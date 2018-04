Chồng càng cao, vợ càng thấp thì hôn nhân càng hạnh phúc

Thứ Năm, ngày 05/04/2018 17:44 PM (GMT+7)

Tình yêu giới trẻ hiện nay Sự kiện:

Các cặp đôi mà người đàn ông cao hơn và phụ nữ thấp hơn sẽ có quan hệ hạnh phúc hơn.

Khi chọn người yêu, bạn có tính đến yếu tố chiều cao của họ hay không? Nhiều cô gái thích chọn những anh chàng cao hơn họ và lý do đằng sau điều này đã được các nhà khoa học nghiên cứu.

Theo một nghiên cứu của Tiến sĩ Kitae Sohn từ Đại học Konkuk ở Seoul, Hàn Quốc năm 2015, ông nói rằng phụ nữ thật sự thích đàn ông cao hơn bản thân mình. Sohn và nhóm nghiên cứu của ông đã phân tích dữ liệu thu thập được từ 7.850 phụ nữ.

Các cặp đôi mà người đàn ông cao hơn và phụ nữ thấp hơn sẽ có quan hệ hạnh phúc nhất.

Họ phát hiện ra rằng các cặp đôi mà người đàn ông cao hơn và phụ nữ thấp hơn sẽ có quan hệ hạnh phúc hơn. Đây là lần đầu tiên sự khác biệt về chiều cao của cặp đôi được chứng minh liên quan đến hạnh phúc của họ.

Theo đó, họ phân tích rằng những người đàn ông cao có thể mang lại cảm giác an toàn và bảo vệ gia đình của họ. Phụ nữ dần dần cũng hình thành nhận thức rằng cao tức là an toàn và yên tâm, do đó sẽ làm cho họ hạnh phúc hơn trong mối quan hệ vợ chồng.

Đối với các cô gái, lấy chiều cao của họ và nhân thêm 1,09 trong khi đối với nam giới, lấy chiều cao của họ và chia cho 1,09 để ra chiều cao lý tưởng của nửa kia.

Nhiều người sẽ thắc mắc chiều cao lý tưởng cho một cặp vợ chồng là bao nhiêu. Dựa trên các thông tin thu được từ một số diễn đàn Trung Quốc, nhóm nghiên cứu đã đưa ra công thức để tính chiều cao. Đối với các cô gái, lấy chiều cao của họ và nhân thêm 1,09 trong khi đối với nam giới, lấy chiều cao của họ và chia cho 1,09 để ra chiều cao lý tưởng của nửa kia.

Nhiều người cũng suy đoán khoảng cách chiều cao thích hợp là cô gái đứng đến vai chàng trai. Tuy nhiên, các anh chàng thấp bé đừng lo lắng. Tạp chí Khoa học Y khoa đã chỉ ra rằng đàn ông dưới 175cm có độ tuổi từ 25 đến 29 tuổi sẽ có khả năng tình dục nhiều hơn những người khác.