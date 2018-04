Nếu dữ liệu Facebook của bạn bị rò rỉ trong vụ Cambridge Analytica, News Feed của bạn sẽ như thế này

Facebook đã bắt đầu thông báo những người dùng có dữ liệu bị tiết lộ sau vụ scandal Cambridge Analytica bằng cách cập nhật News Feed.

Các chủ tài khoản Facebook sẽ nhận được các thông báo trên New Feed với tiêu đề “Protecting Your Information”. Từng thông báo sẽ có nội dung cho biết người dùng có phải là nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu cá nhân hay không.

Hình ảnh thông báo từ Facebook về thông tin dữ liệu cá nhân bị ảnh hưởng (Nguồn: Internet)

Bắt đầu từ ngày 09/4/2018, Facebook sẽ gửi thông báo đính kèm các đường link tới những ứng dụng, cũng như những thông tin mà người dùng đã chia sẻ có ý thức hoặc vô thức với những ứng dụng đó. Có hai hình thức thông báo, loại thứ nhất có hướng dẫn “Go to Apps and Websites” để vào các ứng dụng và websites mà người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình. Link này cũng cho phép người dùng gỡ bỏ ứng dụng và các trang website mà họ không muốn kết nối với tài khoản mạng xã hội của mình nữa. Loại thông báo thứ hai là “See How You’re affected”, với thông tin về việc ngăn chặn hoàn toàn This is Your Digital Life, ứng dụng đã sử dụng dữ liệu người dùng Facebook để chia sẻ với Cambridge Analytica. Nếu bạn nhìn thấy thông báo thứ hai, bạn đã nằm trong số hàng triệu người đã bị scandal ảnh hưởng.

Kể từ lúc vụ bê bối Cambridge Analytica bị phát hiện, mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã và đang cố gắng cứu vớt danh tiếng và lòng tin của người sử dụng. Với phong trào #DeleteFacebook đang càng lúc càng lan rộng, cùng với xác nhận hơn 87 triệu người dùng có dữ liệu bị truy cập, rõ ràng mọi chuyện đang rất khó khăn cho Facebook. Bên cạnh đó, lại có thêm vấn đề với Messenger sau khi cập nhật thêm tính năng unsend cho phép người dùng thu hồi lại các tin nhắn trong cuộc hội thoại mà không để lại dấu vết nào. Facebook chỉ thông báo về tính năng này sau khi để lộ ra việc công ty này xóa các tin nhắn gửi bởi CEO Mark Zukerberg qua ứng dụng Messenger, với nội dung xoay quanh vụ việc tấn công vào Sony Pictures năm 2014.