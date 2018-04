Mở camera giật bắn người thấy trộm mắt như đèn pha

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 09:00 AM (GMT+7)

Tin ngắn Sự kiện:

Hình ảnh tên trộm mắt sáng quắc như đèn pha đi lại trong nhà được camera ghi lại khiến nhiều người hoảng hồn.

Hình ảnh tên trộm mắt sáng quắc như đèn pha đi lại trong nhà được camera ghi lại

Anh N., nhà tại tổ 5, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa chia sẻ trên mạng xã hội facebook hình ảnh trích xuất từ camera an ninh một tên trộm đang đột nhập vào gia đình anh. Trong bức ảnh, tên trộm đi chân đất, đeo khẩu trang và găng tay đang đi xuống cầu thang của chủ nhà. Đập vào mắt người xem là hai mắt tên trộm này sáng rực như đèn flash khiến nhiều người xem một phen hú vía. “Một số hình ảnh tên trộm vào nhà em đêm qua. Ai ở phường Xuân Tảo, Xuân La, Xuân Đỉnh cần đề cao cảnh giác", anh N. viết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh N. cho biết: Vụ việc xảy ra vào lúc 0 giờ 55 phút ngày 13/4 khi cả nhà đã đi ngủ. Tên trộm đột nhập từ sân thượng rồi cạy cửa sổ để vào nhà. Trong lúc đang lùng sục, tên trộm bị người giúp việc gia đình anh N. phát hiện và hét lên nên nhanh chóng bỏ chạy.

"Hoảng hồn hơn là khi mở camera an ninh gia đình mới hay tên trộm đã đột nhập vào nhà tôi cả tiếng đồng hồ, đi lại, lùng sục. Hắn còn mò mẫm cả trong ô tô của tôi. Rất may người trong nhà phát hiện ra nên gia đình tôi không bị mất tài sản gì quý giá. Đặc biệt, mọi người trong gia đình đều an toàn", anh N. nói và cho biết thêm, nhiều lúc xem lại hình ảnh camera anh vẫn có cảm giác rùng mình khi liên hệ đến một số vụ án trộm hành hung gia chủ, thậm chí gây án mạng khi bị phát hiện gần đây.

Sau vụ việc, gia đình anh N. lập tức kiểm tra, gia cố lại toàn bộ cửa giả, tum...

Tên trộm đi chân đất, đeo khẩu trang và gang tay

Chia sẻ của anh N. thu hút sư quan tâm của nhiều bạn đọc. Tài khoản FB Anna Nguyễn nhận xét: “Trông đôi mắt giật bắn cả người…”. Một số người cũng từng bị trộm đột nhập vào nhà như tài khoản FB Nguyễn Duy Thanh chia sẻ: “Nhà em cũng mới bị nó cậy mái tôn tầng tum, rồi xuống ban công phơi đồ, ung dung đập lợn tiết kiệm tại bếp ở tầng 2. Mẹ vợ xuống đến tầng 3 nhìn thấy nó, và nó ung dung đi bộ lên tầng 5. Bà kêu thất thanh, em tưởng bà bị điện giật nên từ phòng tầng 4 ra nhưng không dám đuổi theo vì sợ nó thịt. Nghĩ lại vẫn rùng mình. Khu em nhiều nhà bị đột nhập khi xung quang có nhà xây dựng, vậy nên các bác phải lưu ý cửa tum, ban công luôn khoá chặt".