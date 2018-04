Chờ Than Quảng Ninh khẳng định bản lĩnh ứng viên vô địch

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 00:15 AM (GMT+7)

Cùng Hà Nội FC, Than Quảng Ninh đang là một trong hai đội bóng khởi đầu tốt nhất V-League 2018.

Cùng Hà Nội FC, Than Quảng Ninh đang là một trong hai đội bóng khởi đầu tốt nhất V-League 2018. Tuy nhiên, đội bóng vùng mỏ vẫn cần thêm thời gian để chứng minh đủ khả năng chạy đua chức vô địch cùng đại diện Thủ đô, trước mắt là trận gặp Sanna Khánh Hòa ở vòng 5.

Các cầu thủ đội Than Quảng Ninh

Đất Mỏ trỗi dậy

Trước mùa giải 2018, nhiều chuyên gia dự đoán Than Quảng Ninh sẽ gặp nhiều khó khăn khi để Vũ Minh Tuấn - ngôi sao sáng giá nhất ở sân Cẩm Phả ra đi. Tuy nhiên, thay vì trồi sụt, Than Quảng Ninh lại đang cho thấy sức sống mãnh liệt. Bốn trận đấu đầu mùa, đội bóng vùng mỏ bất bại, giành tới 3 chiến thắng để cùng Hà Nội FC chia sẻ ngôi đầu bảng V-League 2018. Đáng chú ý hơn, các đối thủ thày trò HLV Phan Thanh Hùng chạm mặt thời gian qua như Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An đều không phải dạng thấp cổ bé họng.

Càng ấn tượng hơn khi thành tích mà Than Quảng Ninh có được tới trước vòng 5 V-League 2018 là thành tích ấn tượng nhất của đội chủ sân Cẩm Phả kể từ khi giành quyền thăng hạng. Mùa giải 2014, khi vừa chân ướt chân ráo lên chơi ở V-League, sau 4 lượt trận đầu tiên, Than Quảng Ninh giành 4 điểm nhờ trận hòa Becamex Bình Dương 0-0 và trận thắng Long An 3-0. Tới năm 2015, Than Quảng Ninh giành 9/12 điểm tuyệt đối ở 4 trận đầu mùa khi vượt qua Đồng Nai 2-0, XSKT Cần Thơ 3-2 và Đồng Tháp 3-1. Mặc dù vậy, đây đều là những đối thủ yếu, kém thực lực.

Tới mùa giải 2016, Than Quảng Ninh chỉ thắng được 1/4 trận ở giai đoạn xuất phát, đó là chiến thắng 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Mùa giải 2017, Than Quảng Ninh cũng chỉ có duy nhất một trận thắng trước tân binh TP HCM. Còn lại, thày trò HLV Phan Thanh Hùng thua cả ba trận khi đối đầu Hà Nội (2-3), Hải Phòng (0-2) và Quảng Nam (1-3). Nhìn vào những thống kê trong quá khứ để thấy, đất Mỏ đang trỗi dậy mạnh mẽ ở mùa giải năm nay.

Khi được hỏi về màn trình diễn ấn tượng của các học trò, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất khiêm tốn. Cựu thuyền trưởng Hà Nội FC cho biết, đội bóng dưới quyền ông luôn vào trận cùng tâm thế tôn trọng đối thủ, nỗ lực từng trận một dựa trên lối chơi tập thể. Mặc dù vậy, cũng không thể không nhắc tới vai trò của các cá nhân nổi bật như tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy hay bộ đôi tiền đạo ngoại Eydison, Joel Vincius. Theo thống kê, cả 8 bàn thắng Than Quảng Ninh có được đều ghi dấu giày của 4 cầu thủ nói trên.

Khuất phục kẻ cứng đầu

Than Quảng Ninh đang khởi đầu như mơ ở mùa giải năm nay. Nhưng vẫn có nhiều nghi ngại về tư cách ứng viên vô địch của đội bóng áo xanh vùng Đông Bắc. “Than Quảng Ninh nhiều mùa giải gần đây chơi phập phù, giai đoạn rất thăng hoa nhưng cũng có giai đoạn sa sút nghiêm trọng nên chưa thể làm việc lớn. Hiện tại, V-League 2018 mới qua 4 vòng đấu, chúng ta khó nói trước điều gì và hãy chờ xem họ chơi ra sao ở giai đoạn tiếp theo”, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận.

Tất nhiên, nếu muốn chứng minh mình đủ tư cách chạy đua vô địch, Than Quảng Ninh phải tiếp tục nỗ lực ở những vòng đấu tới. Ngay tại vòng 5 diễn ra cuối tuần này, Nghiêm Xuân Tú cùng đồng đội sẽ đụng một đối thủ cực kỳ khó chịu là Sanna Khánh Hòa. Đội bóng thành phố biển tuy không được liệt vào hàng đại gia nhưng lại được mệnh danh là khắc tinh của các ông lớn. Chẳng nói đâu xa, ở trận đá bù vòng 1 V-League diễn ra giữa tuần trước, các học trò của HLV Võ Đình Tân đã đánh bại “gã nhà giàu” FLC Thanh Hóa 3-1. HLV Phan Thanh Hùng rất thận trọng trước cuộc đọ sức ở sân Nha Trang, bằng chứng là Than Quảng Ninh chỉ ra sân với đội hình dự bị tại Cúp Quốc gia cuối tuần qua (thua HAGL 0-5).

Mặc dù vậy, theo chuyên gia Vương Tiến Dũng, Than Quảng Ninh hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi hành quân vào miền Trung nhưng vẫn sẽ giành trọn 3 điểm. “Phải nói là Than Quảng Ninh chơi tốt nhờ thực lực, lối chơi dần ổn định sau nhiều năm gây dựng. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa dù sao cũng chỉ là một đội bóng khó chịu chứ họ không phải đại gia. Tôi dự đoán Quảng Ninh với cái đà hưng phấn hiện tại sẽ tiếp tục thi đấu thành công. Nhưng chiến thắng nếu có chắc chắn không dễ dàng”.