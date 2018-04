Chuyển nhượng MU: Mourinho bắt đầu thanh lý “khai quốc công thần”

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 04:54 AM (GMT+7)

Có một thực tế là hai cầu thủ đang trấn ải hành lang MU là Valencia và Young đều đã 33 tuổi và bắt đầu suy giảm phong độ.

Mourinho bắt đầu thanh lý “khai quốc công thần”

Bộ đôi Ashley Young và Antonio Valencia vẫn đang chơi tốt. Dù vậy, có một thực tế là hai cầu thủ đang trấn ải hành lang MU đều đã 33 tuổi và bắt đầu suy giảm phong độ. Ở mùa giải năm sau, rất khó để MU có thể trông cậy ở 2 lão tướng này. Theo tiết lộ của Daily Mail, MU có thể chấp thuận để Ashley Young đến với một đội bóng mới theo dạng miễn phí trong phiên chợ hè tới đây.

Valencia và Young dối diện với tương lai bất ổn

Liverpool trả thù MU bằng Fellaini

Theo Manchester Evening News, MU đang cố gắng đưa Emre Can về Old Trafford.Tiền vệ người Đức đã kiên quyết không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield,và sẽ ra đi theo dạng miễn phí vào mùa hè 2018 tới đây. Nhưng ngược lại, Liverpool cũng đang liên hệ với Marouane Fellaini - cầu thủ sẽ rời MU theo dạng tự do tương tự Emre Can. Ngoài Liverpool, tiền vệ người Bỉ cũng được Monaco và Arsenal theo đuổi.

Các tài năng trẻ có cơ hội mùa sau

Hai cầu thủ rất đáng chú ý của MU hiện đang được đem cho mượn là Timothy Fosu-Mensah và Andreas Pereira. Tại Crystal Palace, hậu vệ phải mới 20 tuổi người Hà Lan khằng định được tố chất của một ngôi sao.Còn với Pereira, cầu thủ người Brazil cũng cho thấy khả năng ở tuổi 22 trong màu áo Valencia. Theo tờ Guardian, cả hai đều sẽ được HLV Mourinho tạo điều kiện và được giữ lại ở mùa sau.

Sao Monaco xiêu lòng vì Mourinho

Hậu vệ đa năng của ĐT Pháp, Djibril Sidibe đang được HLV Jose Mourinho xác định là một trong những mục tiêu cần phải đưa về Old Trafford trong mùa hè. Bản thân Sidibe mới đây cũng thừa nhận anh đang cân nhắc nghiêm túc đến việc gia nhập “Quỷ đỏ”. Dù vậy, không dễ để MU thuyết phục được CLB chủ quản Monaco bán ngôi sao 25 tuổi này.

Pastore có thể thay Mata

Tiền vệ Javier Pastore chỉ còn hợp đồng với PSG đến mùa hè 2019. Ngôi sao người Argentina không được HLV Emery trọng dụng và cũng khó lòng cạnh tranh vị trí với các ngôi sao tại sân Công viên các hoàng tử. Bởi vậy, cựu cầu thủ Napoli dự định ra đi sau kỳ World Cup 2018. Hiện MU đang cố gắng đưa Pastore đến nước Anh, trong nỗ lực thay thế Juan Mata.