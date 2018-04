"Siêu phẩm" Despacito với 5 tỷ lượt xem bị hacker xoá sổ khỏi YouTube

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 04:51 AM (GMT+7)

MV có lượt xem lớn nhất hành tinh này đã bị nhóm hacker làm "bốc hơi" trên YouTube.

Vào chiều 10.4, cộng đồng YouTube xôn xao khi MV Despacito đã chính thức "bốc hơi" khỏi trang phát hành MV lớn nhất thế giới này.

Một nhóm hacker đã tấn công vào kênh YouTobe LuisFonsiVEVO và nhắm vào các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng lượt xem như Despacito - hơn 5 tỷ lượt xem. MV này của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã lập kỷ lục mới trên YouTube khi vượt mức 5 tỷ lượt xem chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Nhóm hacker này đã sửa lại tên bài hát bằng cách ghi tên những thành viên trong nhóm, đồng thời còn thay cả hình đại diện của bài hát thành hình của các thành viên trong nhóm. Sau khi bị đổi tên, MV chính thức của Despacito cũng đã biến mất khỏi hệ thống. Phía YouTube vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về sự việc này.

MV chính thức của Despacito bị hacker tấn công đổi tên trên YouTube

Despacito được phát hành lần đầu tiên vào tháng 1.2017 và đã nhanh chóng trở thành MV ca nhạc gây sốt toàn cầu, lần lượt ghi dấu nhiều kỷ lục trên YouTube ở hạng mục MV ca nhạc có lượng xem lớn nhất. MV này cũng xếp hạng số 1 tại thị trường Mỹ suốt nhiều tuần liền trong tháng 9.2017 và sau đó trở thành ca khúc được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn thế giới.

Despacito chỉ mất 7 tháng để đạt 2,5 tỷ lượt xem và sau đó cán mốc 3 tỷ lượt xem vào tháng 6.2017, vượt mặt See You Again. MV dần leo lên 4 tỷ lượt xem vào tháng 10.2017 và sau đó chỉ mất 6 tháng để tiếp tục đạt thành tích 5 tỷ lượt xem. Ngay khi vừa được công nhận là MV có lượt xem cao nhất trên Youtube, MV chính thức của Despacito lại bị hacker "xoá xổ" như thế này.

Luis Fonsi đã "đánh mất" MV Despacito với hơn 5 tỷ lượt xem trên YouTube