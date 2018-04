Rợn người, phát hiện một bộ xương người trên đồi thông

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 08:46 AM (GMT+7)

Khi leo lên đồi thông, người dân bất ngờ phát hiện một bộ xương người. Danh tính của nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Ngày 12/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hoàng Văn Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy phường Cộng Hòa (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bộ xương người ở khu vực đồi thông.

(Ảnh minh họa).

Cụ thể, vào khoảng 14h10 ngày 9/4, tại khu vực đồi thông chùa Côn Sơn, một số người dân đã bàng hoàng phát hiện một bộ xương người. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc cho chính quyền địa phương.

“Nhận được tin báo, chính quyền phường Cộng Hòa, Công an phường, Công an thị xã Chí Linh và Công an tỉnh Hải Dương đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc, điều tra, xác minh danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân”, ông Mạnh nói.

Cũng theo ông Mạnh, qua xác minh nhanh thì nạn nhân không phải là người địa phương. Hiện, chưa xác định được danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, chính quyền phường Cộng Hòa cùng với phòng LĐ,TB&XH thị xã Chí Linh đã đứng ra tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số tại nghĩa trang khu dân cư Kim Sơn.