Noo, Tóc Tiên gây tranh cãi khi làm giám khảo The Voice cùng Lam Trường, Thu Phương

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 09:52 AM (GMT+7)

Dù đã từng nhiều lần làm HLV tại các chương trình lớn nhỏ, khả năng của Noo và Tóc Tiên vẫn chưa được nhiều khán giả công nhận khi ngồi chung ghế nóng với bậc tiền bối.

Chiều ngày 6.4, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi chương trình The Voice – Giọng hát Việt 2018 công bố dàn huấn luyện viên (HLV) mùa mới. Ngoài hai cái tên Noo Phước Thinh, Tóc Tiên tiếp tục gắn bó với chương trình, The Voice còn đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ Thu Phương và anh Hai Lam Trường.

Dù hai cái tên Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên đã từng nhiều năm ngồi ghế nóng The Voice và The Voice Kids nên họ không còn được xem là “lính mới”. Tuy nhiên, do có sự cách biệt khá lớn về độ tuổi cũng như kinh nghiệm làm nghề, nên ngay khi danh sách giám khảo được hé lộ, chương trình đã nhận được khá nhiều sự tranh cãi từ cộng đồng mạng.

The Voice 2018 tiếp tục gây tranh cãi khi tiết lộ dàn giám khảo mới.

Trên Facebook của giọng ca Thu Phương, có rất nhiều khán giả cho rằng việc đứng chung với Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh ở vị trí Huấn luyện viên là đang hạ thấp tên tuổi Thu Phương và Lam Trường, giọng ca Chưa bao giờ đã khéo léo đáp trả: “Phương nghĩ rằng trên đời này không ai biết hết, mà cũng chẳng ai thiếu hết. Điều quan trọng là mỗi người cứ làm hết khả năng và đúng vai trò, trách nhiệm của mình”.

Ngoài ra, trên fanpage chính thức của Giọng hát Việt, hầu hết khán giả đều thể hiện sự không hài lòng về dàn giám khảo năm nay. “Nếu mời BGK trẻ thì nên trẻ cả 4 người, nói chuyện cho vui nhộn. Hoặc không thì mời cả 4 người là những tên tuổi gạo cội trong nghề để giảng giải, nhận xét sẽ thấm. Đằng này lại mời 2 trẻ, 2 già, về tên tuổi, đẳng cấp cũng không cân xứng. Nếu đã có Thu Phương, Lam Trường thì lẽ ra nên mời Thu Minh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng cho cân xứng”, một khán giả có tên Đỗ Dung nhận xét.

Nhiều ý kiến cho rằng việc để Thu Phương, Lam Trường ngồi chung ghế nóng với Noo, Tóc Tiên là không cân xứng.

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh. Một khán giả có nick Mỹ Thơ chia sẻ: “Tài năng và thành công của Noo và Tóc Tiên đang gặt hái được, chúng ta nên công nhận, chưa kể hai ca sĩ trẻ này còn có lượng fan rất đông đảo. Đừng quan niệm HLV có tuổi mới đủ trình, bởi một khi họ đã đứng trên sân khấu hơn chục năm, gặt hái thành công như hiện tại thì họ cũng đã đủ trình để huấn luyện rồi. Hãy cho người trẻ một cơ hội”.

Dù liên tục vướng nhiều tranh cãi khi ngồi ghế nóng The Voice, nhưng ngoài Thu Phương, 3 vị giám khảo còn lại là Lam Trường, Tóc Tiên và Noo vẫn giữ thái độ im lặng. Trong khi đó, đại diện BTC cũng chưa chính thức lên tiếng sau khi xác nhận dàn HLV The Voice 2018 qua Fanpage chính thức.