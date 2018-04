Bạn trai nhà nghèo, gia cảnh phức tạp, em có nên lấy?

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 09:10 AM (GMT+7)

Những tâm sự hay Sự kiện:

Lần nào về nhà anh chơi em cũng thấy chán nản, tủi thân và muốn chia tay dù anh thông minh, dịu dàng, tính cách điềm đạm chín chắn.

Em và bạn trai quen nhau được 2 năm rồi, bọn em làm cùng công ty ở tỉnh. Vị trí mức lương ngang nhau, 2 đứa thu nhập được khoảng 24triệu/tháng. Em 27 tuổi, anh ấy 28 tuổi. Hai nhà cách nhau 100km. Em về nhà anh ấy chơi 3 lần, anh ấy cũng về nhà em được 3 lần.

Bạn trai em công bằng mà nói anh ấy thông minh, dịu dàng, tính cách điềm đạm chín chắn. Ngoại hình cao ráo, đẹp trai rất manly. Nếu chỉ có vậy thì anh ấy là đối tượng sáng giá để chọn làm chồng, nhưng không may gia cảnh anh ấy không cơ bản. Điều này làm em suy nghĩ rất nhiều.

Anh hứa hẹn rồi em mủi lòng, em thương anh “không ai chọn được gia đình, chọn được bố mẹ” (Ảnh minh họa)

Anh ấy lớn lên trong gia đình nghèo khó. Bố anh cả đời nghiện rượu, nghiện thuốc lào, lười biếng không chịu làm ăn. Cả ngày ông chỉ thích là cà đi chơi, uống rượu, không có tiền mua rượu thì ông xúc thóc mang đi đổi. Nói thêm là nhà anh không làm ruộng, thóc gạo phải đi đong. Em nghe bạn trai kể hồi trẻ ông bạo lực lắm, đánh vợ như cơm bữa, còn cầm dao đòi chém, thật đáng sợ.

Còn mẹ anh, em nhận thấy bác ấy rất thương con, nhưng cũng là người nhu nhược, rất sợ chồng. Bác ấy thì hiền lành, có phần chậm chạp. Bác ấy làm giúp việc cho một nhà trong huyện, sáng đi tối về. Thi thoảng nhà có việc bác ấy nghỉ nhiều thì nhà chủ không nhận nữa, bác lại đi nhà khác làm.

Ngoài ra, anh còn có 1 chị gái đã đi lấy chồng. Anh lúc nào cũng tôn thờ chị gái mình giỏi giang, khéo léo, nhanh nhẹn và đã có ý so sánh em với chị gái mình. Anh luôn mong muốn em trở thành người như chị gái mình. Em nói với anh em không muốn anh so sánh. Sau này anh không nhắc lại nhưng em biết anh luôn so sánh trong lòng.

Chị gái anh lấy chồng giỏi kiếm tiền, rất giầu có, nhà to đẹp nhưng em không thấy chị ấy sắm sửa gì cho nhà mẹ đẻ dù nhà mẹ đẻ rất thiếu thốn. Sau khi ra trường chị lấy chồng, sinh con luôn để lại khoản nợ thời sinh viên cho em trai trả.

Lần thứ 3 em về nhà anh ấy, chị ấy mang xuống 3 túi hoa quả. Đến lúc cả nhà ăn xong và tráng miệng rồi chị cầm túi hoa quả lên hỏi nhà mình có ăn dưa hấu nữa không. Cả nhà bảo không, chị ấy cười cười, nửa đủa nửa thật bảo “không ăn thì mình lại mang về, mình hỏi thế thôi”, xong mang 3 túi hoa quả ra xe cho chồng mang về thật. Em choáng váng.

Trong lúc chuẩn bị làm cơm trưa em còn ngồi trong nhà, không biết ngoài sân mẹ anh, chị anh và anh nói gì mà em nghe chị nói toáng lên “không biết làm thì học, có gì đâu mà không biết làm, bảo không biết làm thì bao giờ mới biết làm”. Có thể là họ đang nói về chuyện muốn em làm bánh đa nem (bạn trai em sợ em không biết làm), sau đấy chị ấy quẳng tất nguyên liệu cho 2 đứa em tự xoay sở. Em không nấu ăn giỏi nhưng các món đơn giản vẫn làm bình thường, không thấy khó khăn gì.

