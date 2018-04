Những sao nam Hàn Quốc có độ đẹp trai tỷ lệ thuận với độ sát gái

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 05:00 AM (GMT+7)

Mỗi khi nhắc đến những sao nam trong danh sách dưới đây, ngoài tài năng vượt trội, nhan sắc đỉnh cao, công chúng còn phải nhớ ngay đến loạt thiên tình sử chỉ toàn mỹ nhân hạng A.

Đẹp trai, giàu có và tài năng, bởi vậy chẳng có gì lạ khi các ngôi sao Hàn Quốc trở thành những anh chàng đào hoa và sát gái. Danh sách người tình bao gồm người yêu cũ – người yêu hiện tại – người yêu tin đồn của một số ngôi sao dưới đây chỉ toàn những mỹ nữ có khuôn mặt và thân hình không thể chê vào đâu được.

Hyun Bin

Nam diễn viên sinh năm 1982 là một trong những tài tử nổi tiếng bậc nhất của làng giải trí Hàn Quốc.

Song Hye Kyo là người bạn gái đầu tiên mà Hyun Bin công khai với các phương tiện truyền thông. Năm 2008, cả hai nên duyên sau khi cùng tham gia bộ phim Thế giới tôi đang sống. Cả hai chia tay vào năm 2011, để lại nhiều nuối tiếc về một cặp đôi trai tài gái sắc.

Một trong số rất nhiều cảnh hôn của Hyun Bin và Song Hye Kyo trong phim

Cũng giống như Song Hye Kyo, Ha Ji Won là bạn diễn của Hyun Bin. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người vẫn dừng ở mức tin đồn, và chưa có gì rõ ràng. Dù vậy, sau khi bộ phim Secret Garden kết thúc, đã có nhiều thông tin về việc Ha Ji Won đi ăn riêng cùng Hyun Bin.



Nụ hôn bọt sữa của Hyun Bin và Ha Ji Won khiến người xem ngây ngất

Người đẹp sinh năm 1990 Kang Sora là mỹ nữ gần nhất được Hyun Bin công khai tình cảm. Tháng 12.2016, mối quan hệ này được công chúng biết đến.

Bạn gái cũ của Hyun Bin có thân hình bốc lửa

Kim Jun Su (JYJ)

Danh sách này sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến Kim Jun Su. Chàng ca sĩ có chất giọng đặc biệt này dù debut từ năm 2003 nhưng cho đến hiện tại vẫn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trưởng nhóm SNSD Kim Taeyeon và Junsu được cho là đã hẹn hò với nhau vào khoảng năm 2008, khi Junsu vẫn còn hoạt động với tư cách là thành viên của TVXQ. Junsu và Taeyeon thường bộc lộ cử chỉ yêu thương với đối phương khi không có camera.

Taeyeon và Junsu nắm tay nhau rất tình cảm khi chuẩn bị bước vào sau cánh gà trong một show ca nhạc

Junsu vốn khá im ắng trong chuyện tình cảm, cho đến khi một nick instagram có tên JS__ELL đã công khai những bức ảnh của một cô gái được cho là bạn gái của Junsu. Tuy nhiên cô gái đó là ai thì đến giờ vẫn là một ẩn số.

Cô gái được cho là bạn gái của Junsu

Sáng 1.1.2016, Dispatch tung ảnh Junsu và Hani hẹn hò.

Dispatch ghi lại hình ảnh Junsu và Hani hẹn hò

Cặp đôi này khiến rất nhiều người bất ngờ, và cũng không ít người chúc phúc cho họ. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay 1 năm sau khi bị khui tin hẹn hò

Song Seung Hun

Khuôn mặt nam tính, cương nghị, nụ cười tỏa sáng và tính cách dịu dàng, tất cả đã trở thành thương hiệu của Song Seung Hun trong lòng công chúng.

Có lẽ ít ai biết rằng, nữ diễn viên Nấc thang lên thiên đường Choi Ji Woo và Song Seung Hung từng có quãng thời gian yêu nhau từ năm 1996 đến năm 1999. Lúc đó, cả hai đều chưa có nhiều tên tuổi nên chuyện riêng tư chưa bị rùm beng trên mặt báo.

Song Seung Hun và Choi Ji Woo từng hẹn hò trước khi nổi tiếng

Một mỹ nhân nữa dính vào lưới tình của mĩ nam họ Song, đó là Sung Yuri. Hai người gặp nhau trong show áo cưới của nhà thiết kế Andre Kim và nảy sinh tình cảm.

