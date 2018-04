Chuyển nhượng MU: PSG mời Pogba & Kante nhập hội Neymar

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 05:05 AM (GMT+7)

Nguồn tin từ báo chí Pháp khẳng định PSG đã tiếp cận Pogba để mời anh cùng Kante tới nhập hội với Neymar.

PSG tiếp cận Pogba

Theo nguồn tin từ tờ Le Parisien (Pháp), CLB Paris Saint-Germain đã liên lạc với người đại diện của tiền vệ Paul Pogba nhằm bày tỏ ý muốn được chiêu mộ anh về thi đấu cho CLB ngay từ mùa giải 2018/19 tới.

PSG tiếp cận người đại diện của Pogba

Nguồn tin cho biết ban lãnh đạo PSG đang rất không vui với sự trì trệ của PSG ở Champions League và họ dự kiến sẽ chia tay với HLV Unai Emery sau mùa giải này để đón người mới (được đồn là Thomas Tuchel, cựu HLV Dortmund), cũng như tiếp tục chi tiền mua cầu thủ. Họ muốn chấn chỉnh lại hàng tiền vệ để hỗ trợ cho hàng tiền đạo vốn đã có Neymar, Kylian Mbappe và Edinson Cavani.

Paul Pogba hiển nhiên trở thành một mục tiêu được PSG săn lùng, bên cạnh đồng hương N’Golo Kante đang đá cho Chelsea. Tương lai của Pogba vài tháng trở lại đây đã bắt đầu bị đồn đoán do hục hặc với HLV Jose Mourinho, phong độ sa sút khiến Pogba có lúc bị đẩy lên ghế dự bị. Pogba cũng đã nói rằng anh thích được thi đấu bên cạnh Neymar trong một đoạn post đăng tải trên Instagram.

PSG đang muốn tận dụng cơ hội này để mời mọc Pogba quay về Pháp thi đấu, và Le Parisien cho biết một quan chức của CLB thủ đô đã liên hệ với “siêu cò” Mino Raiola. Gần đây Raiola đã bị Pep Guardiola tiết lộ đã mời Man City mua Pogba trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, và chuyên gia môi giới này thậm chí gián tiếp thừa nhận điều đó.

MU sẽ không bán Rashford

ESPN cho biết MU sẽ không bán tiền đạo trẻ Marcus Rashford trong mùa hè 2018 này. Rashford đã ngồi dự bị trong phần lớn mùa giải do hàng công MU được Mourinho tin cẩn giao cho các cầu thủ khác, và đã có những thông tin cho rằng Rashford sẽ tìm cách rời CLB để được thi đấu thường xuyên.

Rashford đá 29 trận ở Premier League thì vào sân từ ghế dự bị tới 15 trận

Tuy nhiên nguồn tin cho biết MU không có ý định cho Rashford ra đi do anh vẫn còn khá trẻ và đã thể hiện chuyên môn tốt trong một số trận đấu ít ỏi mà anh được Mourinho tin dùng. Cá nhân Mourinho có ấn tượng tốt với thái độ chuyên nghiệp của Rashford và không muốn để anh bỏ đi một cách dễ dàng.

Mourinho thích Richarlison

Tờ The Mirror mới đây đã bất ngờ tung tin cho rằng cá nhân HLV Jose Mourinho đang theo dõi tiền đạo Richarlison của Watford. Cầu thủ từng khoác áo tuyển trẻ Brazil này đã có khởi đầu khá tốt ở Premier League trước khi phong độ đi xuống, nhưng lý do chính là vì nội bộ Watford loạn do sự ra đi đường đột của HLV Marco Silva.

Giữa Mourinho và Marco Silva có mối quan hệ khá thân và nguồn tin cho biết Silva đã cung cấp cho Mourinho nhiều thông tin về Richarlison. Cầu thủ người Brazil này có lối chơi bóng đường phố, không ngại tiểu xảo hay thậm chí “cà khịa” đối thủ giống như Diego Costa, và anh cũng có thể hoạt động ở cả hai biên.