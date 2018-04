Khởi tranh Cúp Quốc gia 2018: Đấu loại trực tiếp đầy hấp dẫn

Khởi tranh Cúp Quốc gia 2018: Đấu loại trực tiếp đầy hấp dẫn

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 16:57 PM (GMT+7)

Bóng đá Sự kiện:

Sau khi giải VĐQG (V-League 1 – 2018) khởi tranh và được phát sóng trực tiếp trên VTVcab, cuối tuần này, giải bóng đá quan trọng thứ 2 của bóng đá Việt Nam – Cúp Quốc gia tiếp tục được khởi tranh, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn của các CLB đến từ V-Leauge và giải hạng Nhất.

Với việc VTVcab tiếp tục sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu, từ ngày 08/04, người hâm mộ Việt Nam lại có thể thưởng thức những trận cầu sôi động giữa những đại diện ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam.

Cúp Quốc gia 2018 sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTVcab

Ngày 8/4, vòng 1 Cúp Quốc gia sẽ mở màn bằng trận đấu giữa CLB Bình Đình gặp CLB Viettel (16h ngày 08/04, Bóng đá TV). Hơn hẳn Bình Định về mặt lực lượng, nhưng đội bóng “áo lính” Viettel được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ có tinh thần chiến đấu quật cường. Khả năng chiến thắng của Viettel vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao hơn dù phải thi đấu trên sân khách.

Trong khi đó, trận đấu hấp dẫn nhất vòng 1 sẽ là màn so tài giữa đội HAGL và Than Quảng Ninh tại sân Pleiku (17h, ngày 09/04, Thể thao TV). Với việc hàng loạt trụ cột đang có dấu hiệu quá tải do phải liên tục thi đấu cho cả CLB và đội tuyển quốc gia cùng thất bại “vỡ mặt” với tỉ số 0–5 trước Hà Nội tại V-League, HAGL sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội khách Than Quảng Ninh.

HAGL gặp Than Quảng Ninh tại sân Pleiku sẽ là màn so tài hấp dẫn vòng 1 – Cúp Quốc gia

Ở một trận đấu khác, trước đội bóng hạng nhất Đăk Lăk, được thi đấu trên sân nhà cùng lực lượng vượt trội, theo nhận định của giới chuyên môn, đội bóng Thủ đô - CLB Hà Nội sẽ dễ dàng vượt qua Đăk Lăk. Tuy nhiên, với thể thức đấu loại trực tiếp luôn tạo ra những bất ngờ lớn ngoài dự đoán, Đăk Lăk hoàn toàn có quyền hy vọng về màn lật đổ. Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Đăk Lăk sẽ được phát sóng trên Bóng đá TV lúc 18h ngày 09/04.

Cúp Quốc gia 2018 chính thức khởi tranh và người ta đang chờ xem ĐKVĐ SLNA liệu có bảo vệ thành công ngôi vô địch, hay sẽ là sự lật đổ ngoạn mục của các đội bóng khác. Nhưng có lẽ điều chờ đợi nhất là việc được chứng kiến tận mắt những ngôi sao mà mình yêu thích so tài.