Show áo cưới cả hai từng tham gia

Sau khi hợp tác trong một bộ phim Trung – Hàn mang tên “Tình yêu thứ 3”, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi được thông báo là đã yêu nhau ngoài đời thực. Nhiều người đã mong chờ về một đám cưới thế kỷ giữa hai người.

Những cảnh hôn đầy táo bạo của hai nhân vật Trâu Vũ và Lâm Khải Chính

Tin tức về việc nam tài tử họ Song chia tay Lưu Diệc Phi đã khiến cho công chúng nghi ngờ về việc anh đến với bạn gái mới.

Mỹ nữ Go Ara là người tình tin đồn mới đây nhất của tài tử họ Song

Hàng loạt những hình ảnh thân thiết với Go Ara được Song Seung Hun đăng tải trên instagram, hệ quả tất yếu là dấy lên tin đồn nam diễn viên đang hẹn hò với bạn gái mới kém mình tới 14 tuổi.

G-Dragon

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về tài năng và độ “chất” của trưởng nhóm Big Bang. Gu chọn bạn gái của G-Dragon cũng đặc biệt như chính con người của anh.

Chưa từng có một lần chính thức lên tiếng công khai, nhưng chuyện tình cảm của em út nhóm Wonder Girls Sohee và GD vẫn được truyền tai khắp nơi.

Một loạt bằng chứng về đồ đôi giữa Sohee và G-Dragon

Liên tục xuất hiện cùng nhau trong những bức hình ở cùng một địa điểm, G-Dragon được cho là đã có một thời gian dài mặn nồng với siêu mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara vào năm 2014.

Cả hai chỉ chịu thừa nhận hẹn hò khi loạt ảnh tình cảm được Dispatch tung ra

Lại là một cô nàng người mẫu người Nhật lọt vào danh sách bóng hồng của thủ lĩnh Big Bang. Người mẫu Nana có cơ hội hợp tác chung với G-Dragon trong một buổi chụp hình tạp chí vào tháng 5.2016.

Nana là một fan của Big Bang

Tin đồn đã đổ ra từ khá lâu khi cả hai liên tục diện đồ đôi và có nhiều hành động thân mật trên sân khấu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng bản hit nổi tiếng “Untitled, 2014” của G-Dragon là dành tặng Dara.

Daragon là tên gọi ghép đôi thân mật của cặp đôi G-Dragon và Dara

Clip của một fan quay lại cảnh G-Dragon ga lăng hết cỡ khi cố gắng không để Dara nhỏ bé bị thương khi di chuyển, đồng thời hôn nhẹ lên đầu Dara đã khiến những người yêu mến cặp đôi này phát sốt.

Clip G-Dragon dùng tay bảo vệ Dara khỏi vòng vây người hâm mộ

Mở đầu năm 2018, Dispatch tung bằng chứng trưởng nhóm Big Bang hẹn hò với ca sĩ Lee Joo Yeon. Thông tin này không quá bất ngờ, bởi trước đó khá lâu, các fans đã nhanh chóng tìm ra một loạt dấu hiệu love-stagram trên instagram của hai người.

Clip đáng yêu của cặp đôi mới G-Dragon và Lee Joo Yeon

Kim Bum

Sau khi “một bước lên tiên” với cơn sốt Boy Over Flowers, Kim Bum tham gia khá nhiều phim nhưng vẫn chưa có vai diễn nào đủ nổi bật giúp anh thoát khỏi cái bóng của thiên tài gốm sứ Yi Jung trong BOF.

Trong quá trình hợp tác đóng phim truyền hình “Nữ thần lửa Jung Yi” vào năm 2013, Moon Geun Young và Kim Bum đã nảy sinh tình cảm, dù thực tế là nàng hơn chàng 2 tuổi. Dù vậy, mối tình chị em này không kéo dài được lâu.

Kim Bum nắm chặt tay bạn gái tại sân bay

Mới đây, ngày 2.3.2018, công ty của Kim Bum xác nhận anh đang hẹn hò với nữ diễn viên Oh Yeon Seo. Sau Moon Geung Young, Oh Yeon Seo là người thứ 2 mà Kim Bum công khai hẹn hò, và cũng tương tự như Geung Young, Oh Yeon Seo (1987) hơn Kim Bum (1989) 2 tuổi.

Cặp đôi mới nhất của làng giải trí Hàn Quốc