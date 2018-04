Ronaldo: Từ cậu bé dị biệt tới người cha hoàn hảo & siêu sao vĩ đại

Trong tiềm thức đứa trẻ thơ dại Cristiano Ronaldo, cha mình là một kẻ nát rượu, không hơn không kém. Ông Jose Dinis Aveiro dành phần lớn thời gian nhàn rỗi tưởng chừng vô hạn để phiêu linh theo những cơn say. Khi say người ta thường làm những điều sai lầm, ví như trút những oán hờn lên người khác. Cậu bé Ronaldo nhiều lần là cái cớ chịu trận đòn oan từ người cha say xỉn, cay nghiệt, tâm tư luôn chồng chất oán hờn.

Để lâm vào thảm cảnh ấy, mọi thứ đều có nguyên do. Đó là những năm 1970. Ông Aveiro cùng những người lính trẻ Bồ Đào Nha khác, bị điều đến chiến trường Angola, với hy vọng lay lắt về một chiến thắng cho chế độ độc tài. Nhưng may mắn cho Jose Dinis Aveiro là tiểu đoàn 4910 nơi ông đóng quân không phải liều thân mình trước hòn tên mũi đạn nơi sa trường. Nhờ vậy, người lính ấy mới có ngày trở về để rồi sinh ra Cristiano Ronaldo siêu phàm hôm nay.