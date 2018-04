Rút súng bắn thẳng buồng lái ô tô sau va chạm giao thông

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 09:19 AM (GMT+7)

Ngày 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng dùng súng hơi giải quyết mâu thuẫn khi va chạm giao thông.

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, 2 đối tượng đi xe máy dùng súng hơi nén khí bắn vào xe ô tô (Ảnh minh họa)

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Trung Cường (SN 1991) và Lưu Xuân Lĩnh (SN 1984) đều ở Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về hành vi sử dụng súng hơi bắn vào xe ôtô BKS: 89C - 110.79 để giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 31/3/2018, anh Lê Văn Hùng (SN 1985) và Lê Văn Thành (SN 1990) đều ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên điều khiển xe tải BKS: 89C - 110.79 đi từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi qua địa bàn xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS: 37N1 - 646.45 do Hoàng Trung Cường điều khiển, chở phía sau là Lưu Xuân Lĩnh.

Sau va chạm, 2 bên có lời qua tiếng lại, Cường và Lĩnh đã lấy 1 khẩu súng hơi (nén khí) đuổi theo xe ô tô của anh Hùng và anh Thành. Khi đến địa địa phận xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Lĩnh ngồi sau dùng súng bắn 1 phát vào buồng lái xe ô tô tải khiến cửa kính bên phải bị vỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã xác minh và bắt giữ Hoàng Trung Cường và Lưu Xuân Lĩnh. Đồng thời, thu giữ khẩu súng hơi nén khí có ống ngắm nhãn hiệu airforce r001.