ngành công an?, trung tá Nguyễn Thị Hoài (phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Học viện Cảnh sát Nhân dân) cho biết, thân nhân ở đây được hiểu trước hết là bản thân, rồi đến cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị em... Nếu thân nhân từng chịu án tù đã được xóa án tích, thí sinh vẫn được xét tuyển vào ngành công an.

Với trường hợp thân nhân đã được xóa án tích, việc xét tuyển phải tùy vào mức độ phạm tội của thân nhân (án tù về an ninh quốc gia hay án tù về trật tự xã hội). Có rất nhiều thông tư quy định về vấn đề này, các em nên liên hệ với công an địa phương để được giải đáp chi tiết.

Với việc giảm chỉ tiêu, điểm chuẩn của các trường công an có biến động?: Năm nay, các trường khối công an chỉ tiêu giảm, đại diện các trường cho biết, nhiều khả năng sẽ khiến điểm chuẩn của các trường tăng. Tuy nhiên, chỉ tiêu xét tuyển chỉ là một trong các cơ sở để xác định điểm chuẩn của ngành. Nhà trường còn phải căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo từng khối, ngành và kết quả thi của thí sinh.

Những thông tin mới nhất về trường công an nhân dân năm 2018

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) vừa công bố những thông tin tuyển sinh mới nhất vào các trường CAND năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu vào các trường CAND năm nay giảm so với năm ngoái, chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, đại học là: Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH An ninh Nhân dân, ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa cháy.

Ngoài ra, mức điểm thưởng cho thí sinh đạt giải năm nay cũng giảm, trong đó giải nhất quốc gia chỉ được cộng 1 điểm.

Thí sinh nữ chỉ chiếm 10% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học.

Ngoài ra, thí sinh sơ tuyển vào các trường CAND không đăng ký vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng

Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.

Nghiêm cấm tình trạng thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh, nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND.

Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào các trường CAND không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng (hệ quân sự). Trường hợp cố tình vi phạm sẽ hủy quyền xét tuyển vào các trường CAND. Chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại ngũ không được đăng ký dự tuyển vào hệ quân sự tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Đối tượng tuyển thẳng, cộng điểm xét tuyển vào các trường CAND

Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Vật Lý được tuyển thẳng vào tất cả các trường CAND.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa được tuyển thẳng vào T34.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh được tuyển thẳng vào đào tạo ngành y theo chỉ tiêu của Bộ Công an.

Cộng điểm khi xét tuyển vào các trường CAND (ngoài điểm ưu tiên đối tượng, khu vực):

Đối tượng: Là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh khi ĐKXT vào ngành mà ngành đó có môn xét tuyển trùng với môn đoạt giải.

Mức điểm thưởng như sau: Giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm thưởng được các trường CAND cộng cho thí sinh trước khi tổ chức xét tuyển.