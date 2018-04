Phát hiện người đàn ông tử vong trên giường ngủ với nhiều thương tích

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 09:22 AM (GMT+7)

Sau khi gọi không thấy ai trả lời, người dân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong ngay trên giường ngủ.

Ngày 11/4, Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng đang phối hợp cùng Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong tại nhà với nhiều vết thương tích trên người. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Văn K. (SN 1954, trú thôn 4, xã Chính Mỹ, huyện Thuỷ Nguyên).

Trước đó, vào khoảng 13h30, ngày 10/4, người dân phát hiện ông K. đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thuỷ Nguyên phối hợp cùng Công an xã Chính Mỹ và các cơ quan chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Chính Mỹ cho biết: “Sau khi chúng tôi xuống hiện trường phát hiện ông K. đã tử vong trong tư thế nằm trên giường ngủ. Trên ngực nạn nhân có vết thương. Hiện cơ quan công an đang khoanh vùng, xác định nghi can gây án…”.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, buổi sáng thấy ông K. đi đám ma trong xóm, sau đó ông về ngủ trưa. Một lúc sau, mọi người nghe tin ông K. đã tử vong.

Người dân bàng hoàng nghe tin nạn nhân đã tử vong.

Theo tìm hiểu của PV từ người dân địa phương, ông K. là người hiền lành, sống hòa đồng với bà con lối xóm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ai. Sau khi vợ mất, ông K. sống cùng con trai. Hằng ngày, các con đi làm nên ông thường ở một mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.