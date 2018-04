Kết thúc điều tra vụ vợ phân xác chồng: Không có đồng phạm!

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 12:26 PM (GMT+7)

Toàn bộ các phần thi thể cơ quan điều tra thu được đều là của người chồng. Cơ quan điều tra khẳng định chỉ có duy nhất một mình Diễm giết chồng, phân xác và mang đi phi tang.

Sáng 6-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vừa kết thúc điều tra vụ án vợ chặt đầu chồng, phân xác nhiều mảnh, gây rúng động dư luận. Hiện PC45 đã soạn thảo kết luận điều tra. Dự kiến trong tuần sau, kết luận điều tra, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho VKSND tỉnh Bình Dương để truy tố đối tượng với tội danh "Giết người".

Lãnh đạo phòng PC 45 nói: "Đây là vụ án được dư luận quan tâm nên chúng tôi nỗ lực điều tra, làm rõ nhanh để sớm truy tố, xét xử. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an phải tìm kiếm nhiều bộ phận thi thể và phải đợi kết quả giám định các bộ phận đó. Đến nay việc giám định đã hoàn tất. Các phần thi thể thu về đều là của anh Trần Thanh Tú (SN 1980; quê Sóc Trăng).

Một số bộ phận thi thể được Diễm vứt vào thùng rác ngay trước khu trọ của mình

Lãnh đạo Phòng PC45 khẳng định: Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985; quê Hậu Giang) là hung thủ duy nhất, không có đồng phạm. Về cơ bản nội dung kết luận không khác biệt so với kết quả điều tra ban đầu đã công bố.

Đến nay thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người anh ruột mang về Sóc Trăng mai táng. Anh Tú và Diễm có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Hiện 2 bé đang được họ hàng cưu mang.

Lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương trong ngày họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó, công an tỉnh họp báo thông tin về vụ án gây rúng động này. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16-12-2017, người gom rác phát hiện đầu người tại thùng rác ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Trong thùng rác có 1 bọc đựng phổi, lá lách…. Phần đầu nạn nhân được đưa lên mạng xã hội. Người quen của nạn nhân xem thấy giống anh Tú ở phòng trọ số 7, đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao nên báo công an.

Đến 23 giờ ngày 17-12, công an tiếp tục phát hiện một số phần thi thể trong thùng rác trước khu trọ của anh Tú. Khi công an kiểm tra phòng trọ, Diễm cố tỏ ra bình tĩnh, hòng che đậy tội lỗi. Tuy nhiên, công an phát hiện một ít vết máu bắn lên vật dụng trong phòng trọ.

Diễm bị mời về trụ sở công an làm việc. Ban đầu người vợ này chối tội. Đến 1 giờ ngày 18-12, Diễm mới thừa nhận mình sát hại chồng.

Tại cơ quan công an, Diễm khai sau khi đi nhậu về, anh Tú đánh và dọa giết Diễm. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao để chém nhưng Diễm tránh được. Sau đó, Diễm giật dao chém trúng cổ anh Tú. Nạn nhân ngã xuống và nói: "Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết".

Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh Tú đến khi nạn nhân nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào các túi ny lon mang đến nhiều bãi rác phi tang.