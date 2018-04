Yêu thầm bao năm, cô gái chuốc say bạn thân để “lên giường”

#141**: Em có thai với bạn thân rồi, giờ em vừa mừng, vừa lo. Em và bạn thân chơi với nhau từ năm cấp 2, lên cấp 3 chúng em vẫn học cùng nhau và em phát hiện mình thích nó. Nhưng khi ấy nó đang yêu một con bé khoá dưới nên em chỉ biết lơ đi mà làm tròn trách nhiệm của đứa "bạn thân". Lên đại học thì nó chia tay, bọn em cùng thi vào Bách khoa, nó học Tự động hoá còn em học Kĩ thuật hoá. Mặc dù học khác lớp nhưng hôm nào nghỉ học em cũng nhảy sang lớp nó học cùng. Bọn em dính nhau như sam, có khi nó còn vào phòng e ngủ qua đêm. Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Hết năm nhất, nó công khai yêu đương với một bạn bên Kinh tế, em cũng buồn lắm, rồi lại tự giác tách ra để nó có thời gian cho người yêu. Nhưng người nó thật không biết điều, ghen lên ghen xuống với em, còn gọi điện lăng mạ em. Tất nhiên em là đứa giải quyết chứ không gọi bạn đến để nhìn con bé kia làm trò. Rồi chúng nó cãi nhau, con bé kia thách thằng bạn em ngủ với em mà không làm gì, thể hiện tình bạn của chúng em là tình bạn trong sáng. Sau khi biết, vừa giận con bé kia, vừa xả bao uất ức, tình cảm mà mình giấu bao năm, em quyết định chuốc say thằng bạn và quan hệ mà không dùng bất kì biện pháp an toàn nào. Không ngờ trúng độc đắc anh chị ạ! Giờ hai đứa kia chia tay thật rồi, cậu bạn thân chỉ nghĩ hôm đó nó uống say lỡ làm sai nên không trách móc gì em cả. Giờ em nghĩ đã đến lúc mình phải nói ra tình cảm của mình. Hy vọng nó và gia đình chấp nhận em, chứ yêu bao lâu nay, trong người em cũng có giọt máu của nó, làm sao em có thể bỏ đi chứ!