Tướng Phan Văn Vĩnh và cuộc truy bắt băng cướp tiệm vàng khét tiếng

Ông Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19/5/1955, quê ở Giao Thủy, Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm về Bộ Công an công tác, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an TP.Nam Định, Công an tỉnh Nam Định. Năm 2000, ông Phan Văn Vĩnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12, Ủy Viên Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội. Ông Phan Văn Vĩnh sau đó được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Quá trình Công tác, ông Phan Văn Vĩnh tham gia Ban chuyên án điều tra 2 vụ thảm sát ở tiệm vàng Bắc Giang do Lê Văn Luyên Gây ra và vụ thảm án 6 người chết ở Bình Phước. Ông Vĩnh cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ Nguyễn Đức Kiên, tức “bầu” Kiên, và chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc... để truy tìm Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Tháng 4/2017, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để nghỉ chế độ.