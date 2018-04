Tình tiết không ngờ vụ giết hàng xóm, chém công an ở Đồng Tháp

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 12:30 PM (GMT+7)

Tại nhà nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ nhiều cuốn sổ ghi chép “tuyên án”, dọa giết nhiều người trong đó có cả lãnh đạo địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc) để điều tra về hành vi giết người và chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu, bị can đã khai nhận hành vi giết người. Trước đó, chiều 7,4, người dân ở khóm 3 (phường 3) phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh bờ rào lưới B40 trên đường Vườn Hồng.

Công an TP Sa Đéc đến hiện trường, truy tìm theo dấu vết máu thì phát hiện phần đầu của nạn nhân nằm trong khu vườn cạnh bên. Lực lượng Công an tiếp tục truy tìm theo dấu vết máu và xác định Tâm là nghi can trong vụ án nên vận động ra trình diện và vây bắt. Tâm không hợp tác, chống trả quyết liệt và cầm dao cố thủ trong nhà.

Trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 bị Tâm chém đứt lìa ngón tay áp út và ngón út bên tay trái cùng vết thương sâu vào bắp tay bên tay phải. Phần ngón tay của Trung tá Minh đứt lìa bị hoại tử nên bác sĩ phải tháo khớp lóng tay. Sau thời gian điều trị, Trung tá Minh đã hồi phục sức khỏe.

Theo lời khai của bị can, nguyên nhân gây ra vụ giết người là do nạn nhân đi qua phần đất của Tâm mà không xin phép. Quá trình xác minh, Tâm là đối tượng nghiện rượu và từng đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Gia đình cũng cho biết, khoảng 4-5 trở lại đây, Tâm có dấu hiện tâm thần không ổn định. Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều cuốn tập, thể hiện nội dung do Tâm ghi chép “tuyên án” và dọa giết nhiều người, trong đó có cả lãnh đạo chính quyền địa phương.

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can. Trong trường hợp bị can có dấu hiệu tâm thần, cơ quan điều tra sẽ yêu cầu làm rõ bị can bị tâm thần trước, trong hoặc sau khi gây án để có các bước tố tụng theo quy định pháp luật.