Lần nào về nhà anh chơi em cũng thấy chán nản, tủi thân và muốn chia tay. Nhà anh rất lạnh nhạt với em, lần thứ 2 về chơi đúng lúc bố anh đi ăn cỗ về say rượu, đến bữa ông vòi vĩnh đi mua bia nhưng bạn trai em không đi. Sau ông uống thêm nửa cốc rượu nữa. Mẹ anh gắp cho em miếng thịt gà, ông quát ầm lên “kệ nó, biết nó muốn ăn gì mà gắp”.

Lần thứ 3 về chơi thì lúc vào nhà bố mẹ anh tản đi làm việc riêng, không ai ngồi trò chuyện uống nước với em. Em cảm thấy rất buồn. Nhà anh có bố mẹ ở nhà nhưng nhà cửa rất bẩn, bừa bộn, cốc chén, ca nước, xô chậu cáu cạnh, cánh quạt bụi bám hàng tảng, sờ vào món gì cũng thấy bụi bặm. Ông bà nuôi 1 con bò với mấy con gà rất mất vệ sinh.

Lần đầu đến nhà anh em thực sự rất bất ngờ, giữa thế kỷ này còn có nhà nghèo như vậy. Nhà rất nhỏ, không có bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh ngồi xổm rất bẩn, bàn ghế đồ đạc đều rất cũ kỹ. Sinh hoạt bất tiện lại thêm người nhà anh lạnh nhạt nên em thực sự không muốn về nhà anh.

Em vẫn được nhận xét xinh xắn, dễ gần. Nhà em gia cảnh bình thường, bố mẹ em buôn bán nhỏ nhưng rất chịu khó nên bọn em cũng được sống đầy đủ. Bố mẹ em phản đối gay gắt chuyện chúng em yêu nhau vì anh nhà xa, gia đình không cơ bản, trên vai anh có quá nhiều trách nhiệm.

Mẹ em thương em khóc rất nhiều, mẹ bảo lấy chồng xa nhà nghèo sau sinh nở vất vả lắm, rồi lễ Tết đi lại vất vả, bố mẹ không được nhìn thấy con tủi lắm… Em còn một anh trai nữa, anh trai em đi làm lương được 6 triệu và không được nhanh nhẹn tháo vát. Em rất lo lắng sau này bố mẹ em già yếu anh không chăm lo nổi cho bố mẹ em và gia đình nhỏ của anh.

Bạn trai em luôn động viên sau này cưới rồi chúng em làm nhà ở riêng. Anh sẽ mua đất trước khi cưới em nhưng mãi chưa thấy anh mua. Anh nói ở riêng nhưng phải ở gần nhà chồng để anh chăm lo bố mẹ. Anh thường xuyên nói với em “anh là con trai, anh phải có trách nhiệm với bố mẹ". Dường như anh chỉ quan tâm đến bố mẹ anh thôi.

Hàng tháng anh đều chu cấp tiền cho bố mẹ anh sinh hoạt dù ông bà còn trong tuổi lao động. Ba lần về nhà em chơi thì một lần anh mua bánh kẹo, một lần không mua gì, lần gần nhất là mùng 3 Tết vừa rồi thì anh mang về nhà em một chai rượu hoa quả.

Bên nhà em các cô chú bảo anh keo kiệt, không coi trọng nhà em. Em không rõ trong lòng anh nghĩ gì đi xa cả trăm km về không có tí quà bánh nào. Mỗi lần em chia tay anh lại tỉ tê ngọt nhạt. Anh hứa hẹn rồi em mủi lòng, em thương anh “không ai chọn được gia đình, chọn được bố mẹ”. Nhưng em cũng thương bố mẹ em nữa.

Tóm lại, hiện tại em có 3 vấn đề lo lắng:

- Em và nhà anh không thể hòa hợp. - Bao giờ 2 đứa mới có nhà đất riêng? - Nếu lấy anh em sẽ không có điều kiện để chăm lo cho bố mẹ em.

Như vậy, em có nên cưới anh không? Em xin chân thành cảm ơn các anh chị tư vấn.

thuy....@gmail.com