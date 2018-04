Ngôi sao U23 hâm nóng giải hạng Nhất Quốc gia 2018

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 13:47 PM (GMT+7)

Mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2018 chuẩn bị khởi tranh, trong đó đội Viettel với 2 tuyển thủ U23 Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại được chú ý nhất.

Mùa giải trước, người hâm mộ đã chứng kiến phong độ xuất sắc của CLB Nam Định khi họ vượt qua những CLB sừng sỏ như CLB Viettel, CLB Bóng đá Huế hay Bình Phước. Ở mùa giải 2018, khán giả sẽ chứng kiến những CLB tên tuổi với khát vọng vươn lên V-League là những điểm nhấn thu hút nhất.

Viettel, với những ngôi sao U23 Việt Nam sẽ là tâm điểm chú ý của giải hạng Nhất Quốc gia 2018

Giải hạng Nhất Quốc gia 2018 sẽ chính thức khởi tranh vào 14/4 với 1,5 suất thăng hạng. Giải đấu năm nay có 10 CLB tham dự gồm Bình Định, Bình Phước, Bóng Đá Huế, Công An Nhân dân, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội (B), Long An, Viettel và XM Fico Tây Ninh.

Năm nay giải hạng Nhất đặc biệt có tới 3 CLB đại diện cho Thủ đô. Nổi bật trong đó vẫn là CLB Viettel. CLB Viettel luôn luôn mang đến những ký ức đẹp và sức mạnh của một CLB Thể Công ngày xưa. Năm ngoái, CLB Viettel đã không thể đạt mục tiêu lên hạng. Chính vì vậy, họ sẽ càng quyết tâm lên hạng mạnh mẽ hơn trong năm nay.

Với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hải Biên và nhiều cầu thủ trẻ có tên tuổi như Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Đại (U23 Việt Nam), hay Duy Thường đều sẽ là những trụ cột cho kế hoạch thăng hạng năm nay của CLB Viettel.

Không chỉ có vậy, năm nay CLB Hà Nội B hứa hẹn đem lại màu sắc thú vị sau khi họ lên hạng nhất. HLV Phạm Minh Đức rất tự tin với những học trò đầy triển vọng của ông sẽ giúp cho CLB thi đấu máu lửa và đạt thành công trong mùa giải này.

Công An Nhân Dân cũng là cái tên sẽ giúp người hâm mộ bóng đá Hà Nội thoả nỗi nhớ mong về một Công An Hà Nội trước đây. Sau khi thăng hạng lên giải hạng Nhất 2 năm nay, Công An Nhân dân sẽ cùng với CLB Viettel và Hà Nội B đem đến một màu sắc khác cho bóng đá Hà Nội truyền thống.

Ngoài ra, những tên tuổi khác rất đáng chú ý như CLB Long An, CLB phải xuống hạng ở mùa trước, hay CLB Bóng đá Huế, CLB Đồng Tháp... đều hứa hẹn đem lại cho khán giả những cảm xúc, sự hấp dẫn của một mùa giải mới.

Ngay ở vòng đấu đầu tiên, cặp đấu giữa CLB Viettel - CLB Hà Nội B (Thể thao TV HD, 17h - ngày 14/4), một trận Derby của Thủ đô với những tài năng trẻ đầy triển vọng, hay cặp đấu giữa Long An - Bình Phước (ON Sports, 17h - 14/4) cũng khiến người hâm mộ chú ý.